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В ожидании кого замерла терракотовая армия?

В ожидании кого замерла терракотовая армия?

Автор:
18 июля 2022 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Терракотовая армия   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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Такая археологическая находка могла бы довести до приступа любого исследователя.

Многотысячная армия воинов в человеческий рост вместе с лошадьми и досконально выполненным обмундированием – это, без сомнения, самая большая находка второй половины ХХ века.

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Обнаружили громадную китайскую армию случайно, когда бурили воду у горы Лишань в 1974 году. Кажется, эта удивительная находка стала предвестником того, что Китай стремится завоевать мир своими масштабами и показателями в ближайшем будущем.

Раскопки на кургане длятся уже несколько десятилетий и вот, что известно об удивительной армии и самом памятнике на данный момент:

  • - Гора Лишань — это не просто гробница, а целый рукотворный некрополь первого и самого известного китайского императора по имени Цинь Шихуанди;
  • - Вместе с императором, упокоившимся в гробнице в 210 году до нашей эры, было похоронено 47 наложниц, тонны драгоценностей и предметов прикладного искусства, а также более 8 тысяч воинов из терракоты, выполненных в полный рост;
  • - Материал для части статуй брался из горы Лишань, в которой и сейчас содержится много глины;
  • - Каждый воин из 8-митысячной армии был уникален.

И это не просто слова! В прямом смысле слова, каждый солдат Терракотовой армии имеет индивидуальные черты лица, они также отличаются видами вооружения (меч, арбалет или копье) и даже разнятся по чину – есть обычные рядовые, а есть и офицеры.

Их одежды, обмундирование, детали костюмов и доспехов являют собой истинные произведения искусства. Вероятно, статуи воинов-пехотинцев были созданы в разных частях империи, а затем привезены к некрополю. В отличие от всадников на колесницах, которые изготавливались неподалеку от горы, дабы облегчить их транспортировку.

Назначение армии было ритуальным. Воины всевозможных чинов и навыков должны были охранять императора после смерти. Сейчас павильон с Терракотовой армией производит неизгладимое впечатление на посетителей. Тысячи отличных друг от друга глиняных солдат замерли в ожидании невидимой угрозы, спокойные и сосредоточенные, они будто способны стряхнуть слой пыли и взглянуть в глаза врагу в любой момент.


Комплекс гробницы Цинь Шихуанди оказался первым из китайских объектов, включенных в список ЮНЕСКО и обеспечил стране солидный приток туристов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Терракотовая армия   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
ron Час назад
Статья интересная, спасибо.
Правда, так и не сказано, в ожидании КОГО замерла терракотовая армия. Ну ладно, дофантазирую сам ))
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2k
Past 5 минут назад
Помню у Рудазова в серии Архимаг было объяснение. Это реально живые люди, которых маги заколдовали, что бы в мирное время не кормить армию. Если начинается война то расколдовывали и вперед на врага.)))
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6k
Slowly 18 минут назад
Главное у всех глаза разные.
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6k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Я вот не понял, а Великую китайскую стену не включили в список ЮНЕСКО? Типа, "не заметили"?
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