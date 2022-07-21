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Обратная сторона рая: 15 фото мусорного острова Мальдив

Обратная сторона рая: 15 фото мусорного острова Мальдив

Автор:
21 июля 2022 10:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Мальдивы   мусор   остров   рай   туристы   факты   фото   
1337
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Остров из мусора есть прямо посреди райских Мальдив. Раскрываю тайну, куда отправляются все отходы туристов.

Цепочка мальдивских островов в Индийском океане настолько близка к райскому наслаждению, насколько это возможно. Мальдивы регулярно занимают свое место в рейтинге самых любимых направлений тропического отдыха и являются тем самым местом, где мечтают побывать абсолютно все.


Это неудивительно: белоснежный песок, теплый океан лазурного цвета, совершенно волшебные и ни с чем не сравнимые закаты привлекают сотни тысяч туристов в год. Однако большинство этих туристов совершенно не ведает, что мусор от них (а это примерно 3,5 кг в день) складируется на острове неподалеку. Когда-то это тоже было райское местечко, но теперь от этого рая ничего не осталось.


Этот остров получил название Тилафуши, и еще в 1980-х годах тут была лагуна

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Однако в конце 1991 года власти Мальдив начали искать решение мусорной проблемы

Лагуну Тилафалу (Thilafalhu), окруженную бирюзовыми водами, решили сделать местной свалкой

Сначала здесь вырывали глубокие ямы и мусор закапывали в них, присыпая сверху белоснежным песком

Спустя годы ямы превратились в горы, а сам остров расширился: мусор стал его продолжением

По подсчетам экологов, каждый день здесь выгружают 330 тонн отходов

Тилафуши находится в нескольких километрах от Мале, и ежедневно к его берегам отравляются корабли

Они везут мусор из других городов, а также наполненные доверху отходами грузовики

Мест для выгрузки тут немного, поэтому водители грузовиков ждут своей очереди по несколько часов

Тут мусор сначала сортируется, а затем его малая часть отправляется на переработку

Другая часть сжигается

Но большая часть оседает в этих горах, в том числе и токсичные отходы (батарейки и электроприборы)

На Тилафуши живут и постоянно трудятся около 150 человек: в основном это выходцы из Бангладеш

Власти планируют открыть тут мусороперерабатывающий завод, но этим планам уж семь лет

Все же тут есть небольшие заводы: тут производят лодки, разливают метан, а также есть склады

А вы когда-нибудь задумывались, куда девается весь мусор от тех, кто отдыхает в этом раю?


У Мальдив, помимо мусора, есть и другая проблема — страна может уйти под воду. Именно поэтому недавно тут начали строить первый плавающий город, в который переедут жители

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Мальдивы   мусор   остров   рай   туристы   факты   фото   
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3  комментария
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 18 минут назад
Где.. ОДУВАН...ему помойку нашли на райском острове?)
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16k
Вася 14 минут назад
капитализм куле, потреблятсво
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1k
Мурчелло 17 минут назад
Это еще цветочки.Ягодки это слив канализации прямиком в море.Лет десять назад на ютюбе был ролик про это.Потом исчез.И любая информация об этом быстро исчезает.
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