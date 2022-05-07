Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного

Но когда житель Корнуолла (Коннектикут, США) вышел во двор, он понял, что происходит нечто куда более странное и пугающее, чем свет, по забывчивости оставленный включённым. Коди бросил взгляд на свой автомобиль и увидел, что дверь открыта, а автокресло его маленькой дочери валяется на земле. Что же касается тёщиной машины, то там сидел медведь. Мужчина предположил, что события развивались следующим образом: мишка влез в его автомобиль, но кроме пустого пакета из «McDonald’s» не нашёл ничего интересного, после чего переместился в машину пожилой дамы, где случайно заперся.