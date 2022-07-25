25 самых странных фактов о Махатме Ганди

1. Махатма Ганди написал Гитлеру два письма, в которых просил его остановить войну, потому что она приведёт к многочисленным жертвам
2. В 2003 году по MTV был показан мультфильм для взрослых под названием Clone High, в котором представлены клоны исторических личностей в старшей школе
3. В 1948 году убийца Ганди был немедленно задержан американским дипломатом Гербертом Райнером-младшим
4. В игре "Цивилизация" Сида Мейера был глюк, из-за которого Ганди становился одержимым ядерным оружием военачальником
5. Ганди спал обнажённым вместе со своей внучатой племянницей и несколькими другими молодыми женщинами, чтобы проверить свою способность воздерживаться от сексуальных отношений в рамках эксперимента духовного целомудрия
6. Ганди сформировал организацию под названием Индийский корпус скорой помощи, члены которой работали как санитары-носильщики во время Второй англо-бурской войны в Южной Африке
7. Ганди, Уинстон Черчилль и будущий президент Южной Африки Луи Бота присутствовали в битве при Спионкопе во время 2-й англо-бурской войны
8. Ганди никогда не говорил: «Будь той переменой, которую ты хочешь увидеть»
9. Махатама Ганди смоделировал свой Соляной поход (Данди-марш) на Бостонском чаепитии. В своих выступлениях он всегда цитировал американскую борьбу за независимость
11. В Индии на вас систематически навешивают ярлыки вашей касты, кем бы вы ни были и чем бы вы ни занимались
12. Следующую цитату обычно ошибочно приписывают Ганди. "Сначала тебя игнорируют. Потом над тобой смеются. А потом нападают на тебя и хотят сжечь. А потом ставят тебе памятники"
13. Генерал, который приказал убить более 1000 мирных мужчин, женщин и детей, как показано в фильме Ганди, стал «прославленным героем», когда вернулся в Великобританию
14. Убийца Ганди был казнён, несмотря на то, что Ганди решительно выступал против смертной казни
15. Натурам Годзе, убивший Махатму Ганди, пытался убить его 3 раза, прежде чем ему это удалось
16. Ганди, о котором мы все знаем и который применил тактику ненасильственного гражданского неповиновения, когда-то был юристом
17. Тактика ненасильственного сопротивления Ганди могла появиться благодаря вождю маори, жившему двумя поколениями ранее
18. Ганди родился под именем Мохандас Карамчанд Ганди, а «Махатма» — почётный титул, означающий «великая душа»
19. Семь социальных грехов по Ганди: «Богатство без труда. Удовольствие без ответственности. Бизнес без морали. Образование без формирования характера. Наука без человечности. Религия без жертвенности. Политика без принципов»
20. Нобелевский комитет отказался присудить Нобелевскую премию мира в 1948 году, потому что «не было подходящего живого кандидата»
21. И Мартин Лютер Кинг-младший, и Мохандас Ганди пытались покончить с собой в подростковом возрасте, и в более старшем возрасте оба страдали от тяжёлых приступов депрессии
22. Уинстон Черчилль презирал Ганди, и когда тот попытался объявить голодовку, Черчилль высказался за то, чтобы позволить ему умереть
23. Ганди был встречен с недоверием, когда он выбрал налог на соль в качестве основного направления кампании за независимость Индии, но его «Великий соляной поход» помог изменить мировое мнение
24. Ганди был одержим испражнениями и клизмами. Он каждый день обращался к своим горничным со словами: «Вы хорошо испражнялись сегодня утром, сестры?»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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