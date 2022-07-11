20 фактов о фильмах Эльдара Рязанова

2. Худсовет был против кандидатуры Игоря Ильинского для съемок фильме "Гусарская баллада" в роли Кутузова. Они считали, что не может комедийный актер сыграть серьезного военачальника Но Рязанов стал снимать Ильинского вопреки рекомендациям. Потом, конечно, из-за этого был конфликт с Фурцевой, который разрешился только благодаря зятю Хрущева.