Обратная сторона рая: 15 фото мусорного острова Мальдив

Остров из мусора есть прямо посреди райских Мальдив. Раскрываю тайну, куда отправляются все отходы туристов.
Цепочка мальдивских островов в Индийском океане настолько близка к райскому наслаждению, насколько это возможно. Мальдивы регулярно занимают свое место в рейтинге самых любимых направлений тропического отдыха и являются тем самым местом, где мечтают побывать абсолютно все.
Это неудивительно: белоснежный песок, теплый океан лазурного цвета, совершенно волшебные и ни с чем не сравнимые закаты привлекают сотни тысяч туристов в год. Однако большинство этих туристов совершенно не ведает, что мусор от них (а это примерно 3,5 кг в день) складируется на острове неподалеку. Когда-то это тоже было райское местечко, но теперь от этого рая ничего не осталось.
Этот остров получил название Тилафуши, и еще в 1980-х годах тут была лагуна
Однако в конце 1991 года власти Мальдив начали искать решение мусорной проблемы
Лагуну Тилафалу (Thilafalhu), окруженную бирюзовыми водами, решили сделать местной свалкой
Сначала здесь вырывали глубокие ямы и мусор закапывали в них, присыпая сверху белоснежным песком
Спустя годы ямы превратились в горы, а сам остров расширился: мусор стал его продолжением
По подсчетам экологов, каждый день здесь выгружают 330 тонн отходов
Тилафуши находится в нескольких километрах от Мале, и ежедневно к его берегам отравляются корабли
Они везут мусор из других городов, а также наполненные доверху отходами грузовики
Мест для выгрузки тут немного, поэтому водители грузовиков ждут своей очереди по несколько часов
Тут мусор сначала сортируется, а затем его малая часть отправляется на переработку
Другая часть сжигается
Но большая часть оседает в этих горах, в том числе и токсичные отходы (батарейки и электроприборы)
На Тилафуши живут и постоянно трудятся около 150 человек: в основном это выходцы из Бангладеш
Власти планируют открыть тут мусороперерабатывающий завод, но этим планам уж семь лет
Все же тут есть небольшие заводы: тут производят лодки, разливают метан, а также есть склады
А вы когда-нибудь задумывались, куда девается весь мусор от тех, кто отдыхает в этом раю?
У Мальдив, помимо мусора, есть и другая проблема — страна может уйти под воду. Именно поэтому недавно тут начали строить первый плавающий город, в который переедут жители
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АНТИФИШКИ
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