Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло

Соседи припомнили, что слышали гудок машины МакГовинов около полуночи — видимо, тогда-то и состоялось вторжение. То есть можно утверждать, что медведь просидел в автомобильной ловушке около шести часов. Кстати, мишка был не один, и неподалёку шлялись два медвежонка, так что непрошеное семейство покинуло место действия полным составом.