Медведь совершил набег на чужой холодильник

Домовладелец из Сэнфорда (Флорида, США) столкнулся с наглым медведем, который явно не слышал о том, что брать чужое без спроса — нехорошо.
Джейсону Микелу позвонил сосед, предупредивший мужчину о том, что у него в гараже хозяйничает незваный гость. Джейсон и впрямь обнаружил посетителя — чёрного медведя, который совершил набег на находившийся в гараже холодильник и явно радовался открывшемуся его взору изобилию. Правда, застуканный мишка испугался домовладельца, но одну коробку с закуской всё-таки на память прихватил.
Джейсон добавил, что после проследил за медведем. Тот ещё какое-то время шлялся по городу, а после скрылся в лесу.
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АНТИФИШКИ
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