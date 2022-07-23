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Женщина воспользовалась «учительским голосом», чтобы прогнать медведя

Женщина воспользовалась «учительским голосом», чтобы прогнать медведя

Автор:
23 июля 2022 08:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведь   незванный гость   учительский голос   фото   
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Дебби Томлинсон раньше работала учительницей, и преподавательский опыт оказался ею не забыт.

Так, например, прошлая профессия помогла домовладелице справиться с медведем, который взобрался на веранду её загородного дома в Сапфире (Северная Каролина, США). Женщине было достаточно поговорить со зверем — да не просто так, а воспользовавшись своим «учительским голосом». Дебби рассказала, что подобный тон срабатывает каждый раз, когда ей нужно показать собеседнику, что она настроена серьёзно. Вот и мишка не выдержал натиска бывшей преподавательницы и предпочёл удалиться, лишь бы не связываться с суровой дамой.

Позже Дебби добавила, что ей совсем не было страшно, так что случай этот она считает захватывающим приключением, а не поводом для испуга.


Источник:

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Метки: видео   животные   медведь   незванный гость   учительский голос   фото   
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4  комментария
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3k
Natural Selection Час назад
Учительский голос они никогда не слышали.
Ссылка www.youtube.com
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423
gipnojaba 14 минут назад
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70k
Viktor 21 минуту назад
Классно у них там жить - встал поутру, а у тебя на балконе Потапыч!
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3k
Едондер пуп Час назад
Не обосрался от учительского гнева - значит, не отличник))
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