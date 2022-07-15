"А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии

Не так давно стало известно, что Константин Меладзе перевёз в Италию свою бывшую жену и трёх дочерей. Его нынешней жене, Вере Брежневой, придётся потесниться. Это обстоятельство пошатнуло в ней патриотические чувства — думать о волонтерстве певица перестала. Раньше Брежнева в соцсетях показывала работу центров помощи беженцам, а теперь вообще перестала об этом писать.

Кроме того, сайт Solenka.info сообщает, что Брежнева занялась оформлением итальянского гражданства. Певица владеет роскошным особняком в элитном курортном местечке страны и решила закрепиться здесь, по-видимому, надолго.