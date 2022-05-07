FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12107 постов • 1317 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного

Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного

Автор:
07 мая 2022 10:11
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   машина   медведь   фото   
895
2
1

Когда Коди Джиллотти заметил, что в припаркованной машине его тёщи горит свет, он пошёл устранять этот непорядок.

Но когда житель Корнуолла (Коннектикут, США) вышел во двор, он понял, что происходит нечто куда более странное и пугающее, чем свет, по забывчивости оставленный включённым. Коди бросил взгляд на свой автомобиль и увидел, что дверь открыта, а автокресло его маленькой дочери валяется на земле. Что же касается тёщиной машины, то там сидел медведь. Мужчина предположил, что события развивались следующим образом: мишка влез в его автомобиль, но кроме пустого пакета из «McDonald’s» не нашёл ничего интересного, после чего переместился в машину пожилой дамы, где случайно заперся.

Коди обратился к сотрудникам департамента дикой природы, и те не бросили автовладельца в беде. Привязав к ручке автомобильной двери верёвку, офицеры открыли машину с безопасного расстояния, после чего зверь сбежал. Коди добавил, что его машина несильно пострадала от медведя, но тёще повезло меньше — в салоне обнаружилось немало серьёзных повреждений.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   животные   машина   медведь   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
489
Лёха Лёха 2 часа назад
Что-то мишка даже не шевелится... Не иначе как чучело запихали, а когда пихали ободрали салон авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
SilentBob Час назад
договорился с медведем за тёщу, но что-то пошло не так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

352264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов
Любопытные секреты и скрытые детали из советских фильмов
Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
События на Украине 6- 7 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
11 звезд, которые прославились в детстве и поплатились за это
11 звезд, которые прославились в детстве и поплатились за это
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Иван Ургант едет на гастроли в Германию
Что представляет собой камера ночного видения бюджетного смартфона Blackview Oscal S60 Pro
Что представляет собой камера ночного видения бюджетного смартфона Blackview Oscal S60...
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#забавно#интересное#мир#Украина#картинки#искусство#Разное#домашние животные
#Юмор#животные#США#кино#в мире#дети#Жизнь#люди#Спорт#знаменитости
#интересно#Ватермарк#история#подборка#факты#дтп#аварии#шоу бизнес#автомобили#Приколы
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло Медведь провел несколько часов во внедорожнике и выбрался, разбив лобовое стекло Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Песчаный кот сражается с пустынной змеей Песчаный кот сражается с пустынной змеей Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Лисы каждый день навещают девушку, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусным Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой Кто прошел по лесной тропе за три недели — разные животные, снятые фотоловушкой

На что жалуетесь?

Вернуться