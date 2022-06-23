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Как сегодня выглядит "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен

Как сегодня выглядит "Рыжая Соня" Бриджит Нильсен

Автор:
23 июня 2022 17:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актриса   биография   интересное   модель   факты   фото   
1955
7
Известная датская фотомодель в 1970-е и 1980-е была известна не только на подиуме, но и своей ролью в нескольких фильмах.
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Источник:

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Метки: Жизнь   актриса   биография   интересное   модель   факты   фото   
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13  комментариев
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232
Карл Час назад
Даже будучи в возрасте 58 лет Нильсен в отличной форме и привлекательна.©
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В свои 58, она выглядит на 68+

Без фотошопа.

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78
Ame onna 11 минут назад
Боже,какая она была красавица! Нереальная! Валькирия! Что значит скандинавская кровь. Ну,время конечно берет своё,но она останется молодой и прекрасной в своих фильмах. И прошу учесть,никаких-таких силиконов-филлеров! Всё своё!! А теперь что? Фе-е,все из-под одного ножа,по одной выкройке резаны.(((
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1k
Денис Ануфриев 36 минут назад
хороша чертова,хороша)
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1k
Duke_kir 45 минут назад
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1k
Leonid Час назад
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766
Просто прохожий Час назад
"Даже проблемы с алкоголем, с которыми модель боролась много лет, не смогли её испортить..."ну если много лет боролась и не испортилась, то скорее всего и проблем не было, да и алкоголя тоже. Если раз в году на день рождения- то это не проблема.
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4k
Frank Borman Час назад
Начала с итальянца Сильвестера и закончила итальянцем Маттиа. Бабу тянет на макаронников. Наверное,это в генах.
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21k
Serg2001 2 часа назад
"Бриджит продолжала сниматься во всех фильмах Сильвестра". Я конечно не Лобачевский, но, по-моему, после "Роки-4" она снялась только в одном фильме со Сталлоне - "Кобра".
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