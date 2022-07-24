10 безумных ролей Дэниела Рэдклиффа

А для человека его профессии это проблема. Мы знаем много примеров, когда молодые актёры так и оставались исполнителями одной роли, что, кстати, произошло с несколькими коллегами Рэдклиффа по поттериане. Но не с ним.

Выпустившись из Хогвартса, Дэниел продолжил карьеру в кино и будто поставил перед собой одну важнейшую для себя задачу — как можно скорее смыть с себя образ юного волшебника. И тут все средства хороши.

Подбор ролей Дэниелом Рэдклиффом после 2011 года — это отдельная песня. Актёр прямо-таки кричит нам в лицо: «Я кто угодно, но не Гарри Поттер!»

С акцентом на кто угодно.

И вот, к 2022 году перед нами уже не «П-поттер» (голосом Малфоя), а звезда кино с одной из самых ярких фильмографий среди всех актёров его поколения.

Сегодня мы перечислим самые отбитые роли «мальчика, который свихнулся», коих у него набралось аж на десятку. И все они подчёркивают довольно неожиданную истину: Дэниел Рэдклифф — наиболее интересный, разнообразный и смелый молодой актёр из всех, кто получил известность благодаря серии фильмов о «Гарри Поттере».

Забудьте Роберта Паттинсона! Дэниел — реально лучший постпоттериановский актёр.

Рога (2013)