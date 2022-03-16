Пять любопытных фактов о голливудских звёздах

Лысина - фирменный знак Брюса Уиллиса. Пожалуй, Уиллис - самый известный лысый актёр (до него самым звёздным лысым в Голливуде был Юл Бриннер). В интервью Брюс часто говорит, что лысина - это не приговор. Тот факт, что мужчина начинает терять волосы, не делает его менее мужественным. Собственно, он всей своей карьерой доказал, что чем лысее, тем мужественнее. Однако, когда волосы только лишь объявили о прекращении работы на территории головы Уиллиса, актёр комплексовал.



Известно, что на съёмках фильма "Костёр тщеславия" (1990) дежурил нанятый Брюсом парикмахер, который внимательно следил, чтобы проглядывающая сквозь редеющие волосы лысина не сверкала в кадре. Едва зоркий глаз специалиста замечал, что лысину видно, сцена прерывалась и делался новый дубль.



В картине "На расстоянии удара" (1993) лысину уже приходилось прикрывать париком. Посмотрев черновой монтаж, Уиллис потребовал переснять несколько финальных сцен. Он решил, что парик плохо сидит, и зритель это заметит. Каприз звезды стоимостью $750 000 был выполнен.