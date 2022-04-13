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Любопытные факты, о которых знают далеко не все

Любопытные факты, о которых знают далеко не все (22 фото + 4 гиф)

Автор:
13 апреля 2022 13:34
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   а вот так!   интересные факты   любопытные сведения   любопытные факты   неизвестные факты   факты   хочу все знать   
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Предлагаем окунуться в увлекательную коллекцию фактов о мире, в котором мы живём. Каждый из них интересен по-своему и может вас удивить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   а вот так!   интересные факты   любопытные сведения   любопытные факты   неизвестные факты   факты   хочу все знать   
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14  комментариев
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27k
Vazari 2 часа назад
"...взбираются на 120-метровые колючие кусты" Ты где такие кусты нашел. И что за беда с нумерацией?
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0
Игорь 3 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо.
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3k
Frank Borman 7 минут назад
17. Это было особенно трудно для женщин, которые часто воздерживались от питья воды перед полётом, хотя обезвоживание может резко повлиять на зрение и время реакции.

Вот так. Отсутствие туалета на борту помешало выполнению важных миссий - установление демократии в отсталых папуасиях. Дамы не хотели описиться, поэтому страдала точность бомбардировок, и от этого много международных террористов остались в живых.
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20k
Serg2001 37 минут назад
Я понял. Там где жили подлые, агрессивные люди, норовившие воткнуть копье в каждого, кто идёт им навстречу... в этих странах установилось левостороннее движение. А там, где жили добрые, отзывчивые люди, установилось правостороннее... Замечательный факт!
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17k
Corvus Corax 41 минуту назад
"Поскольку большинство людей правши, было легче заколоть незнакомцев, которые двигались мимо них с правой стороны."
Чтобы ножны меча/сабли/шпаги/прочего не цеплялись...
Отдельное спасибо аффтару - не знал, что пальмы это растения, всегда считал, что животные...
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24k
SerGProS 41 минуту назад
Левостороннее, наверное потому, что было удобно что-то передать на ходу, а не пырнуть ножом
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6k
Invertor 43 минуты назад
Мышь, которую дал им Болл, была слишком молода, чтобы попасть в банку, учитывая временные ограничения.
---------------------------------------------------------
Сам то понял что написал?
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1k
Copycat Час назад
ПО Лавкрафту - в Точке Немо - самой удаленной точки от суши в океане на дне Расположен древний город Р'льех
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5k
Roman Час назад
Пальма это растение, а чтобы прохожим было удобно закалывать встречных организовали левостороннее движение.
Замечательные факты.
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