15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты

Нет ничего более удивительного, чем случайность. Подборка ситуаций, когда люди стали свидетелями любопытных явлений и успели их сфотографировать.
Согласитесь, есть что-то магическое в том, что разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте, а когда замечаешь какие-то необычные явления, захватывает дух. Если успеть момент не просто увидеть, а сфотографировать — волшебство увеличивается в несколько раз.
Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу
Фото лунного мотылька, которое мне удалось сделать, когда он сел на мою сестру
Эта птичка сегодня села ко мне на рубашку и уснула
Сфотографировал, как я бью током свою девушку
Вот что значит, когда в паре между людьми есть электричество!
Пёс моего друга нежно хватает пастью колено, когда рад тебя видеть
Мимо
В очереди на подъемник в Уистлере, Канада
Хотелось сфотографировать радугу, но у грозы свои планы
В итоге и радуга, и молния — двойная удача.
Мы устроили фейерверк на свадьбе. Мой друг запечатлел момент, когда петарда взорвалась, не взлетев
Оба друга были в порядке и не получили никаких травм, только футболки обожгли!
Фото за мгновение до того, как богомол заполз на телефон, а затем на меня
Друг поймал идеальный момент смены рекламных плакатов
Сделал селфи ровно в тот момент, когда в меня прилетел снежок от сына
А фонарь идеально выровнен, поэтому выглядит как заходящее солнце.
Когда две кошки зевнули одновременно
Лучший прыжок!
Семейное фото с северным сиянием, а на заднем плане пролетает падающая звезда
Источник:
АНТИФИШКИ
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