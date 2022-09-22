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15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты

15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты

Автор:
22 сентября 2022 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   в мире   животные   интересно   люди   подборка   случайность   
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Нет ничего более удивительного, чем случайность. Подборка ситуаций, когда люди стали свидетелями любопытных явлений и успели их сфотографировать.

Согласитесь, есть что-то магическое в том, что разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте, а когда замечаешь какие-то необычные явления, захватывает дух. Если успеть момент не просто увидеть, а сфотографировать — волшебство увеличивается в несколько раз.


Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу

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Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру


Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула


Сфотографировал, как я бью током свою девушку

Вот что значит, когда в паре между людьми есть электричество!


Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть


Мимо


В очереди на подъемник в Уистлере, Канада


Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы


В итоге и радуга, и молния — двойная удача.


Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев


Оба друга были в порядке и не получили никаких травм, только футболки обожгли!


Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня


Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов


Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына


А фонарь идеально выровнен, поэтому выглядит как заходящее солнце.


Когда две кошки зевнули одновременно


Лучший прыжок!


Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда

Источник:

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Метки: Момент   в мире   животные   интересно   люди   подборка   случайность   
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