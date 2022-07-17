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«Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом

«Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом

Автор:
17 июля 2022 09:08
Сообщество : Истории
Метки: в мире   деньги   история   мусор   находка   факты   фото   
753
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Американцу Ричу Гилсону из шатат Нью-Джерси повезло — он нашел клад под крыльцом, когда ремонтировал свой дом. Но обо все по порядку.

Коттедж, построенный в 1920-х годах, был в плохом состоянии, но супруги Гилсон все равно решили купить его. Сразу же они начали приводить дом в порядок, в том числе поставили новый фундамент.

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Именно в процессе сноса старой конструкции Рич нашел поврежденный кувшин. Сначала мужчина не придал ему никакого значения.

«Я решил, что это мусор. Поднял и отбросил в сторону», — сказал американец.

Но на следующий день он решил посмотреть, нет ли ничего внутри кувшина. Интуиция не подвела — там лежали бумажные свертки, перетянутые резиной, сообщает информационное агентство UPI.

Когда Рич развернул свертки, понял, что это не просто бумага, а купюры.

«Я рассмотрел их, увидел зеленый оттенок и понял, что это деньги. Они были похожи на сложенные вместе мини-сигары», — отметил Гилсон.

Всего вместе с женой они насчитали тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, напечатанными в 1934 году. В те годы это была огромная сумма, равная современным 20 тысячам долларов, или 1,2 миллиона рублей.

Гилсон уверен, что деньги под крыльцом спрятали не просто так. Мужчина считает, что клад как-то связан с нелегальной деятельностью.

«У меня ощущение, что произошло что-то подозрительное. Каким-то образом спрятавший получил новые купюры, скрутил их и поместил в кувшин. Странно, что он спрятал их не просто под кроватью или в стене», — объяснил Рич.

Клад Гилсоны оставят себе, но не для выгоды, а на память — все-таки не каждый день такое происходит.

«Я не буду тратить эти деньги. Эта история гораздо ценнее, чем их стоимость», — сказал Рич.

Источник:

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Метки: в мире   деньги   история   мусор   находка   факты   фото   
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Папай Час назад
какая клевая техника на фото.
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19k
Alf 36 минут назад
Всего вместе с женой они насчитали тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, напечатанными в 1934 году.
Дибилы вы, выложили бы на аукцион и получили бы в несколько раз больше.
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21k
СергейПименов Час назад
Я тут нашел в книге заначку- 217 рублей...советских.
«Я не буду тратить эти деньги. Эта история гораздо ценнее, чем их стоимость»
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