Фрунзик Мкртчян, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

Фрунзик (Фрунзе Мушегович) Мкртчян родился 4 июля 1930 года в армянском городе Ленинакан (ныне Гюмри). Имя ему дали в честь героя гражданской войны Михаила Фрунзе.
В детстве Фрунзик хорошо рисовал, и отец хотел, чтобы он стал художником. Однако в 10-летнем возрасте мальчик увлекся театром, начал посещать драмкружок и устраивать представления для соседей прямо на лестничной клетке. Уже тогда никто не сомневался, что он станет великим актером.
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Спасибо Фрунзик, что ты был, ведь до сих пор ты даришь людям радость
Помним!