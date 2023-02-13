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Злосчастия двойника

Злосчастия двойника

Автор:
13 февраля 2023 10:40
Сообщество : Истории
Метки: Альфред Бек   Англия   Правo   грабёж   двойник   история   мошенничество   преступление   суд   сходство   
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Кажется удивительным и несколько тревожным, когда встречаешь человека, который невероятно похож на тебя самого или кого-то из знакомых. Но при этом человек совершенно посторонний. И иногда такие сходства могут сыграть и злую шутку.

Яркий пример таких злоключений – история, приключившаяся в конце XIX века с жителем Лондона Альфредом Беком. Мужчине пришлось несколько лет доказывать миру, что он – это он, а не человек, которым его считали.

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Начиная с конца 1894 года, Скотленд-Ярд стало заваливать. Но не снегом: полицейских засыпало заявлениями от женщин, которые жаловались на презентабельного располагающегося мужчину с благородной сединой на висках. Он знакомился с дамами, представляясь лордом Уилтоном или лордом Сэлисбери, начинал ухаживать, приглашал в путешествие на яхте или в гости в родовое поместье, демонстрируя далеко идущие планы.

Когда наполовину растаявшая дама готова была к сборам, просил сущую мелочь – одолжить кольцо, браслет или часы, дабы подобрать по размеру возлюбленной что-то более соответствующее её красоте и дорогое. И навсегда исчезал из жизни разочарованной несостоявшейся невесты.

Афериста взяли на улице, совершенно случайно. Он прогуливался, никого не трогал. На просьбу проследовать в участок для опознания спокойно согласился. Представился Альфредом Беком. А в ответ на претензии присутствующей там же озлобленной дамы спокойно заявил, что не имеет чести её знать и впервые видит.

Но на опознание плотными рядами потянулись и другие женщины. И тут Бек понял, что серьёзно попал.

Несчастный провёл за решёткой целых 7 лет, безуспешно доказывая, что он никакой ни лорд аферист, тратя на это и так не слишком солидные сбережения. Когда срок заключения истёк, мужчина вышел из ворот тюрьмы и побрёл по улице, понимая, что порочное пятно позора не отмыть с репутации до конца дней.

15 апреля 1904 года его увидела женщина и радостно закричала, что знает кто он такой – лорд Сэлисбери, месяц назад позаимствовавший её украшения, да так и потерявшийся вместе с ними в неизвестном направлении.

Беку стало плохо. Он чуть не сполз в обморок. Ситуация раскручивалась по прежней схеме: участок, обвинения, толпа пострадавших, в один голос обвинявших Бека и опознавших в нём обаятельного мошенника.

Альфред даже денег на адвокатов не успел заработать. Впору было удавиться, но за это время в системе английского правосудия кое-что изменилось. И судья, несмотря на энтузиазм присяжных, решил повременить с вынесением приговора.

Видимо, госпожа Судьба, всё это время равнодушно взиравшая на злоключения несчастного Альфреда, заинтересовалась историей и решила вмешаться. С момента судебного заседания прошло 10 дней, и полицейские взяли мужчину, пытавшегося сбыть кольца, которые он умыкнул у двух аристократок. Драгоценности были приметные, и дамы слово в слово повторили историю с ограблением. Задержанного привели в участок. Обомлели все: грабитель выглядел точь-в-точь как несчастный Бек, только был чуть старше и плотнее телосложением.

Все свидетельницы, словно так и надо, мгновенное переобулись и показали на новичка. Так же уверенно, как до этого «опознали» Бека. Деваться под натиском доказательств и свидетельских показаний Джону Смиту (так неоригинально звали преступника) было некуда. И он дал признательные показания.

Бека отпустили. Летом 1904 года Альфред был реабилитирован и получил компенсационную выплату в размере 5 тыс. фунтов. А его дело стало отправной точкой создания апелляционного суда, одной из задач которого стало предупреждение такого плана страшных судебных ошибок.

А вам доводилось сталкиваться с двойниками?


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Метки: Альфред Бек   Англия   Правo   грабёж   двойник   история   мошенничество   преступление   суд   сходство   
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3  комментария
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4k
avix 45 минут назад
А он усы сбрить не пробовал? Лучше в тюрягу на 7 лет, но только на стиле. Если бы он сбрил усы, а преступления бы продолжались, то его просто перестали бы опознавать. Это раз. Ну и если он сидел, а этот второй и знать не знал о своём двойнике, то преступления бы продолжались и полиции надо бы было продолжать ловить преступника. Бред какой-то.
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Габит Калыков 48 минут назад
Ну не знаю! Даже я, мало видевший англичан, различил бы этих двоих.
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