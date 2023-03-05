FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7936 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
История о том, как в музее появилось сердце синего кита, весящее больше 250 килограмм

История о том, как в музее появилось сердце синего кита, весящее больше 250 килограмм

Автор:
05 марта 2023 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   интересно   музей   сердце   синий кит   фото   
339
6

В 2014 году специалисты Королевского музея Онтарио (Канада) выехали к выброшенному на берег Ньюфаундленда синему киту.

Тело животного уже находилось на стадии разложения, однако общее его состояние позволяло сохранить сердце.

×
×

Для извлечения сердца из туши потребовалась работа 10 человек. Весило оно более 250 килограмм. Без крови сердце начинало сплющиваться под собственным весом и деформироваться, поэтому для сохранения его формы в два кровеносных сосуда вставили шланги, а другие закупорили, и закачали более 700 галлонов формальдегида. Это сделало мышцу жёсткой, остановило разложение и заставило её принять изначальную форму.

С помощью погрузчика сердце погрузили в специальный контейнер, который отправили в центр Gubener Plastinate в Германии, где в течение трёх месяцев над ним производили процесс пластинации.

Сейчас оно является музейным экспонатом. Сердце синего кита является самым большим в мире, которое бьётся с частотой в среднем 5-10 ударов в минуту.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   животные   интересно   музей   сердце   синий кит   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lexx 3 часа назад
Из Онтарио нельзя приехать на Ньюфаундленд, туда можно приплыть или прилететь. Потому как он остров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1069140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
Волонтёры спасли слепого малыша пумы — и он вырос в красавца
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили беженцы из Украины
Житель Германии показал, во что превратилась его квартира после того, как там пожили...
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни
Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#забавно#наука#США#Жизнь#Еда#факты#авария
#Юмор#картинки#интересно#Прикол#Приколы#Фотографии#Москва#кино#удивительное рядом#машина
#история#люди#в мире#подборка#СССР#Ynews#полиция#новости#познавательно#скандал
Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Стало известно название будущего электромобиля Xiaomi и дата его выхода Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке Как вышло, что кошка стала хозяйкой музея во Владивостоке 14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии 14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии 15 недавно обнаруженных видов животных 15 недавно обнаруженных видов животных 9 нескучных музеев мира 9 нескучных музеев мира Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко

На что жалуетесь?

Вернуться