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25 самых странных фактов о Махатме Ганди

25 самых странных фактов о Махатме Ганди

Автор:
25 июля 2022 11:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: ЖЗЛ   Жизнь замечательных людей   Исторические факты   Махатма Ганди   ганди   известные личности   интересные факты   исторические личности   познавательно   хочу все знать   
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Ганди был одной из самых необычных и сложных фигур в истории. Некоторые видели в нём мирного идейного вдохновителя, а другие — человека, который просто умел продавать себя. Кем же был настоящий Ганди?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЖЗЛ   Жизнь замечательных людей   Исторические факты   Махатма Ганди   ганди   известные личности   интересные факты   исторические личности   познавательно   хочу все знать   
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2  комментария
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5k
heta Полчаса назад
.... 4. В игре "Цивилизация" Сида Мейера был глюк, из-за которого Ганди становился одержимым ядерным оружием военачальником.....
Почему глюк?
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25k
SerGProS 14 минут назад
по-моему, самая "работающая" из его цитат: "Лучше быть жестоким, если жестокость есть в наших сердцах, чем пытаться прикрыть своё бессилие покрывалом ненасилия".©
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