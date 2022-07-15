"Алиса в стране чудес": в России арестовали наркокартель

Создателем и руководителем наркокартеля, который обеспечивал веществами всю Западную Сибирь через онлайн-магазин "Алиса в стране чудес", стал 35-летний Вадим Кучаев. Сам он, при этом уже находился в местах лишения свободы, как раз за незаконный оборот наркотиков.