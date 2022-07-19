21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью

Обычная мелочь от матушки-природы - паутинка. То, чем пауки добывают себе пропитание, а мы, попавшись в нее лицом, отмахиваемся и морщимся брезгливо. А ведь она бывает очень красива.
По химическому составу паутина — это белок
Пауки не прилипают к липким нитям своей собственной паутины благодаря особым волоскам на лапах.
Учёные подсчитали, что нить, сплетённая из паучьего шёлка, толщиной с карандаш способна остановить летящий Боинг – 747.
На Мадагаскаре и в Восточной Африке живет паук Nephila. Само животное всего 7 сантиметров, зато диаметр его ловчей сети достигает 8 метров.
Нить паука-кругопряда Araneus diadematus очень упругая, и может быть растянута на 30-40%, прежде чем оборвется. Сталь может быть растянута только на 8%, а нейлон — где-то на 20%.
Существует более 40000 видов пауков, каждый из которых может плести до 7 различных типов нитей.
Еще одно необычное свойство паутины — внутренняя шарнирность: подвешенный на паутинном волокне предмет можно неограниченно вращать в одну и ту же сторону, и при этом она не только не перекрутится, но вообще не будет создавать заметной силы противодействия.
Большинство пауков съедают свою старую паутину, а также пыльцу цветов, которая на ней осела.
На сегодняшний день паутину так и не научились воссоздавать в лабораторных условиях.
Если же взвесить массу паутины. которой можно было бы опутать весь земной шар по экватору, то эта масса составила бы только 340 граммов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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