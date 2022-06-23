Как сегодня выглядит "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен

Они были действительно красивой парой и ходят слухи, что именно из-за Нильсен Сталлоне разругался со Шварцнеггером, который также пытался ухаживать за датчанкой. Но не сложилось и Бриджит продолжала сниматься во всех фильмах Сильвестра и это привело к их ссоре.