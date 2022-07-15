"А как же волонтёрство?": Вера Брежнева собралась обосноваться в Италии

С весны Вера Брежнева живёт в Италии со своим мужем Константином Меладзе. Брежнева изо всех сил помогала беженцам Украины, выступала против спецоперации и вела общественную деятельность. Пыл Брежневой поутих после того, как Меладзе перевёз в Италию бывшую жену и трёх дочерей.
Не так давно стало известно, что Константин Меладзе перевёз в Италию свою бывшую жену и трёх дочерей. Его нынешней жене, Вере Брежневой, придётся потесниться. Это обстоятельство пошатнуло в ней патриотические чувства — думать о волонтерстве певица перестала. Раньше Брежнева в соцсетях показывала работу центров помощи беженцам, а теперь вообще перестала об этом писать.
Кроме того, сайт Solenka.info сообщает, что Брежнева занялась оформлением итальянского гражданства. Певица владеет роскошным особняком в элитном курортном местечке страны и решила закрепиться здесь, по-видимому, надолго.
Одно мы знаем точно - в России Брежневу мы долго не увидим. PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко подтвердила информацию о том, что опальная звезда больше не будет выступать в России. Природа очищается, господа!
Источник:
АНТИФИШКИ
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В европпе жизнь дорогая... Не поверю что до старости скопила... Обычно такие просирают деньги на раз... Цену денег совсем не знают...
А ФЕЙС теперь уже не тот что раньше... продаваться по другому придётся...