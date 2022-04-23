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Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков

Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков

Автор:
23 апреля 2022 15:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   новости   преступление   события   томск   
811
3
Трагедия произошла в томской области, где две 16-летние девочки скончались из-за нетрезвого водителя.

Источник:

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Метки: Россия   жить в россии   новости   преступление   события   томск   
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11  комментариев
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5k
Акуна 3 часа назад
Заслужил, но не факт что получит по заслугам!
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2k
Оптимистичный реалист 22 минуты назад
Вот же тварь. Отдайте его родителям погибших детей.
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5
Guilty Pleasure 2 часа назад
био-мусор
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16k
Nikita 3 часа назад
Травмировать /хирургическим путём/ позвоночник, чтобы остаток жизни всё, что ниже шеи, было парализованным... И развесить по всей норе, где будет обитать фото этих девочек..
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8k
Василенко Татьяна 3 часа назад
"...В данный момент идёт разбирательство, что и как привело к гибели двух юных девушек..." Ага. они сами под колеса бросились. А потом выяснится, что он и не пьяный был, и вообще уволился за два дня до этого... В общем, понять и простить.
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