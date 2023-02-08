Моральная дилемма экипажа "Резеды"

Адвокат из Австралии Джон Уонт купил в 1883 году яхту "Резеда" и хотел исследовать на ней Большой барьерный риф. Причём в Австралию она пришла своим ходом, хоть и не была предназначена для таких длинных путешествий. Но Уонту удалось уговорить капитана Тома Дадли, чтобы он и ещё три человека (помощник Эдвард Стивенс, юнга Ричард Паркер и матрос Эдмунд Брукс) рискнули пойти в море на яхте.

Близко к берегу команда не подходила, опасаясь пиратов. И когда они проходили в отдалении от берегов Африки, яхту накрыла одиночная волна огромной силы - "Резеда" ушла под воду за три минуты. Экипаж успел спустить шлюпку на воду, но у них не было с собой никаких припасов, кроме пары банок консервов. Даже воды не было. Как и надежды на спасение, ведь до ближайшего берега было больше тысячи километров.