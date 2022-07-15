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"Алиса в стране чудес": в России арестовали наркокартель

"Алиса в стране чудес": в России арестовали наркокартель

Автор:
15 июля 2022 16:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   криминал   новости   полиция   преступление   
1255
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В Новосибирске 15 россиян получили в совокупности 180 лет тюремного заключения.

Источник:

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Метки: Россия   жить в россии   криминал   новости   полиция   преступление   
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13  комментариев
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7k
SuperTroll 3 часа назад
Как бороться с наркобарыгами? Родриго Дутерте, президент Филиппин очень хорошо разбирается в этом вопросе. Может подсказать)
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14k
ss 2 часа назад
15 "лямов" в месяц?! С ума сойти, какими деньжищами воротят! Сразу видно - настоящий картель!
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71
Максим Макашев 3 часа назад
Пока в России не будет введено наказание за распространение наркоты в виде пожизненного, или смерти, как в странах Юго-Восточной Азии, эти распространители будут плодиться, как грибы после дождя
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110
kurganzero Максим Макашев 6 минут назад
А с алкоголем как быть? Самый дьявольский наркотик, деструктивный, агрессивный, вызывающий привыкание, убивающий
да же не причастных к нему. Десятки тысяч смертей ежегодно если не сотни как самих этанольщиков так и по их вине. Всё это бытовое алкогольное дерьмо окружающее каждого. Или как, двойные стандарты?
Сейчас сидящие на этиле пальчики тыкать вниз будут. Наркозависимые же.
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