История о том, как в музее появилось сердце синего кита, весящее больше 250 килограмм

Для извлечения сердца из туши потребовалась работа 10 человек. Весило оно более 250 килограмм. Без крови сердце начинало сплющиваться под собственным весом и деформироваться, поэтому для сохранения его формы в два кровеносных сосуда вставили шланги, а другие закупорили, и закачали более 700 галлонов формальдегида. Это сделало мышцу жёсткой, остановило разложение и заставило её принять изначальную форму.