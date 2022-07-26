Трогать ноги, петь в кинотеатрах и хлестать девушек: что нормально для одной культуры и странно для другой

Несколько древних и относительно новых традиций разных народов мира.
- В азиатских странах, а особенно на Филиппинах, принято указывать на что-то не пальцем, а вытянутыми в трубочку губами. Указывать губами можно в разговоре с младшими или с ровесниками, со старшими так делать не рекомендуется. Считается, что это привычка уходит корнями в древнюю религию, согласно которой духов, обитающих во всех предметах, можно обидеть, указав на них пальцем.
Ещё указывают губами в некоторых странах Латинской Америки и Африки.
- Жареная морская свинка - традиционное блюдо перуанской кухни. Инки издавна разводили морских свинок для еды и пришедшие на континент европейцы этой гастрономической традиции не помешали. Кстати, перуацны называют морских свинок почти неприличным для нашего уха словом "куй".
- В Индии принято касаться ног старших в знак уважения. В ответ старший касается правой рукой головы младшего. Эта традиция называется padasparsha, ей около трёх тысяч лет. Трогать ноги принято, когда старшие пришли к тебе в дом, на свадьбе, во время религиозных праздников, отправляясь в дорогу или перед экзаменом.
- В Никарагуа вполне нормально окликнуть незнакомого человека на улице кличкой, основанной на его внешнем виде. Например, "Эй, толстый, как пройти в библиотеку?" или "Длинный, этой дорогой я дойду до станции?".
- В Кении, Индии и Малайзии перед сеансами в кинотеатрах играет государственный гимн. Зрители в зале обязательно встают и поют. Только после этого в зале выключается свет и начинается показ трейлеров, рекламы, а затем фильма.
- В Китае не принято дарить подарки на свадьбу. Гости просто покупают билет на свадьбу. Стоимость билета зависит от того, сколько молодые потратили на свадьбу, от места проведения. Китайской свадебной практичности научились и в Малайзии.
- В Иране странными фразами выражают нежность и привязанность:
- Я хочу съесть твою печень/Ты моя печень
- Пусть мышь тебя съест
- Желаю, чтобы твоё дыхание было тёплым
Когда кто-то ругает себя, то говорит "землю мне на голову".
А ещё у иранцев есть традиция поддельной вежливости, которая называется таароф. Очень легко попасться на таароф иностранцу, не ведающему, что отказывающийся от денег таксист вовсе не намерен отказываться от денег. Трижды он должен отказаться, но потом всё же возьмёт. Если в гостях вам предложат угощенье всего два раза - это значит вас кормить не собираются и принимать еду невежливо. Если после обязательных трёх предложений хозяин продолжает настаивать, значит он искренне хочет вас накормить. Традиция!
- В Словакии, Чехии и Польше в понедельник после Пасхи (Поливальный понедельник) принято хлестать девушек плётками, сплетёнными из вербных веток, и обливать их холодной водой. Таким образом девушкам передают весенняя свежесть и гибкость молодых веточек. Эта традиция называется помлазка.
- Швед не покормит гостей, если они пришли без предупреждения. Даже если швед в этот момент завтракает, обедает или ужинает. Даже если к шведу пришли с детьми. Логика такая: я приготовил нужное мне количество еды и на гостей не рассчитывал, к тому же я не знаю, что вы едите, а что вам и вашим детям нельзя, поэтому вы посидите в соседней комнате и ждите, когда я доем.
У шведов есть слово lagom ("в меру"), это их девиз во всём. Шведы (как и другие скандинавы) готовят еды в меру, чтобы ничего не выбрасывать, так что на нежданных гостей ничего не остаётся. А вот арабы полная противоположность скандинавам в том, что касается еды. Они любят устраивать пир на весь мир, и их не волнует, что половина еды потом будет выброшена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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