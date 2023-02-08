Моральная дилемма экипажа "Резеды"

В Британии конца XIX века произошёл судебный процесс, который создал прецедент в общем праве. Как хорошо, что случаи, из-за которых может этот прецедент произойти, очень и очень редкие.
Речь идёт о деле экипажа "Резеды", яхты потерпевшей крушение в 1884 году.
Такие случаи называют "каннибализмом ради выживания". Ряд исследователей писали, что с 1820 по 1900 год на британском флоте было как минимум 15 случаев, когда моряки путём бросания жребия выбирали, кто пожертвует собой ради остальных. Все это романтично называлось "обычай моря" и даже воспевалось в балладах.
За 10 лет до крушения "Резеды" Британия уже могла получить прецедент по каннибализму в море. В 1874 году "Эвксин" потерпел крушение в Южной Атлантике. В одной из шлюпок находился второй помощник капитана и связь с ней была в один момент потеряна. Их подобрали через несколько недель и помощник рассказал, что они вынуждены были прибегнуть к бросанию жребия. Совпадение это было или нет, но съеден был самый слабый. Дело начали рассматривать, а потом незаметно замяли.
Адвокат из Австралии Джон Уонт купил в 1883 году яхту "Резеда" и хотел исследовать на ней Большой барьерный риф. Причём в Австралию она пришла своим ходом, хоть и не была предназначена для таких длинных путешествий. Но Уонту удалось уговорить капитана Тома Дадли, чтобы он и ещё три человека (помощник Эдвард Стивенс, юнга Ричард Паркер и матрос Эдмунд Брукс) рискнули пойти в море на яхте.
Близко к берегу команда не подходила, опасаясь пиратов. И когда они проходили в отдалении от берегов Африки, яхту накрыла одиночная волна огромной силы - "Резеда" ушла под воду за три минуты. Экипаж успел спустить шлюпку на воду, но у них не было с собой никаких припасов, кроме пары банок консервов. Даже воды не было. Как и надежды на спасение, ведь до ближайшего берега было больше тысячи километров.
16 дней моряки ели консервированную репу и черепаху, которую им удалось поймать. Голодная и уставшая команда решила прибегнуть к "обычаю моря". Жребий даже не бросали - совсем юный Паркер был так истощён, что всем было понятно, что ему осталось совсем недолго. От невыносимой жажды мальчик даже пил морскую воду, чего, как все знают, делать нельзя категорически. Команда долго спорила, но судьба мальчика была в итоге решена. А через пять дней моряков подобрало немецкое судно, которое и доставило их в порт Фалмут (Англия).
В английском праве нет статьи за каннибализм, поэтому команде яхты было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. Дело было сложным: обо всём, что происходило в шлюпке после крушения знал только экипаж, который ничего и не скрывал. Народ поддерживал моряков и даже брат юнги сказал, что понимает, что у экипажа не было выбора. Однако, министр внутренних дел Уильям Харкорт утверждал, что моряков судить нужно и с этим ужасным "обычаем моря" следует давно покончить. Обвиняемыми в суде были только капитан и помощник, а матроса Брукс проходил как свидетель (в обмен на показания его освободили от ответственности).
Капитан Дадли старался взять всю вину на себя:
Я усердно молился о том, чтобы Всевышний простил нас за такое деяние. Это было моим решением, но оно было оправдано крайней необходимостью. В результате я потерял только одного члена команды; в противном случае погибли бы все.
Суд столкнулся с дилеммой. То, что убийство юнги было единственным способом спасти жизни остальных - это было очевидно. Но ведь это убийство. Соломоново решение было найдено: присяжные обозначили свою позицию в отношении дела, но решение о виновности/невиновности экипажа было за судьёй.
Дело передали высокому Суду королевской скамьи. Вывод был сделан такой: Дадли и Стивенс виновны в предумышленном убийстве и, стало быть, приговариваются к повешению. Но при этом суд ходатайствовал о помиловании. Приговор смягчили до полугода в тюрьме, которые капитан и помощник к этому моменту уже провели в тюрьме.
Судя по всему, обвиняемые были честными и хорошими людьми, и главным наказанием для них стала жизнь с осознанием того, что они съели своего товарища. Да, чтобы выжить. Но могли ли они после этого жить нормальной жизнью? История умалчивает.
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спасатели таки добрались, смотрят - сидит на обломках мужик и доедает человеческую ногу. они малость прифигели, а мужик начинает истерить:
- что вы на меня так смотрите, я остался без припасов и помощи, мне надо было как-то выживать!
- мужик, мы это понимаем, но ..б твою мать! САМОЛЕТ УПАЛ ТОЛЬКО ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ!!