Любопытные факты, о которых знают далеко не все

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Заранее большое человеческое спасибо.
Вот так. Отсутствие туалета на борту помешало выполнению важных миссий - установление демократии в отсталых папуасиях. Дамы не хотели описиться, поэтому страдала точность бомбардировок, и от этого много международных террористов остались в живых.
Чтобы ножны меча/сабли/шпаги/прочего не цеплялись...
Отдельное спасибо аффтару - не знал, что пальмы это растения, всегда считал, что животные...
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Сам то понял что написал?
Замечательные факты.