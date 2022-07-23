Почему водолазы Российской империи были одними из лучших в мире?

5 мая 1882 года указом императора Александра III в городе Кронштадт на острове Котлин в Финском заливе была учреждена первая в Российской империи Водолазная школа. Ей надлежало готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Водолазы служили на военных кораблях русского флота и раньше — их набирали среди умеющих хорошо плавать матросов. Вот только количество таких специалистов было весьма ограничено, да и уровень их подготовки оставлял желать лучшего.