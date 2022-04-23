Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков

811
3
Трагедия произошла в томской области, где две 16-летние девочки скончались из-за нетрезвого водителя.
Ночью 23 апреля в селе Мельниково возле одного из домов на обочине были обнаружены тела двух девушек. По имеющейся информации водитель ВАЗ, двигаясь по дороге, наехал на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. С места водитель скрылся.
В ходе проведённого расследования полиция задержала причастного к происшествию мужчину, 1998 года рождения. Выяснилось, что транспортом управлял сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. В результате медосвидетельствования было выявлено у него состояние алкогольного опьянения.
Сейчас он отстранён от несения службы.
По факту преступления было назначено проведение служебной проверки и мужчина будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В данный момент идёт разбирательство, что и как привело к гибели двух юных девушек.
По факту преступления было назначено проведение служебной проверки и мужчина будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В данный момент идёт разбирательство, что и как привело к гибели двух юных девушек.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Женщина заживо сожгла спящего бомжа
- Женщина с малолетним сыном оказались в рабстве на российской ферме
- Пьяный мужчина приехал на день рождения родственницы с трупом на приборной панели
- На Авито выставили на продажу церковь
- Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
20
Понравилось20
Новости партнёров