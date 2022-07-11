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20 фактов о фильмах Эльдара Рязанова

20 фактов о фильмах Эльдара Рязанова

Автор:
11 июля 2022 09:16
Сообщество : Кино
Метки: Эльдар Рязанов   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
454
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Среди множества фильмов, которые снял Эльдар Рязанов, есть очень хорошие работы, которые реально можно пересматривать много раз. В основном, они относятся к "раннему" и "среднему" творчеству режиссера.


20 различных фактов

1. Первоначально роль Чудака в фильме "Человек неоткуда" была предложена Игорю Ильинскому. Но актер отказался, так как роль была тяжелой в физическом плане.

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2. Худсовет был против кандидатуры Игоря Ильинского для съемок фильме "Гусарская баллада" в роли Кутузова. Они считали, что не может комедийный актер сыграть серьезного военачальника Но Рязанов стал снимать Ильинского вопреки рекомендациям. Потом, конечно, из-за этого был конфликт с Фурцевой, который разрешился только благодаря зятю Хрущева.


3. Песню "Добрый вечер" в фильме "Дайте жалобную книгу" исполняет певица Лариса Мондрус.


4. «Волга» ГАЗ-21 из фильма "Берегись автомобиля" несколько раз снималась в кино. Именно на этой Волге ехали "на Дубровку", а также она использовалась в фильме "Три тополя на Плющихе".


5. Идея о съемках фильма "Старики-разбойники" родилась у Рязанова, когда он лежал в больнице. Там один пожилой мужчина рассказал ему, как его насильно отправили не пенсию.


6. Для съемок взрыва бензоколонки для фильма "Приключения итальянцев ..." была построена практически натуральная бензоколонка. На нее даже стали заезжать водители.


7. Эльдар Рязанов долго скрывал, кто является автором слов к песне «У природы нет плохой погоды», которая звучала в фильме "Служебный роман". Автором слов был он.


8. Когда Рязанов снимал фильм "О бедном гусаре замолвите слово", то фильм несколько раз пытались закрыть. Но сценарий меняли.


9. Съемки фильма "Вокзал для двоих" проходили на Рижском вокзале в Москве.


10. Первые главные роли в кино у актеров Сергея Юрского и Анатолия Папанова состоялись в фильме "Человек ниоткуда".


11. Премьера фильма "Гусарская баллада" состоялась в день 150-летнего юбилея Бородинского сражения.


12. Специально для съемок фильма "Берегись автомобиля" Иннокентий Смоктуновский по настоянию режиссера сдал на права.


13. На роль Проскудина в фильме "Старики-разбойники" был приглашен Анатолий Кузнецов. Но Кузнецов хотел сыграть одного из стариков, так как ему уже надоели роли следователей. Но Рязанов отказал ему в главной роли. Потом Кузнецов сожалел, что отказался от роли Проскудина в успешном фильме.


14. Фраз «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла» изначально не было в сценарии фильма "Ирония судьбы". Это импровизация Юрия Яковлева.


15. Деточкин в фильме "Берегись автомобиля" играет в самодеятельности в постановке "Гамлет". До этого сам Иннокентий Смоктуновский уже блестяще сыграл Гамлета.


16. Эпизод плавания Андрея Миронова в Неве в фильме "Приключения итальянцев ..." снимали в Средиземном море в Неаполе.


17. Сцену в бaне в фильме "Ирония судьбы" снимали в мае под лестницей одного из коридоров "Мосфильма".


18. Олег Басилашвили очень хотел сыграть Новосельцева в фильме "Служебный роман". Но Эльдар Рязанов видел в нем только Самохвалова. Персонаж Самохвалов не нравился актеру, но он его сыграл. Только в процессе съемок Басилашвили понял, что это действительно была его роль.


19. Андрей Миронов самостоятельно выполнил часть трюков в фильме "Приключения итальянцев ...". В частности, он висел на высоте, держался за край разведенного моста, сползал из гостиницы "Астория" на ковровой дорожке.

20. В пьесе "Сослуживцы", по которой был снят фильм "Служебный роман" - секретарша Вера это молодая длинноногая секретарша. Но для фильма образ изменили под Лию Ахеджакову. Из всего образа ей досталось только то, что ее Верочка была модницей.


Источник:

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Метки: Эльдар Рязанов   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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11k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Хороший фильм,но эту мымру Ахеджакову надо из него вымарать!
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5k
Robin 12 минут назад
Ещё один фильм, идея которого взята из жизни.
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