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Почему «Земля Санникова» самый скандальный фильм в истории советского кино

Почему «Земля Санникова» самый скандальный фильм в истории советского кино

Автор:
18 сентября 2022 09:18
Сообщество : Кино
Метки: Земля Санникова   актер   кино   люди   роль   скандал   фильм   фото   
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Именитые советские актеры отказывались играть свои роли и буквально воевали с режиссером Альбертом Мкртчяном. Владимиру Высоцкому запретили сниматься, а персонажа Олега Даля пришлось «убить» из-за пьянства актера. Сергей Шакуров назвал Даля и Дворжецкого предателями и отказался с ними общаться.


Это только малая часть страстей, кипящих на съемочной площадке отечественного приключенческого блокбастера «Земля Санникова», который считают самым скандальным фильмом в истории советского кинематографа.

Неопытные режиссеры, плохой сценарий, отказ от съемок

«Земля Санникова» — классика советского приключенческого кино. Картина была снята в Экспериментальном творческом объединении «Мосфильма». Идею снять фильм о таинственном острове в Северном Ледовитом океане, который в 1811 году, якобы, видел промышленник Яков Санников, пришла в голову режиссеру Леониду Попову. За основу взяли книгу советского писателя Владимира Обручева.

Проблемы с фильмом начались еще на стадии написания сценария. Так как Попов до этого снимал только научно-популярное кино, ему в подмогу выделили молодого режиссера Альберта Мкртчяна, который успел снять только комедию «Опекун».

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Над сценарием работал драматург Владислав Федосеев, который написал его в стилистике «Затерянного мира» Конан Дойла. Мкртчян такой вариант сценария отверг. Режиссер видел картину вестерном, похожим на «Белое солнце пустыни», которое за несколько лет до этого «порвало» советский кинопрокат. Правки в сценарий вносил Марк Захаров. Он придал сюжету динамичности, придумал новых героев, убрал саблезубых тигров и прочую доисторическую живность.

Неопытные режиссеры Мкртчян и Попов решили привлечь к съемкам настоящих «звезд» того времени. В роли ученого и руководителя экспедиции Ильина видели Армена Джигарханяна, слуги золотопромышленника Игнатия – Евгения Леонова, а каторжника-революционера Губина – Игоря Ледогорова.

Все актеры по разным причинам отказались сниматься и «звезд» заменили на молодых Владислава Дворжецкого – Ильин, Сергея Шакурова – Губин и уже популярного Георгия Вицина – Игнатий. Однако у режиссеров остался «туз в рукаве». Сыграть офицера-авантюриста Крестовского согласился сам Владимир Высоцкий, а невесту Ильина Марина Влади.

Исключение Высоцкого

Роль импульсивного и авантюрного Крестовского понравилась Высоцкому. Его привлекала и возможность спеть в фильме несколько песен, которые Владимир Семенович сам и написал. В том числе и «Кони привередливые», ставшие одной из самых значимых песен в его творческом наследии. В марте 1972-го на берегу Финского залива планировалось начать съемки зимней натуры. Группа готовилась к выезду, однако пришло распоряжение генерального директора Мосфильма Владимира Сизова убрать Высоцкого и Влади.

Оказалось, что на радиостанции «Немецкая волна» транслировались песни Владимира Семеновича, что было расценено как критика советской власти. По «мосфильмовской» легенде Высоцкий уговорил Мкртчяна на три дня задержать начало съемок, а сам поехал к Василию Шауро, который руководил Отделом культуры ЦК КПСС.

Замена Высоцкому

Высоцкий приехал домой к чиновнику и пел ему песни, написанные для «Земля Санникова». Шауро их похвалил, но разрешения на съемки не дал. В письме Станиславу Говорухину Владимир Семенович написал:

«…нужно просто поломать откуда-то возникшее мнение, что меня нельзя снимать, что я – одиозная личность, что будут бегать смотреть на Высоцкого, а не на фильм, а всем будет плевать на ту высокую нравственную идею фильма, которую обязательно искажу, а то и уничтожу своей неимоверной скандальной популярностью».

Заменил Высоцкого Олег Даль, который не любил сниматься у незнакомых режиссеров и очень обиделся, что на роль Крестовского он был №2. Участники съемок вспоминали, что на площадку Даль приехал пьяный в дым. С первых дней между актерами и Мкртчяном вспыхивали ссоры. Особенно с режиссером «воевал» Сергей Шакуров, который в один момент просто отказался его слушать и играл роль, как сам считал нужным.

Сидим в дерьме на волчьих шкурах

Конфликт закончился телеграммой в «Мосфильм». Актеры просили убрать пару молодых режиссеров и прислать одного, но опытного. Заканчивалось послание уже легендарной фразой:

«СИДИМ В ГОВНЕ НА ВОЛЧЬИХ ШКУРАХ. ДВОРЖЕЦКИЙ. ВИЦИН. ДАЛЬ. ШАКУРОВ».

Управление стало на сторону режиссеров. «Мосфильм» месяц обрабатывал актеров, которых постоянно вызывали «на ковер».

Первым сдался Вицин, затем Дворжецкий, которому пригрозили исключить его из очереди на квартиру. Продолжить работу согласился и Даль. Шакуров сниматься у Мкртчяна и Попова наотрез отказался. Уговоры не работали, и ему дали выговор и убрали из картины. Так как переснимать зимние съемки было дорого, то сцены с Шакуровым оставили, но его имя из титров убрали. На роль Губина взяли Юрия Назарова.

Сергей Шакуров на всю жизнь обиделся на Даля и Дворжецкого и отказывался с ними общаться. В одном из интервью актер сказал:

«Влад и Олег меня предали: они согласились работать дальше. Я пошел до конца и написал заявление. По моему поводу было два худсовета на «Мосфильме». Но я уже не мог отказаться, остановиться… Я вырубил этих двух людей из своей жизни – Даля и Дворжецкого…».

Безграмотный Мкртчян и обмороки актеров

С уходом Шакурова атмосфера на съемочной площадке здоровей не стала. Мкртчян вспоминал, что тяжелей всего было с Далем, который часто приходил на съемки пьяным. В интервью режиссер говорил:

«Когда Даль не пил, он был прекрасный человек, тонкий, чувствующий, а когда пил, становился невменяемым. Невозможно было с ним разговаривать…».

Сам Даль в своем дневнике так охарактеризовал режиссеров «Земля Санникова»:

«…клинические недоноски со скудными запасами серого вещества, засиженного помойными зелеными мухами. Здесь лечение бесполезно. Поможет полная изоляция…».

Сцены с участием племени онкилонов снимали в окрестностях Нальчика. Главный костюмер фильма Алина Будникова вспоминала, что работать с Альбертом Мкртчяном было непросто. Съемки проходили в 30-градусную жару и на открытом солнце. Особенно тяжело пришлось актерам, игравшим онкилонов. Среди них было много детей, а съемки часто проходили по 12 часов и при полном гриме. Хотя по КЗОТу их могли снимать не дольше четырех часов. Из-за жестких условий дети и взрослые падали в обмороки.

Алина Будникова и главные актеры высказали все Мкртчяну, который разозлился, но на неделю остановил съемки, пока не построили навесы от солнца. Юрий Назаров обвинял Мкртчяна, который прямо на съемках правил сценарий, в безграмотности. Актер вспоминал, что режиссер утвердил текст с его репликой: «Кто-то толщен остаться. Я научу их перезимовать».

Когда для улаживания очередного конфликта из Москвы прилетел руководитель творческого объединения Григорий Чухрай, то Назаров спросил у начальника — может ли он произносить свои реплики по-русски, а не как хочет режиссер?

«Убийство Даля» и размер гонорара

В октябре 1972 года съемки проходили в Ялте. В Крыму режиссеры Мкртчян и Попов настолько устали от пьяных выходок Даля, что решили его «убить» и сбросили Крестовского с горного обрыва. В отместку зимой 1973 года они переозвучили песни, которые Даль исполнил в фильме. Спел их Олег Анофриев, а песня «Есть только миг» стала шлягером.

Когда мучительные съемки картины завершились, то художественный совет присудил ей 3-ю низшую категорию. Однако произошло неожиданное. Фильм стал хитом, и в 1974 его посмотрел 41 миллион зрителей. Со всего СССР в Мосфильм посылались письма, в которых люди хвалили «Земля Санникова», и через год ему дали 2-ю категорию.

Гонорары главной четверки актеров, по советским меркам, были небольшими:

Даль получил самый маленький гонорар – 2850 рублей. Дворжецкий — 3270 р. Вицин чуть больше — 3672, а Назаров – 3412 р. Сергей Шакуров удостоился самого мизерного гонорара — 258 рублей, но и снимался в картине он всего 10 дней.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля Санникова   актер   кино   люди   роль   скандал   фильм   фото   
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
«…клинические недоноски со скудными запасами серого вещества, засиженного помойными зелеными мухами. Здесь лечение бесполезно. Поможет полная изоляция…»

Всегда знал, что Даль, не более чем самовлюбленный клинический алкоголик-скандалист.
И все его эти "качества", напрочь перекрывают его талант, как актера.
Хотя, честно признаться, я никакого особого таланта не увидел.
Хотя бы просто сравнивая его с Евстигнеевым, Гердтом и многими другими реально талантливыми и великими
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43k
Карандаш Полчаса назад
Главная причина скандальности фильма(на мой взгляд) в том, что ничего общего с произведением Обручева не имеет. Кроме одного, они всё таки нашли землю. Автор, наверное, сотню раз в гробу перевернулся.
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Это как обычно, типа актеру лучше знать как снимать фильм, как играть роль... Кто такие эти сценаристы, режиссеры и прочая что мешают талантливым актерам?
В Голливуде по другому, там действительно зритель ходит на актера-звезду а по сему актер иногда встаёт в позу и даже влияет на съёмки.
Однако в Голливуде и строго спрашивают за провал, пинка под жопу пропишут не смотря на заслуги. Только деньги.
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1k
Aleksandr 36 минут назад
Вот как раз этот фильм следовало бы переснять.
Ненавижу ремейки, но оригинал столь убогий и кастрированный, что хочется видеть нечто более близкое к книге!
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5k
heta 53 минуты назад
Шакурова обожаю во всех его ролях. Талантище!
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