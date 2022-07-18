В ожидании кого замерла терракотовая армия?

И это не просто слова! В прямом смысле слова, каждый солдат Терракотовой армии имеет индивидуальные черты лица, они также отличаются видами вооружения (меч, арбалет или копье) и даже разнятся по чину – есть обычные рядовые, а есть и офицеры.