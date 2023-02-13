Злосчастия двойника

Несчастный провёл за решёткой целых 7 лет, безуспешно доказывая, что он никакой ни лорд аферист, тратя на это и так не слишком солидные сбережения. Когда срок заключения истёк, мужчина вышел из ворот тюрьмы и побрёл по улице, понимая, что порочное пятно позора не отмыть с репутации до конца дней.

15 апреля 1904 года его увидела женщина и радостно закричала, что знает кто он такой – лорд Сэлисбери, месяц назад позаимствовавший её украшения, да так и потерявшийся вместе с ними в неизвестном направлении.

Беку стало плохо. Он чуть не сполз в обморок. Ситуация раскручивалась по прежней схеме: участок, обвинения, толпа пострадавших, в один голос обвинявших Бека и опознавших в нём обаятельного мошенника.

Альфред даже денег на адвокатов не успел заработать. Впору было удавиться, но за это время в системе английского правосудия кое-что изменилось. И судья, несмотря на энтузиазм присяжных, решил повременить с вынесением приговора.