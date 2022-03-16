Пять любопытных фактов о голливудских звёздах

Об "эффекте Скалли", сценарных хитростях Мэтта Деймона, странностях Марлона Брандо и кое-что ещё.
Лысый Уиллис
Лысина - фирменный знак Брюса Уиллиса. Пожалуй, Уиллис - самый известный лысый актёр (до него самым звёздным лысым в Голливуде был Юл Бриннер). В интервью Брюс часто говорит, что лысина - это не приговор. Тот факт, что мужчина начинает терять волосы, не делает его менее мужественным. Собственно, он всей своей карьерой доказал, что чем лысее, тем мужественнее. Однако, когда волосы только лишь объявили о прекращении работы на территории головы Уиллиса, актёр комплексовал.
Известно, что на съёмках фильма "Костёр тщеславия" (1990) дежурил нанятый Брюсом парикмахер, который внимательно следил, чтобы проглядывающая сквозь редеющие волосы лысина не сверкала в кадре. Едва зоркий глаз специалиста замечал, что лысину видно, сцена прерывалась и делался новый дубль.
В картине "На расстоянии удара" (1993) лысину уже приходилось прикрывать париком. Посмотрев черновой монтаж, Уиллис потребовал переснять несколько финальных сцен. Он решил, что парик плохо сидит, и зритель это заметит. Каприз звезды стоимостью $750 000 был выполнен.
Неугомонный Брандо
Марлон Брандо славился не только своим уникальным актёрским дарованием, но и непростым нравом и эксцентричными поступками. Режиссёры знали, что Брандо украсит собой любой фильм, но работать с ним побаивались. Например, Копполе пришлось постараться, чтобы убедить продюсеров рискнуть и взять в "Крёстного отца" Марлона Брандо. Актёр мог устроить истерику на съёмках по пустякам и отказывался учить текст. Специально для него карточки с репликами приклеивались на партнёров по кадру и раскладывались по площадке. Брандо говорил, что незнание текста позволяет ему естественнее реагировать на реплики партнёров.
А ещё Марлон Брандо обладал неуёмным аппетитом и мог менять форму в процессе съёмок. Иногда по требованию продюсеров актёр садился на диету, и тогда его супруга запирала холодильник на замок, чтобы предотвратить ночные вылазки за едой. Когда же прописанная в контракте диета заканчивалась, актёр ни в чём не ограничивал себя. Одна из многочисленных голливудских легенд о Брандо гласит, что на съёмках картины "Излучины Миссури" он, пресытившись обычной едой, выловил в пруду лягушку и откусил от неё кусок.
Марлон Брандо обожал розыгрыши и часто придумывал различные безумные проекты. Однажды он захотел питать свой дом энергией электрических угрей. Он всерьёз консультировался со своим другом по этому поводу, спрашивал сколько угрей понадобится и как это можно устроить. Когда же ему сказали, что это бред, актёр расстроился. Но всё же собрал несколько сотен угрей в бассейнах на личном острове. От гадов пришлось избавиться, когда однажды от них пострадала девушка его сына.
В середине 1990-х друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон написали сценарий фильма "Умница Уилл Хантинг" в надежде наконец сыграть главные роли и покорить Голливуд. Студия Castle Rock взяла сценарий в работу, но потребовала некоторые правки. Аффлек и Деймон добросовестно переписали сценарий, потом ещё раз внесли правки по требованию студии и ещё раз. Тут они заподозрили, что сценарий никто не читает. Тогда авторы добавили в сюжет совершенно ненужную и очень развратную сцену между Уиллом и психотерапевтом. На студии не заметили подвоха и снова потребовали правки.
Аффлек и Деймон стали предлагать "Умницу" другим студиям. Разврат они оставили в тексте для проверки внимательности читающих продюсеров. Если не просят убрать сцену - значит не читали. И так они ходили по Голливуду, пока не встретил Харви Вайнштейна. Он устроил встречу с молодыми сценаристами и сказал им, что ему нравится "Умница Уилл Хантинг", только убрать бы оттуда один странный эпизод. Зачем он там вообще нужен? Аффлек и Деймон с радостью заключили контракт со студией Вайнштейна. За сценарий они получили по "Оскару". Робин Уильямс, сыгравший в картине психотерапевта, тоже получил золотую статуэтку.
Трудно поверить, что Макадамс и Гослинг на съёмках "Дневника памяти" относились друг к другу, мягко говоря, холодно. Режиссёр Ник Кассаветис рассказывал, как однажды Гослинг прервал съёмки масштабной сцены и попросил заменить актрису. Сказал, что с этой у него ничего не получится. И всё это на глазах у "этой".
Кассаветис остановил съёмки, забрал к себе в трейлер Гослинга и Макадамс и долго там с ними беседовал. Когда крики и ругань капризных звёзд надоели Кассаветису, он вышел покурить. И вот к почти отчаявшемуся постановщику подходят Гослинг и Макадамс и говорят, что проблема решена. Съёмки продолжились. А после завершения картины у актёров начался роман.
"Секретные материалы" - один из популярнейших сериалов 90-х. Спустя годы после выхода на экраны последней серии (возвращение сериала в эфир в 2016 году мы не учитываем) социологи открыли "эффект Скалли".
Роль агента Даны Скалли, как вы наверняка помните, сыграла Джиллиан Андерсон. В 90-е эпизодические роли женщин-учёных обычно исполняли карикатурные блондинки с большой грудью, с глупым видом произносящие заумные слова. Но красивая и харизматичная Андерсон убедительно смотрелась в роли агента ФБР (а также доктора медицины, бакалавра физики и в прошлом патологоанатома), и при этом на экране она была вполне обычной женщиной, с которой себя легко могли ассоциировать миллионы зрительниц. Особенно сильно она воздействовала на умы юных поклонниц приключений Малдера и Скалли. Оказалось, что Скалли вдохновила многих женщин пойти в науку - в этом и заключается "эффект Скалли". Результаты социологических опросов показывают, что персонаж Скалли повысил в глазах женщин всего мира роль науки.
Кстати, учёные критиковали "Секретные материалы" за пропаганду сверхъестественного, однако, как оказалось, сериал гораздо успешнее пропагандировал науку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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