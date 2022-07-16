Медведь совершил набег на чужой холодильник

Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек

Чем может закончиться первый полет белых соколов

Девушка купила индейку на обед, но та стала ей верным другом

Опоссума выставили из бруклинского бара за дебош

Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло

Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного