Йоркширская ведьма Мэри Бейтмен: многообещающее начало карьеры и бесславный закат

В 1782 году юная служанка вышла замуж за мастерового. Супруг Джон Бэйтмен делал колёса. У пары один за другим родились четверо детей. Но даже хлопоты многодетной матери не помешали женщине периодически подворовывать. В связи с чем семье приходилось постоянно переезжать.

В итоге женщина вроде как угомонилась, открыла небольшую швейную мастерскую в Лидсе. Но по округе поползли слухи, что мастерица не только шьёт да латает ветхую ткань. Мэри доступны другие – высокие материи.

К Бэйтмен зачастили две немолодые сестры Китчин вместе с престарелой матерью, жившие над мастерской. И Мэри довольно скоро отправила их лично изучать пресловутые материи, отравив «волшебными» настойками. Немудрёное имущество почивших швея присвоила себе.

Для общественности Мэри выдумывала сказки о покровительницах, снабжающих её особыми ингредиентами и раскрывающих секреты мудрости. Сначала это была некая госпожа Мур, потом таинственная миссис Блайт.