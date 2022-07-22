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В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку

В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку

Автор:
22 июля 2022 12:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Приморский край   Россия   жесть   наказание   новости   подростки   преступление   
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Современные дети порой очень жестоки. Эти двое, например, издевались над пожилой женщиной из-за того, что та не хотела давать им тысячу рублей.

Произошло всё в Приморском крае. На кадрах видно, что лицо у женщины в гематомах, сопротивляться она не может, но подросток требует свои деньги. Женщина, вероятно, не до конца понимает, о чём вообще речь.

Также видно, что избиения продолжались порядочно времени: кадры сменяются с дневных на вечерние, но подросток от женщины не отстаёт.

В итоге двоих молодчиков, которым на вид 14-15 лет, поймали местные, которых возмутило видео. Одного пацана, который избивал женщину, подвесили к потолку в некой мастерской, и слегка огрели палками. Ребёнок плакал, но, вроде, раскаялся.

Оператора жестокого избиения ждала, пожалуй, не менее жестокая кара. Его местные отвезли на лодке к бую, и оставили на нём. На кадрах не уточняется, дали ли пацану пистолет с одной пулей.

Правда, местных, совершивших самосуд, теперь ищет полиция. Но то, что наказание было жёстким — бесспорно. Справедливым ли — решать вам.

Источник:

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Метки: Приморский край   Россия   жесть   наказание   новости   подростки   преступление   
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67  комментариев
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491
АлоКин 2 часа назад
Наказание справедливое! Мстителей оправдать! Ролик крутить в школах в назидание другим дегенератам!
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32k
Notan Blaine Полминуты назад
Что-то не понял, а бабка была родственница кого-то из подростков?
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2k
смт Минуту назад
Наказание соответствует содеянному.
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8k
alex9845 8 минут назад
Вот то что надо делать, а не штрафы родителям,грозить пальчиком.Я бы этим мужикам выдал медали за нормальную гражданскую позицию.
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−3
Enter 23 минуты назад
Тут только самосуд может что-то решить, все правильно сделали. Полиция сейчас на 100% ищет создающих фейки про армию и ловит экстремистов за посты, не до этой мелочи.
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9k
DumDum Полчаса назад
Теперь вся надежда на полицию: чтобы искали так же тщательно, как до этого профилактикой занимались.
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85
Sergel Fman Полчаса назад
Вот это нацизм. Во всей красе
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3k
Natalia Полчаса назад
так это все вопрос к работе полиции. Почему эти люди на свободе ходят и вынуждают местных людей творить самосуд.
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333
Leon Rom Natalia 20 минут назад
да потому, что действующие законы писались когда таких отморозков (не говорю о психически ненормальных и детях аборта) практически не было. Сейчас менты не имеют оф. инструмента по "работе" с такими уродами.
PS эти недойопки ведь не просто "куражились" - они видос для блога лепили!
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148
Olldd Полчаса назад
>>местных, совершивших самосуд, теперь ищет полиция.
- А малолетних уродов полиция уже не ищет?
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2k
Артур 36 минут назад
Как сообщает пресслужба МВД, неустановленными лицами был совершен акт правосудия!
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9k
Сол Гудман 39 минут назад
Все правильно сделали, малолетки нынче пошли безбашенные, пусть для многих, будет уроком
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2k
Артур 40 минут назад
Кто вырастет из этих моральных уродов, если они уже конченные преступники? Какие раскаяния? Какое прощение? В зоопарк в клетку с надписью "Просьба не кормить! животные опасны". такие мрази неисправимы
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100
Человек Наблюдающий 40 минут назад
Бензопилой бы в мастерской перед лицом повозюкать, что бы ублюдок уссался от страха
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383
Куруш 41 минуту назад
Подвешивать, конечно, не стоило. А вот прилюдно всыпать по голой заднице раз 50 ивовыми прутьями, смоченными в соленой воде, надо было. И урона здоровья почти никакого и память на всю жизнь.
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100
Человек Наблюдающий 41 минуту назад
Великолепно! Пока менты тити мнут, народ дело делает! Воспитывать уже поздно, но наказывать самое то! Прежде чем оправдывать "детей", просто представьте своих близких стариков в такой ситуации.
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89
jeka 44 минуты назад
Поборники морали и противники самосуда , поставьте на место пострадавшей свою маму или бабушку, прокрутите ролик в голове, и пишите коменты
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2k
Артур 44 минуты назад
А где была полиция, когда бабушку избивали?
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−82
Bendix 45 минут назад
Народ путает понятия и закон. Далеко зайдём - выбираться трудно.
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16k
Toxictofa 53 минуты назад
То есть для "мстителей" нормально, когда малолетний пи..дюк избивает ногами женщину, а когда этого пи..дюка отлупили, причем за дело, это значит ненормально?
Собрать еще больше толпу, подвесить и откуярить этих "мстителей" как пи..дюка, только ногами и битами.
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4k
Andy 57 минут назад
Миздить таких надо , жестко , а оператора похоже отвезли на фарватерный бакен Новика , там до берега минут 15 , если по-собачьи :) .
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100
Человек Наблюдающий Andy 37 минут назад
Что бы доплыть до берега, одежду придется снять))) Вот и вся суть
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7k
Борис Карабанов 57 минут назад
Коль скоро в обществе (судя по комментариям)такое единодушное стремление жить по понятиям, а не по законам, то странным выглядит столь же единодушное возмущение по поводу высказываний серебряковых и прочих критиков, которые тычут нас в подобное поведение мордой, лишь констатируя непреложный факт.
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491
АлоКин Борис Карабанов 39 минут назад
Почему вы приплетаете сюда "понятия"? По справедливости! Ей богу как с мест заключения недавно вышли.
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