В Приморском крае жёстко наказали подростков, избивавших бабушку

Также видно, что избиения продолжались порядочно времени: кадры сменяются с дневных на вечерние, но подросток от женщины не отстаёт.

В итоге двоих молодчиков, которым на вид 14-15 лет, поймали местные, которых возмутило видео. Одного пацана, который избивал женщину, подвесили к потолку в некой мастерской, и слегка огрели палками. Ребёнок плакал, но, вроде, раскаялся.