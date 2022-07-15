Туннель Тита Веспасиана: зачем древние римляне прорубили его в сплошной скале?

Ежегодно с наступлением весны жители стратегически выгодно расположенного городка сталкивались с проблемой паводков. С течением времени разливы речных вод, спускавшихся с гор Аманус, вызывали наводнения, а значительное количество наносов затрудняло активную работу порта.

Император Веспасиан решил эту проблему, приказав повернуть русло реки, проходившей через центр Пиерии. Инженеры разработали проект строительства дамбы и канала, однако, его воплощение осложнялось присутствием огромной скалы на пути отвода воды.

Но и это не помешало властям осуществить намеченный план. По велению императора было решено прорубить искусственный туннель, состоящий из двух секций, прямо сквозь горную породу. Основную массу рабочих, занятых на масштабном строительстве, составляли пленные иудеи, пригнанные сюда войсками из взятого штурмом Иерусалима.