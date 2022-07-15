"Алиса в стране чудес": в России арестовали наркокартель

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В Новосибирске 15 россиян получили в совокупности 180 лет тюремного заключения.
Создателем и руководителем наркокартеля, который обеспечивал веществами всю Западную Сибирь через онлайн-магазин "Алиса в стране чудес", стал 35-летний Вадим Кучаев. Сам он, при этом уже находился в местах лишения свободы, как раз за незаконный оборот наркотиков.
Кучаев сообщался со своими подельниками по телефону и стационарному компьютеру. Оборотом группы были тысячи ежедневных доз и за месяц дилеры зарабатывали 15 млн рублей.
Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 15 участникам преступного синдиката и они получили от 7 до 15 лет лишения свободы. Общий срок составил почти 180 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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да же не причастных к нему. Десятки тысяч смертей ежегодно если не сотни как самих этанольщиков так и по их вине. Всё это бытовое алкогольное дерьмо окружающее каждого. Или как, двойные стандарты?
Сейчас сидящие на этиле пальчики тыкать вниз будут. Наркозависимые же.