Женщина воспользовалась «учительским голосом», чтобы прогнать медведя

Так, например, прошлая профессия помогла домовладелице справиться с медведем, который взобрался на веранду её загородного дома в Сапфире (Северная Каролина, США). Женщине было достаточно поговорить со зверем — да не просто так, а воспользовавшись своим «учительским голосом». Дебби рассказала, что подобный тон срабатывает каждый раз, когда ей нужно показать собеседнику, что она настроена серьёзно. Вот и мишка не выдержал натиска бывшей преподавательницы и предпочёл удалиться, лишь бы не связываться с суровой дамой.