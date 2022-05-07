Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного

Когда Коди Джиллотти заметил, что в припаркованной машине его тёщи горит свет, он пошёл устранять этот непорядок.
Но когда житель Корнуолла (Коннектикут, США) вышел во двор, он понял, что происходит нечто куда более странное и пугающее, чем свет, по забывчивости оставленный включённым. Коди бросил взгляд на свой автомобиль и увидел, что дверь открыта, а автокресло его маленькой дочери валяется на земле. Что же касается тёщиной машины, то там сидел медведь. Мужчина предположил, что события развивались следующим образом: мишка влез в его автомобиль, но кроме пустого пакета из «McDonald’s» не нашёл ничего интересного, после чего переместился в машину пожилой дамы, где случайно заперся.
Коди обратился к сотрудникам департамента дикой природы, и те не бросили автовладельца в беде. Привязав к ручке автомобильной двери верёвку, офицеры открыли машину с безопасного расстояния, после чего зверь сбежал. Коди добавил, что его машина несильно пострадала от медведя, но тёще повезло меньше — в салоне обнаружилось немало серьёзных повреждений.
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АНТИФИШКИ
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