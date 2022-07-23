Женщина воспользовалась «учительским голосом», чтобы прогнать медведя

Дебби Томлинсон раньше работала учительницей, и преподавательский опыт оказался ею не забыт.
Так, например, прошлая профессия помогла домовладелице справиться с медведем, который взобрался на веранду её загородного дома в Сапфире (Северная Каролина, США). Женщине было достаточно поговорить со зверем — да не просто так, а воспользовавшись своим «учительским голосом». Дебби рассказала, что подобный тон срабатывает каждый раз, когда ей нужно показать собеседнику, что она настроена серьёзно. Вот и мишка не выдержал натиска бывшей преподавательницы и предпочёл удалиться, лишь бы не связываться с суровой дамой.
Позже Дебби добавила, что ей совсем не было страшно, так что случай этот она считает захватывающим приключением, а не поводом для испуга.
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АНТИФИШКИ
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