Почему «Земля Санникова» самый скандальный фильм в истории советского кино

Сцены с участием племени онкилонов снимали в окрестностях Нальчика. Главный костюмер фильма Алина Будникова вспоминала, что работать с Альбертом Мкртчяном было непросто. Съемки проходили в 30-градусную жару и на открытом солнце. Особенно тяжело пришлось актерам, игравшим онкилонов. Среди них было много детей, а съемки часто проходили по 12 часов и при полном гриме. Хотя по КЗОТу их могли снимать не дольше четырех часов. Из-за жестких условий дети и взрослые падали в обмороки.

Алина Будникова и главные актеры высказали все Мкртчяну, который разозлился, но на неделю остановил съемки, пока не построили навесы от солнца. Юрий Назаров обвинял Мкртчяна, который прямо на съемках правил сценарий, в безграмотности. Актер вспоминал, что режиссер утвердил текст с его репликой: «Кто-то толщен остаться. Я научу их перезимовать».

Когда для улаживания очередного конфликта из Москвы прилетел руководитель творческого объединения Григорий Чухрай, то Назаров спросил у начальника — может ли он произносить свои реплики по-русски, а не как хочет режиссер?

«Убийство Даля» и размер гонорара

В октябре 1972 года съемки проходили в Ялте. В Крыму режиссеры Мкртчян и Попов настолько устали от пьяных выходок Даля, что решили его «убить» и сбросили Крестовского с горного обрыва. В отместку зимой 1973 года они переозвучили песни, которые Даль исполнил в фильме. Спел их Олег Анофриев, а песня «Есть только миг» стала шлягером.

Когда мучительные съемки картины завершились, то художественный совет присудил ей 3-ю низшую категорию. Однако произошло неожиданное. Фильм стал хитом, и в 1974 его посмотрел 41 миллион зрителей. Со всего СССР в Мосфильм посылались письма, в которых люди хвалили «Земля Санникова», и через год ему дали 2-ю категорию.

Гонорары главной четверки актеров, по советским меркам, были небольшими:

Даль получил самый маленький гонорар – 2850 рублей. Дворжецкий — 3270 р. Вицин чуть больше — 3672, а Назаров – 3412 р. Сергей Шакуров удостоился самого мизерного гонорара — 258 рублей, но и снимался в картине он всего 10 дней.