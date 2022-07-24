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7 фильмов, навсегда изменивших индустрию

7 фильмов, навсегда изменивших индустрию

Автор:
24 июля 2022 09:19
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   подборка   роль   фильм   фото   что посмотреть   
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Примерно раз в десять лет, а иногда и чаще, на экраны выходит картина, резко меняющая правила игры, устанавливающая новые стандарты отрасли и формирующая подходы к съёмкам на много лет вперед.

В этой аналитической статье мы разберём наиболее важные и значимые прорывы кинематографа второй половины прошлого и начала нынешнего веков.

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В 1972 году Фрэнсис Форд Коппола и продюсер картины Альберт Рудди совершили невероятное – экранизация популярного романа Марио Пьюзо на несколько голов превзошла оригинал по силе и перевернула представление публики о том, как нужно снимать гангстерское кино. Трехчасовой эпик, украшенный прекрасными актёрскими работами (в картине снялись Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан и Роберт Дювалл), до сих пор занимает первые места во всех рейтингах лучшего кино «всех времен и народов» – и совершенно заслуженно. Перед нами – настоящая магия, оживший мир, украшенный объёмными образами героев ленты. Кстати говоря, весь нелёгкий путь съемок картины сейчас описан в сериале «Предложение» – спешите ознакомиться.

В 1977 году мало кто верил, что выскочка Джордж Лукас сможет сделать из этой истории нечто хотя бы даже чуть лучшее, чем та же «Барбарелла». Увы и ах, назло завистникам из «Звездных войн» получился не треш, а самая важная фантастическая лента в истории кино. Марк Хэмилл, Харрисон Форд и Кэрри Фишер переносят нас в иную Вселенную – в которую веришь сразу и безоговорочно, а визуальные эффекты ленты и сегодня дают сто очков вперёд всем новомодным компьютерными примочкам.

Кажется, Джеймс Кэмерон в 1992 году достиг потолка по накачке адреналина – ошлифованный до блеска и досконально выверенный в каждой мизансцене «Терминатор 2» (в картине снялись Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Роберт Патрик) выглядит как истинный эталон боевика, достойного войти во все учебники по кино. Кроме того, лента заложила стандарты компьютерных спецэффектов, столь широко использующихся сегодня.

«Матрица» братьев (тогда ещё братьев) Вачовски синтезировала многие прорывные идеи, витавшие в воздухе в конце прошлого века, и стала той самой дверью в новое тысячелетие. Странно, но даже в 2022 году картина не выглядит сколь-нибудь устаревшей. Приключения героев Киану Ривза, Лоренса Фишбёрна и Кэрри-Энн Мосс актуальны, как никогда, и заставляют крепко задуматься над природой реальности.

Ещё один портал – теперь от Питера Джексона, взявшегося за непосильную по меркам многих экранизацию одноименного романа. Что ж, Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен и Вигго Мортенсен помогли сформировать одни из наиболее ярких фэнтезийных образов, а понятие «в гостях у сказки» после этой ленты переросло в «сказка забирает зрителя без остатка».

Казалось бы, хватит и «Терминатора 2», чтобы навеки вписать имя Джеймса Кэмерона в золотой пантеон Голливуда, но в 2009 году творец вновь перевернул индустрию со своим «Аватаром». Шикарное 3D, идеально рассказанная история, сметающая всё и вся буря в финале – так родился самый кассовый проект современности.

Единственная картина, которая смогла на равных тягаться с «Аватаром» по кассовым сборам – лента Энтони и Джо Руссо. Да, у «Финала» большое наследие и «подготовительный период» из множества предшествующих лент, но не признать мастерства создателей невозможно. Гимн современному зрелищному кино, апофеоз драйва – и тонкая проникновенная история, украшенная ролями Роберта Дауни мл., Криса Эванса, Криса Хемсворта и Скарлетт Йоханссон, сделали из ленты бриллиант в короне блокбастеров.

Источник:

АНТИФИШКИ
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3k
Вячеслав Полчаса назад
1Приезд поезда на жд вокзал. 2 Броненосец Потемкин.3 Птицы.
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15k
Кархародон 3 минуты назад
Изменил историю, скорее, первый «Терминатор». Второй был развитием. Пусть и очень хорошим.
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30k
Игорь 18 минут назад
"Мстители"...
=========
Да уж, судя по всему - этот бред захватил остатки умов. Раз штампуется регулярно в таком количестве.
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Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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16k
Вася 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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