FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6121 пост • 742 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии

"А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии

Автор:
15 июля 2022 10:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   Россия   гражданство   интересное   италия   фото   шоу бизнес   
5848
2

С весны Вера Брежнева живёт в Италии со своим мужем Константином Меладзе. Брежнева изо всех сил помогала беженцам Украины, выступала против спецоперации и вела общественную деятельность. Пыл Брежневой поутих после того, как Меладзе перевёз в Италию бывшую жену и трёх дочерей.

Не так давно стало известно, что Константин Меладзе перевёз в Италию свою бывшую жену и трёх дочерей. Его нынешней жене, Вере Брежневой, придётся потесниться. Это обстоятельство пошатнуло в ней патриотические чувства — думать о волонтерстве певица перестала. Раньше Брежнева в соцсетях показывала работу центров помощи беженцам, а теперь вообще перестала об этом писать.

Кроме того, сайт Solenka.info сообщает, что Брежнева занялась оформлением итальянского гражданства. Певица владеет роскошным особняком в элитном курортном местечке страны и решила закрепиться здесь, по-видимому, надолго.

Одно мы знаем точно - в России Брежневу мы долго не увидим. PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко подтвердила информацию о том, что опальная звезда больше не будет выступать в России. Природа очищается, господа!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Брежнева   Россия   гражданство   интересное   италия   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
7k
Григорий Бабкин 19 часов назад
Галушка по-итальянски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
shoes546 День назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
HUBLOT 2 дня назад
Не позорьте фамилию Брежнева. Фамилия этой бабы - Галушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alex9845 2 дня назад
Дом в Италии надо содержать.И князья нищали, так что...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gnyS i 2 дня назад
Правильное фото для этого поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator 2 дня назад
логично что помогала, с учетом что фамилия Галушко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 2 дня назад
Просто узнала пароль и увидела ориентир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Сергей 2 дня назад
Да ху.... с ними, пусть жрут макароны до отрыжки, горлодранцы хреновы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 2 дня назад
еще бы природа от всяких политиков очистилась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ 2 дня назад
Кто же в италии будет столько платить за вопли этой шалашевки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 2 дня назад
Хохломразь пристроила жопу.Прям удивительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
alexis 2 дня назад
Скоро ещё одну приведёт- помоложе.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Доктор Джонс 2 дня назад
Галушка, она и в Африке Галушка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941
Макс Дорошенко 2 дня назад
Ну а шо!? Тётка постарела, увы. Она и до этого была так себе, на любителя. Она с моего родного города, видел и знаю. Но харизмочка хоть какая-то но таки была, да косметика современная чудеса творит, вот и "подкрутила" тогда уже слегка пидстарилого груна. А ща грузину бабы в активном кругозоре уже пофиг, бабки какие смог заработал, думает о детях. Вот Верунчик и подумала, ну их нафиг этих соотечественников с их войнами и проблемами. Своя жопа ближе. Хотя, кто я такой чтобы её судить, из нищеты она вылезла самостоятельно. Только там ей жопа помогала а тут мозг нужен. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
643
HalloFreeSpace 2 дня назад
да кому, какое дело ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55234



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом
Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом
Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов
Российские хакеры из Killnet положили госпорталы Польши и сайты правоохранительных органов
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 16- 17 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Из жизни дизайнеров, которых хочется обнять и заплакать
Из жизни дизайнеров, которых хочется обнять и заплакать
Куда исчез с экранов талантливый парнишка, сыгравший в «Дозорах» Бекмамбетова?
Куда исчез с экранов талантливый парнишка, сыгравший в «Дозорах» Бекмамбетова?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#СССР#подборка#прикол#дети#новости#Прошлое#Россия
#Юмор#животные#люди#интересное#природа#фильм#забавно#позитив#сарказм#кот
#факты#интересно#в мире#кино#фотографии#красота#комментарии#Приколы#Разное#полиция
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию Вера Брежнева объявилась в Италии Вера Брежнева объявилась в Италии Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой "Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии "Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян,... Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

На что жалуетесь?

Вернуться