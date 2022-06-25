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Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище

Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище

Автор:
25 июня 2022 18:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   биография   женщина   интересное   факты   фото   
1609
7
Она прославилась тем, что была, пожалуй, самой уродливой в мире. Фотографии Мэри до сих пор вызывают оторопь, а у некоторых даже смех. Но мало кто задумывается, что она пожертвовала всем, чтобы вырастить своих детей в хороших условиях.
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   женщина   интересное   факты   фото   
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6  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Стойкая женщина. Но, блин, автор... Как она пожертвовала своей красотой?
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2k
Трям Час назад
Не надоело? Раз пятый только в этом году!
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201
Миха Трям 48 минут назад
а для меня в первый ...
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