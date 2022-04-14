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Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло

Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 08:46
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   внедорожник   животные   машина   медведь   фото   
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Когда Эшли МакГовин поутру выпустила своих собак на прогулку во двор, она увидела, что любимицы ведут себя странно.

Животные разлаялись, как будто их что-то напугало, так что жительница Банкомба (Северная Каролина, США) вместе с мужем отправились на разведку и обнаружили медведя, который сидел внутри их припаркованного внедорожника. Видимо, зверю сильно наскучило заточение, ведь в конечном итоге он пробился на волю, разрушив изнутри лобовое стекло.

Соседи припомнили, что слышали гудок машины МакГовинов около полуночи — видимо, тогда-то и состоялось вторжение. То есть можно утверждать, что медведь просидел в автомобильной ловушке около шести часов. Кстати, мишка был не один, и неподалёку шлялись два медвежонка, так что непрошеное семейство покинуло место действия полным составом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   внедорожник   животные   машина   медведь   фото   
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1  комментарий
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Andrey 49 минут назад
ну хоть не сгорел
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