18 забавных названий конфет

Может, это маркетинговый ход или слишком богатая фантазия их создателей? Но что бы это ни было, забавляют эти фантики знатно. Поэтому скорее листайте ниже, поднимайте себе настроение и приглядывайте конфетки для подарков. Ведь сладкие презентики любят многие!

Летом их отваги хоть отбавляй