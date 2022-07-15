Туннель Тита Веспасиана: зачем древние римляне прорубили его в сплошной скале?

Невозможно не восхищаться мастерством и навыками древних инженеров и строителей, глядя на такие монументальные сооружения как туннель Тита Веспасиана, расположенный на юге современной Турции.
Сегодня рукотворное ущелье, созданное немыслимым человеческим трудом, заслуженно считается памятником ЮНЕСКО и одним из символов величия Римской империи.
Какую же цель преследовали древние римляне, прорубая огромный туннель в сплошной скале?
История создания
Туннель Тита Веспасиана можно назвать одним из самых грандиозных проектов, появившихся в I-II веках н.э., благодаря римскому императору и его сыну из династии Флавиев. Этому событию предшествовало основание города на этом месте примерно в 300 г. до н.э. Оценив красоту юго-восточного побережья Турции, завоеватель Селевк I Никатор дал этому месту одноименное с македонским городом название Пиерия. Впоследствии Селевкия Пиерия станет важнейшим морским объектом для региона Антиокия-дель-Оронтес. Уже в 64 году н.э. город-порт войдет в состав Римской империи в результате сражения с войсками Помпея.
Ежегодно с наступлением весны жители стратегически выгодно расположенного городка сталкивались с проблемой паводков. С течением времени разливы речных вод, спускавшихся с гор Аманус, вызывали наводнения, а значительное количество наносов затрудняло активную работу порта.
Император Веспасиан решил эту проблему, приказав повернуть русло реки, проходившей через центр Пиерии. Инженеры разработали проект строительства дамбы и канала, однако, его воплощение осложнялось присутствием огромной скалы на пути отвода воды.
Но и это не помешало властям осуществить намеченный план. По велению императора было решено прорубить искусственный туннель, состоящий из двух секций, прямо сквозь горную породу. Основную массу рабочих, занятых на масштабном строительстве, составляли пленные иудеи, пригнанные сюда войсками из взятого штурмом Иерусалима.
Но быстро справиться с поставленной задачей не получилось, и Веспасиан не дождался завершения работ. Важное дело продолжил его сын — следующий император Римской империи Тит Веспасиан Флавий. К слову, он был полным тезкой своего отца. После него строительством туннеля занимался Антонин Пий. Наконец, во втором столетии огромный туннель высотой 7 метров и около 1,4 км в длину был окончательно достроен и введен в эксплуатацию.
Увы, мудрое решение правителей не смогло поставить окончательную точку в этом вопросе. Наводнения вновь вернулись в город из-за наносных отложений в воде уже в V веке. Не найдя нового решения проблемы, жители навсегда покинули его, а туннель сохранился практически в первозданном виде до наших дней.
Красота, захватывающая дух
Сегодня туннель Тита Веспасиана, расположенный неподалеку от современного турецкого города Антакья, больше напоминает головокружительные декорации к приключенческим фильмам об Индиане Джонсе. Он считается крупнейшим в мире архитектурным творением, изначально построенным как водный канал.
Конструкция туннеля представляет собой целую гидравлическую систему, включающую 2 секции для определения уровня воды. У входа в каждую из них красуются таблички с высеченными на латыни именами императоров — Тита Веспасиана и Антонина. Почти за 2000 лет здесь ни разу не проводились реконструкции, а высота каменных плотин значительно сократилась из-за отложений известняковых пород.
Сегодня туннель сух и практически полностью открыт для посещения. Исключение составляет участок канала всего на 130 метров. Сюда регулярно приезжают туристы, чтобы ощутить масштаб сооружения, послушать плеск скатывающейся по стенам скал воды, полюбоваться головокружительными пейзажными видами с вершин гор Нур и пройтись по арочному каменному мосту, построенному без раствора.
Таким образом, благодаря находчивости древнеримских императоров туннель решал сразу 2 проблемы — предотвращал заиление порта и наводнения, а также обеспечивал город водой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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