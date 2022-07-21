Жители Тамбова едва не растерзали мужчину, укравшего у матери младенца

Неадекватный гражданин сообщил, что хочет в тюрьму, поэтому затеял эту рискованную операцию с похищением.
Днем 20 июля на пешеходном переходе на пересечении улиц Карла Маркса и Рязанской города Тамбова к женщине с ребенком подбежал странный мужчина, выхватил малыша и побежал с ним по проезжей части. А затем, завидев приближающееся авто, бросился на капот.
Автомобилисты, которые в тот момент находились рядом, побрасали свои машины и выбежали на помощь. Неадеквата отметелили так, что разбушевавшихся горожан пришлось останавливать.
Ребенка сразу же доставили в больницу, сделали рентген - по счастью, у малыша оказались лишь ушибы мягких тканей. А тамбовчанином занялись органы правопорядка.
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На вопрос, зачем он всё это сделал, мужчина ответил, что хотел в тюрьму.
— Для выяснения обстоятельств и мотива случившегося следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области. А фигуранта уголовного дела сначала ждет экспертиза на вменяемость.
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АНТИФИШКИ
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