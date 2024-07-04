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Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

Автор:
04 июля 2024 20:09
Метки: СССР   Фрунзик Мкртчян   кино   фото   
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3

Фрунзик (Фрунзе Мушегович) Мкртчян родился 4 июля 1930 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). Имя ему дали в честь героя гражданской войны Михаила Фрунзе.

В детстве Фрунзик хорошо рисовал, и отец хотел, чтобы он стал художником. Однако в 10-летнем возрасте мальчик увлекся театром, начал посещать драмкружок и устраивать представления для соседей прямо на лестничной клетке. Уже тогда никто не сомневался, что он станет великим актером.

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Метки: СССР   Фрунзик Мкртчян   кино   фото   
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9  комментариев
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20k
GROMOZEKA 2 дня назад
Великий актер, с крайне несчастливой судьбой.
Спасибо Фрунзик, что ты был, ведь до сих пор ты даришь людям радость
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21k
Голос Вселенной 2 дня назад
Потрясающе светлый и добрый человек. Земля пухом!
Помним!
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2k
Pioner76 2 дня назад
В моем доме, не вирожатся...
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4k
Master Bo 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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164
User_1678028 2 дня назад
Спасибо Фрунзик. Земля тебе пухом.
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3k
Oleg SC 2 дня назад
Я так хохотался
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1k
DuckTales 2 дня назад
непростой судьбы человек ...
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42k
АнтонПолднев 2 дня назад
Безусловно один из самых фактурных и талантливых актёров СССР. Жаль мало прожил. Ну и судьба была конечно совсем непростой.
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7k
Lexx 2 дня назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5629 постов (5620 в горячем)

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