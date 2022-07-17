«Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом

Американцу Ричу Гилсону из шатат Нью-Джерси повезло — он нашел клад под крыльцом, когда ремонтировал свой дом. Но обо все по порядку.
Коттедж, построенный в 1920-х годах, был в плохом состоянии, но супруги Гилсон все равно решили купить его. Сразу же они начали приводить дом в порядок, в том числе поставили новый фундамент.
Именно в процессе сноса старой конструкции Рич нашел поврежденный кувшин. Сначала мужчина не придал ему никакого значения.
«Я решил, что это мусор. Поднял и отбросил в сторону», — сказал американец.
Но на следующий день он решил посмотреть, нет ли ничего внутри кувшина. Интуиция не подвела — там лежали бумажные свертки, перетянутые резиной, сообщает информационное агентство UPI.
Когда Рич развернул свертки, понял, что это не просто бумага, а купюры.
«Я рассмотрел их, увидел зеленый оттенок и понял, что это деньги. Они были похожи на сложенные вместе мини-сигары», — отметил Гилсон.
Всего вместе с женой они насчитали тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, напечатанными в 1934 году. В те годы это была огромная сумма, равная современным 20 тысячам долларов, или 1,2 миллиона рублей.
Гилсон уверен, что деньги под крыльцом спрятали не просто так. Мужчина считает, что клад как-то связан с нелегальной деятельностью.
«У меня ощущение, что произошло что-то подозрительное. Каким-то образом спрятавший получил новые купюры, скрутил их и поместил в кувшин. Странно, что он спрятал их не просто под кроватью или в стене», — объяснил Рич.
Клад Гилсоны оставят себе, но не для выгоды, а на память — все-таки не каждый день такое происходит.
«Я не буду тратить эти деньги. Эта история гораздо ценнее, чем их стоимость», — сказал Рич.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дибилы вы, выложили бы на аукцион и получили бы в несколько раз больше.
«Я не буду тратить эти деньги. Эта история гораздо ценнее, чем их стоимость»