"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе

Наргиз Закирова, гражданка США родом из Узбекистана, не сможет приезжать в Россию в течение 50 лет. После февральских событий, Закирова мощно прошлась в своих соцсетях по России и её действиям.
Наргиз всем уже надоела своими высказываниями, когда она в очередной раз прилетела в Москву из родного Узбекистана, ей прямо в Домодедово вручили документ о запрете на въезд до 2072 года. Ночь она провела в аэропорту, а утром улетела обратно, даже чемодан распаковать не успела.
Сейчас Наргиз живёт в Европе и периодически шлёт весточки россиянам. На этот раз она высказалась о своей жизни на «загнивающем Западе».
Это заявление связано с новостью о создании линз с дополненной реальностью. Судя по всему, таким образом артистка хотела показать, что Запад не такой уж и загнивающий.
Наргиз Закирова видимо совсем не понимает выражения "Загнивающая Европа" и изо всех сил пытается уколоть россиян побольнее. Пока не выходит...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кто и что мешало этой шмаре, ещё лет 20 назад безвозвратно свалить на Запад?
Мы православные, они католики.
Торговля, это не связь.
Россия торгует со всем миром, практически.
Так можно любую страну привязать.
Насчет просвещения, я тебе уже писал.
Так, что повторюсь - никакой особой связи не существует и не надо ее пытаться выдумать.
Есть связь славян со славянами.
А связи славянина с римским галлом, такие же, как у арбуза и табуретки
Интересно
И мои ожидания она полностью оправдала