Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище

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Она прославилась тем, что была, пожалуй, самой уродливой в мире. Фотографии Мэри до сих пор вызывают оторопь, а у некоторых даже смех. Но мало кто задумывается, что она пожертвовала всем, чтобы вырастить своих детей в хороших условиях.
20 декабря 1874 года в Лондоне в обычной семье рабочего класса родилась Мэри Энн Вебстер. Семья жила скромно, если не сказать бедно. И Мэри была уготована стандартная судьба тысяч таких же девушек из небогатых английских семей. Она получила образование медсестры и нанялась работать в местном госпитале.
В 1903 году Мэри, которая была очень миловидной девушкой, вышла замуж за фермера Томаса Бевана. Союз, очевидно, был вполне счастливым, у них родилось четверо детей. Но в ещё достаточно молодом возрасте Томас скончался, через 11 лет после свадьбы. Мэри Энн, у которой к тому времени были уже серьёзные проблемы со здоровьем, осталась одна с голодными детьми.
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Вебстер страдала от редкого эндокринного заболевания - акромегалии. Оно выражается в избыточной выработке гормона роста. Мэри страдала от сильнейших мигреней, у неё болели мышцы, суставы. И её внешность стала стремительно меняться, девушка стала превращаться в настоящее чудище.
Руководство госпиталя уволило несчастную мать-одиночку, несмотря на то, что она много лет самоотверженно трудилась и каждый день помогала людям. Беван не могла найти работу - как только она переступала порог любого заведения, то ей тут же отказывали. Но Мэри не могла опускать руки - ей надо было кормить детей. Она была готова на всё и пошла в цирк, где проводился конкурс на самую уродливую женщину в мире. Женщина подала заявку и победила. Ужасно для самооценки, но зато теперь у неё была работа.
Мэри Беван участвовала в интермедии Dreamland на Кони-Айленде. С цирком она объздила полмира, побывала в Америке, в Шотландии, в Ирландии. Она носила свой титул высоко подняв голову, а её дети были не только сыты и одеты, но и получали образование.
Параллельно Мэри пришла к нейрохирургу Харви Кушингу, который изо всех сил пытался ей помочь. Он стал для неё настоящим другом, защищая от нападок и насмешек окружающих.
Параллельно Мэри пришла к нейрохирургу Харви Кушингу, который изо всех сил пытался ей помочь. Он стал для неё настоящим другом, защищая от нападок и насмешек окружающих.
Мэри Энн была одной из самых главных достопримечательностей цирка до самой смерти в 1933 году. Ей было всего 59 лет, когда она ушла из жизни. Даже сейчас её фото используют для различных мемов, а ведь она настоящий пример стойкости и оптимизма, если вспомнить, сколько труда и сил она потратила за всю свою жизнь.
Беван стойко переносила свою тяжёлую болезнь, стойко держалась под градом насмешек и превратила свою особенность, своё личное горе в благо для своих детей.
Беван стойко переносила свою тяжёлую болезнь, стойко держалась под градом насмешек и превратила свою особенность, своё личное горе в благо для своих детей.
Как-то раз, уже в наше время, некий эндокринолог из Нидерландов увидел открытку с Мэри Энн Беван. Открытка была с шуткой про то, что кого только не увидишь на свидании вслепую и доктор был шокирован таким цинизмом: "Она была привлекательной молодой лондонской медсестрой. Акромегалия изуродовала её внешность, отобрала здоровье. Что здесь смешного?"
Люди бывают бесчеловечно жестоки, забывая подумать о том, какую боль они могут причинить себе подобным.
Люди бывают бесчеловечно жестоки, забывая подумать о том, какую боль они могут причинить себе подобным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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