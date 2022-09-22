15 случаев, когда люди успевали запечатлеть удивительные и забавные моменты

Согласитесь, есть что-то магическое в том, что разные вещи оказываются в одно и то же время в одном и том же месте, а когда замечаешь какие-то необычные явления, захватывает дух. Если успеть момент не просто увидеть, а сфотографировать — волшебство увеличивается в несколько раз.

Момент, когда чайка ныряет в воду, чтобы поймать рыбу