Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло

Когда Эшли МакГовин поутру выпустила своих собак на прогулку во двор, она увидела, что любимицы ведут себя странно.
Животные разлаялись, как будто их что-то напугало, так что жительница Банкомба (Северная Каролина, США) вместе с мужем отправились на разведку и обнаружили медведя, который сидел внутри их припаркованного внедорожника. Видимо, зверю сильно наскучило заточение, ведь в конечном итоге он пробился на волю, разрушив изнутри лобовое стекло.
Соседи припомнили, что слышали гудок машины МакГовинов около полуночи — видимо, тогда-то и состоялось вторжение. То есть можно утверждать, что медведь просидел в автомобильной ловушке около шести часов. Кстати, мишка был не один, и неподалёку шлялись два медвежонка, так что непрошеное семейство покинуло место действия полным составом.
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АНТИФИШКИ
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