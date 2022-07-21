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Жители Тамбова едва не растерзали мужчину, укравшего у матери младенца

Жители Тамбова едва не растерзали мужчину, укравшего у матери младенца

Автор:
21 июля 2022 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   авто   видео   неадекват   пешеходный переход   полиция   похищение ребенка   тамбов   
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Неадекватный гражданин сообщил, что хочет в тюрьму, поэтому затеял эту рискованную операцию с похищением.

Днем 20 июля на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской города Тамбова к женщине с ребенком подбежал странный мужчина, выхватил малыша и побежал с ним по проезжей части. А затем, завидев приближающееся авто, бросился на капот.


Автомобилисты, которые в тот момент находились рядом, побрасали свои машины и выбежали на помощь. Неадеквата отметелили так, что разбушевавшихся горожан пришлось останавливать.


Ребенка сразу же доставили в больницу, сделали рентген - по счастью, у малыша оказались лишь ушибы мягких тканей. А тамбовчанином занялись органы правопорядка.


На вопрос, зачем он всё это сделал, мужчина ответил, что хотел в тюрьму.

— Для выяснения обстоятельств и мотива случившегося следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области. А фигуранта уголовного дела сначала ждет экспертиза на вменяемость.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   авто   видео   неадекват   пешеходный переход   полиция   похищение ребенка   тамбов   
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21  комментарий
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
мужчина ответил, что хотел в тюрьму.(ц)
Утилизировать его надо,а не кормить за счёт налогоплательщиков!
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1k
Игорь Меншиков 5 минут назад
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942
VSh 6 минут назад
Шоу Бени хила какой то. Понимаю что ребенок настоящий, пис..ей настоящих по хлебалу поучил, но решение дебила не понимаю. Что бы уехать на зону есть много лёгких способов. Может он на учёте в дурке стоит?
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28k
Григорий 21 минуту назад
Его в монастырь надо отправить. Там и к работе приставят, и скорбный ум поправят, не до конца конечно, но лучше чем был.
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9k
Юрий Полчаса назад
Видимо большой оригинал, странная затея.
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4k
bumtester Полчаса назад
Где это "едва не растерзали". На видео же отчетливо видно. Сам упал несколько раз. Любой адекватный человек на видео увидит только это и ничего другого.
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79
Аврашалом Маркович 36 минут назад
В конце видно, что у мужика конкретно пригорело, наверняка сам отец.
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10k
кот базилий 37 минут назад
Врет собака...
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275
Lexx 38 минут назад
Захотел в тюрьму, ну дал бы подсрачник ментовскому генералу. И статья бы была зачётной. А так будет жить либо в обиженке, либо под шконарём.
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7k
Дети откопали осла 44 минуты назад
Тварь дикая ...
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17k
Сергей 44 минуты назад
А проще способа попасть в тюрьму он не нашёл? Пошел бы и украл чего-нибудь неодушевленное
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69k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Чувак неспроста в тюрьму хочет, если это рецидивист - то у него явно есть мотивы...
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7k
Роман 54 минуты назад
А че, более простого и безобидного способа не нашел?
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2k
Папа Karlo Час назад
Вот это поворот!
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
Колени ему сломать надо было, чтобы он в тюрьме раком ползал!
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46k
dima423 Час назад
с катушек слетел походу просто...
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40
Артём Час назад
"Отметелили" чем-то мягким - ни одного кровоподтека не видно.
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2k
pinbalist Час назад
Вот лично на мой взгляд - маловато [мат] дали.
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
В дробилку тварину, а не в тюрьму.
Любое преступление против младенцев должно незамедлительно караться лютой смертью.
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11k
Kostick 2 часа назад
какая экспертиза? разве что у патологоанатома..
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