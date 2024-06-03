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Мальдивы для местных – как 200 метров решают судьбу

Мальдивы для местных – как 200 метров решают судьбу

Автор:
03 июня 2024 09:45
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Мальдивы   интересно   люди   райские острова   фото   
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Мальдивы рисуются в воображении как райские острова, дорогие отели и тропические курорты. Но ведь есть там и местные жители, к слову, крайне низкорослые, по росту как 12-летние дети для европейцев. И каково же это, всю жизнь прожить на микроскопическом острове?

Мальдивы – это тысяча островов, большая которых даже не заселена. Выбирают самые красивые острова больших и «немалых» размеров. Удивитесь, но огромным тут считается остров длиной 1км на 700 метров, большой 700 на 700 метров. А маленькие есть? Есть, они крошечные, потому в дело идут еще и немалые – 500 на 500 метров.

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В этом парадокс расстояний, большинство аборигенов живут все время на одном своем острове. От дома до работы 200 метров. Дойти «до метро всего полтора километра» по Московским меркам, это для него как пройти тройную норму до работы. Это слишком далеко, дальше, чем вся его земля от края до края.

Нет собакам

Острова маленькие, их экосистема крайне хрупкая. Потому домашние животные тут могут нанести реальный вред маленькому островку. Собаки здесь строжайше запрещены.

Некоторые мальдивцы всю жизнь могут прожить, но так никогда и не увидеть собаку вживую. Конечно, не может быть и речи о более крупных животных: лошадях, коровах. Да даже кур тут нет! Можете себе представить?

Все продукты привозят из Китая, Индии, Шри-Ланки, единственное, что мальдивцы добывают себе сами – рыбу.

Школа – только для жителей больших островов

Разделение островов на огромные и немаленькие неожиданно привело к образованию каст среди малочисленного населения. Представьте, что места для школы хватает только на большом острове.

Возить с малого острова ребенка может далеко не каждый родитель. Отсюда и растут предрассудки, что если ты родом с маленького острова Мальдив, то ты не образован. А ведь разница в длине между большим и малым – 200 метров! Целая каста рождается из-за 200-метрового куска берега.

Потому когда дети подрастают и устраиваются на работу в туристический бизнес, они зачастую поначалу не могут отличать номера в отеле. Потому что не знают арабских цифр!

Говорят, что скоро уровень моря поднимется, что через десять лет Мальдивы затопит, ведь они всего на 1 метр выше уровня океана. Потому у государства заранее заключен пакт с главными соседями – Индией, Китаем, Шри-Ланкой.

Эти страны заберут к себе жителей и дадут им гражданство, почти 400 тысяч человек, если острова начнут уходить под воду. Доброе и продуманное сотрудничество.

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Метки: Жизнь   Мальдивы   интересно   люди   райские острова   фото   
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Владимир 19 минут назад
Нафиг так жить блин..
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837
Алексей Куликов 18 минут назад
Эти острова, коралловые рифы.
Т.е. они поднялись из воды. Наверное тоже люди в этом виноваты.
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779
Шурман 54 минуты назад
Не был но хотел бы побывать , меня всего на 5 часов перелета хватает а потом я себе места в самолете найти не могу
у детей такая же история а вот жена готова хоть в транс атлантический лететь , на любом круизом я тоже готов хоть куда а вот на самолете нет
сейчас глянул 13-15 часов лететь . Короче буду дальше все осваивать что рядом с центром Европы .
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Musteline
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