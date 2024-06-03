Мальдивы для местных – как 200 метров решают судьбу

В этом парадокс расстояний, большинство аборигенов живут все время на одном своем острове. От дома до работы 200 метров. Дойти «до метро всего полтора километра» по Московским меркам, это для него как пройти тройную норму до работы. Это слишком далеко, дальше, чем вся его земля от края до края.

Нет собакам

Острова маленькие, их экосистема крайне хрупкая. Потому домашние животные тут могут нанести реальный вред маленькому островку. Собаки здесь строжайше запрещены.