Как сегодня выглядит "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен

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Известная датская фотомодель в 1970-е и 1980-е была известна не только на подиуме, но и своей ролью в нескольких фильмах.
Роль Рыжей Сони досталась Бриджит во многом из-за её высокого роста, что требовалось по сценарию, ведь она должна была быть на уровне со Шварцнеггером. Своими 184 см она числится в списке самых высоких голливудских актрис, таких как Джина Дэвис и Сигурни Уивер.
Её партнерами по площадке выступили такие мастера своего дела, как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцнеггер, Дольф Лундгрен, Эдди Мёрфи.
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Также Бриджит прославилась своим кратковременным замужеством за Сильвестром Сталлоне, с которым познакомилась во время съёмок фильма. В этом браке у них не было детей.
Они были действительно красивой парой и ходят слухи, что именно из-за Нильсен Сталлоне разругался со Шварцнеггером, который также пытался ухаживать за датчанкой. Но не сложилось и Бриджит продолжала сниматься во всех фильмах Сильвестра и это привело к их ссоре.
Помимо всего прочего нордическая красавица выступала и в качестве телеведущей и неплохо пела, записав в 80-е и 90-е годы несколько альбомов, покоривших европейские музыкальные чарты.
Замужем Бриджит была пять раз и сейчас счастливо живёт на своей вилле в Лос-Анджелесе. Замужем за красивым итальянцем Маттиа Десси. А всего у красавицы пятеро детей и последняя из них - крошка Фрида.
Источник:
АНТИФИШКИ
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