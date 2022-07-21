Жители Тамбова едва не растерзали мужчину, укравшего у матери младенца

Днем 20 июля на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской города Тамбова к женщине с ребенком подбежал странный мужчина, выхватил малыша и побежал с ним по проезжей части. А затем, завидев приближающееся авто, бросился на капот.

Автомобилисты, которые в тот момент находились рядом, побрасали свои машины и выбежали на помощь. Неадеквата отметелили так, что разбушевавшихся горожан пришлось останавливать.