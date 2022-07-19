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21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью

21 удивительная паутина, которая заплетет ваше сердечко нежностью

Автор:
19 июля 2022 20:09
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   необычное   паук   паутина   природа   факты   
697
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Обычная мелочь от матушки-природы - паутинка. То, чем пауки добывают себе пропитание, а мы, попавшись в нее лицом, отмахиваемся и морщимся брезгливо. А ведь она бывает очень красива.

По химическому составу паутина — это белок


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Пауки не прилипают к липким нитям своей собственной паутины благодаря особым волоскам на лапах.

Учёные подсчитали, что нить, сплетённая из паучьего шёлка, толщиной с карандаш способна остановить летящий Боинг – 747.

На Мадагаскаре и в Восточной Африке живет паук Nephila. Само животное всего 7 сантиметров, зато диаметр его ловчей сети достигает 8 метров.

Нить паука-кругопряда Araneus diadematus очень упругая, и может быть растянута на 30-40%, прежде чем оборвется. Сталь может быть растянута только на 8%, а нейлон — где-то на 20%.

Существует более 40000 видов пауков, каждый из которых может плести до 7 различных типов нитей.

Еще одно необычное свойство паутины — внутренняя шарнирность: подвешенный на паутинном волокне предмет можно неограниченно вращать в одну и ту же сторону, и при этом она не только не перекрутится, но вообще не будет создавать заметной силы противодействия.

Большинство пауков съедают свою старую паутину, а также пыльцу цветов, которая на ней осела.


На сегодняшний день паутину так и не научились воссоздавать в лабораторных условиях.

Если же взвесить массу паутины. которой можно было бы опутать весь земной шар по экватору, то эта масса составила бы только 340 граммов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   красота   необычное   паук   паутина   природа   факты   
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Patmaz 10 минут назад
Красивое...
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