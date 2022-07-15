Что такое «Калькуттская чёрная дыра»?

Опасны ли чёрные дыры для путешествий в космосе? Ещё как. Во-первых из чёрной дыры «нет возврата», это «билет в один конец». Если космический аппарат сумел бы попасть внутрь горизонта событий, то возврата назад у него не будет. Никогда и никаким образом. Вторая опасность чёрной дыры – её колоссальные разрушающие всё и вся приливные силы.

Механизм возникновения приливной силы чрезвычайно прост – согласно закону всемирного тяготения, сила притяжения зависит от расстояния между массами. Представим себе гантель, а лучше штангу, с одной стороны, и массивное тело (планета Земля) с другой. Длина грифа спортивной штанги – 2 метра, допустим каждый диск весит по 50 кг. Расположим штангу «горизонтально» – так, чтобы один диск был к притягивающему телу ближе второго. Тогда гравитация будет действовать на «ближний» диск чуть сильнее «дальнего», и сама собой возникнет сила, стремящаяся нашу штангу растянуть вдоль. Та самая приливная сила.

В общем имейте в виду – гравитация это не только притяжение одного объекта к другому. Это всегда ещё и стремление объект «вытянуть», «деформировать» вдоль линий гравитационного поля – приливная сила.

Скажем, если у нас есть звезда с массой как у Солнца, которая превращается в чёрную дыру и достигла радиуса в 3 километра. Тогда по всё тем же формулам сила приливного ускорения «между головой и ногами» на расстоянии в 100 километров от поверхности звезды составит... приблизительно 50 миллионов сантиметров на секунду в квадрате, то есть в 51 тысячу раз сильнее земного тяготения! К горизонту событий такой чёрной дыры невозможно подлететь – и вас, и ваш звездолёт неминуемо «разложит на молекулы» ещё за сотни километров до цели.

И напоследок коварный вопрос: а насколько опасна для человека супермассивная чёрная дыра – примерно такая, какая расположена в центре нашей Галактики? С массой в 100 миллионов раз больше, чем у Солнца?

Обычная логика говорит нам, что если уж маленькая (3 километра радиусом!) чёрная дыра порвёт звездолёт, «как Тузик грелку», то уж супермассивная... А вот и сюрприз! Математика и физика утверждают обратное! В 100 километрах от поверхности такой колоссальной чёрной дыры приливное ускорение будет равно... ничтожным 2 десятитысячным долям сантиметра на секунду в квадрате!

Следует ли отсюда вывод, что супермассивная чёрная дыра не так смертельно опасна, как обыкновенная? Вот и нет! Опасна она ничуть не меньше – но намного более «коварна» в сравнении с маленькой чёрной дырой. Космонавт (или другое тело) может «провалиться» в такую чёрную дыру, даже не чихнув и вообще ничего не заметив... Однако «возврат обратно» будет абсолютно невозможен, несмотря на всю «мягкость» падения! Невероятно, но это так!