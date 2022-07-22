В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку

Современные дети порой очень жестоки. Эти двое, например, издевались над пожилой женщиной из-за того, что та не хотела давать им тысячу рублей.
Произошло всё в Приморском крае. На кадрах видно, что лицо у женщины в гематомах, сопротивляться она не может, но подросток требует свои деньги. Женщина, вероятно, не до конца понимает, о чём вообще речь.
Также видно, что избиения продолжались порядочно времени: кадры сменяются с дневных на вечерние, но подросток от женщины не отстаёт.
В итоге двоих молодчиков, которым на вид 14-15 лет, поймали местные, которых возмутило видео. Одного пацана, который избивал женщину, подвесили к потолку в некой мастерской, и слегка огрели палками. Ребёнок плакал, но, вроде, раскаялся.
Оператора жестокого избиения ждала, пожалуй, не менее жестокая кара. Его местные отвезли на лодке к бую, и оставили на нём. На кадрах не уточняется, дали ли пацану пистолет с одной пулей.
Правда, местных, совершивших самосуд, теперь ищет полиция. Но то, что наказание было жёстким — бесспорно. Справедливым ли — решать вам.
Источник:
АНТИФИШКИ
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PS эти недойопки ведь не просто "куражились" - они видос для блога лепили!
не всегда было так легко записать и опубликовать
- А малолетних уродов полиция уже не ищет?
Собрать еще больше толпу, подвесить и откуярить этих "мстителей" как пи..дюка, только ногами и битами.
с такими уйопками только так и бороться. Еслли вы им }{уй сосать и уговаривать не делать так будете, то в их возрасте это уже не поможет. И это никуя не по понятиям. По понятиям их опустить надо.