... После этого обвинения Петио бежал в Париж, где открыл новую медицинскую практику. Он использовал поддельные полномочия для привлечения пациентов и в 1936 году был назначен государственным медиком, что означало, что он мог выписывать свидетельства о смерти. Во время Второй мировой войны он выдавал людям фальшивые удостоверения об инвалидности, чтобы они могли избежать службы. Также он создал фальшивую схему для побега из страны: под именем доктора Эжена он говорил людям, что может вывезти их из Франции, и заманивал евреев и бойцов Сопротивления в секретное место. Он говорил, что перед побегом им нужна определенная вакцина, а затем вводил им цианид и сжигал их тела в подвале своего дома. Не забыв забрать все ценные вещи.