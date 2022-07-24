7 фильмов, навсегда изменивших индустрию

В 1977 году мало кто верил, что выскочка Джордж Лукас сможет сделать из этой истории нечто хотя бы даже чуть лучшее, чем та же «Барбарелла». Увы и ах, назло завистникам из «Звездных войн» получился не треш, а самая важная фантастическая лента в истории кино. Марк Хэмилл, Харрисон Форд и Кэрри Фишер переносят нас в иную Вселенную – в которую веришь сразу и безоговорочно, а визуальные эффекты ленты и сегодня дают сто очков вперёд всем новомодным компьютерными примочкам.