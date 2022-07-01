"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе

Наргиз всем уже надоела своими высказываниями, когда она в очередной раз прилетела в Москву из родного Узбекистана, ей прямо в Домодедово вручили документ о запрете на въезд до 2072 года. Ночь она провела в аэропорту, а утром улетела обратно, даже чемодан распаковать не успела.

Сейчас Наргиз живёт в Европе и периодически шлёт весточки россиянам. На этот раз она высказалась о своей жизни на «загнивающем Западе».