Обратная сторона рая: 15 фото мусорного острова Мальдив

Цепочка мальдивских островов в Индийском океане настолько близка к райскому наслаждению, насколько это возможно. Мальдивы регулярно занимают свое место в рейтинге самых любимых направлений тропического отдыха и являются тем самым местом, где мечтают побывать абсолютно все.

Это неудивительно: белоснежный песок, теплый океан лазурного цвета, совершенно волшебные и ни с чем не сравнимые закаты привлекают сотни тысяч туристов в год. Однако большинство этих туристов совершенно не ведает, что мусор от них (а это примерно 3,5 кг в день) складируется на острове неподалеку. Когда-то это тоже было райское местечко, но теперь от этого рая ничего не осталось.

Этот остров получил название Тилафуши, и еще в 1980-х годах тут была лагуна