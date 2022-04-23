Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков

Сейчас он отстранён от несения службы.

По факту преступления было назначено проведение служебной проверки и мужчина будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В данный момент идёт разбирательство, что и как привело к гибели двух юных девушек.