«Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом

Когда Рич развернул свертки, понял, что это не просто бумага, а купюры.

«Я рассмотрел их, увидел зеленый оттенок и понял, что это деньги. Они были похожи на сложенные вместе мини-сигары», — отметил Гилсон.

Всего вместе с женой они насчитали тысячу долларов купюрами по 10 и 20 долларов, напечатанными в 1934 году. В те годы это была огромная сумма, равная современным 20 тысячам долларов, или 1,2 миллиона рублей.