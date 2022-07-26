Трогать ноги, петь в кинотеатрах и хлестать девушек: что нормально для одной культуры и странно для другой

- Швед не покормит гостей, если они пришли без предупреждения. Даже если швед в этот момент завтракает, обедает или ужинает. Даже если к шведу пришли с детьми. Логика такая: я приготовил нужное мне количество еды и на гостей не рассчитывал, к тому же я не знаю, что вы едите, а что вам и вашим детям нельзя, поэтому вы посидите в соседней комнате и ждите, когда я доем.

У шведов есть слово lagom ("в меру"), это их девиз во всём. Шведы (как и другие скандинавы) готовят еды в меру, чтобы ничего не выбрасывать, так что на нежданных гостей ничего не остаётся. А вот арабы полная противоположность скандинавам в том, что касается еды. Они любят устраивать пир на весь мир, и их не волнует, что половина еды потом будет выброшена.