Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище

Руководство госпиталя уволило несчастную мать-одиночку, несмотря на то, что она много лет самоотверженно трудилась и каждый день помогала людям. Беван не могла найти работу - как только она переступала порог любого заведения, то ей тут же отказывали. Но Мэри не могла опускать руки - ей надо было кормить детей. Она была готова на всё и пошла в цирк, где проводился конкурс на самую уродливую женщину в мире. Женщина подала заявку и победила. Ужасно для самооценки, но зато теперь у неё была работа.