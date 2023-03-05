История о том, как в музее появилось сердце синего кита, весящее больше 250 килограмм

В 2014 году специалисты Королевского музея Онтарио (Канада) выехали к выброшенному на берег Ньюфаундленда синему киту.
Тело животного уже находилось на стадии разложения, однако общее его состояние позволяло сохранить сердце.
Для извлечения сердца из туши потребовалась работа 10 человек. Весило оно более 250 килограмм. Без крови сердце начинало сплющиваться под собственным весом и деформироваться, поэтому для сохранения его формы в два кровеносных сосуда вставили шланги, а другие закупорили, и закачали более 700 галлонов формальдегида. Это сделало мышцу жёсткой, остановило разложение и заставило её принять изначальную форму.
С помощью погрузчика сердце погрузили в специальный контейнер, который отправили в центр Gubener Plastinate в Германии, где в течение трёх месяцев над ним производили процесс пластинации.
Сейчас оно является музейным экспонатом. Сердце синего кита является самым большим в мире, которое бьётся с частотой в среднем 5-10 ударов в минуту.
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