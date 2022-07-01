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"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе

"Гниём и разлагаемся": певица Наргиз Закирова рассказала о своей жизни в Европе

Автор:
01 июля 2022 09:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Закирова   Наргиз   Россия   европа   запад   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
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Наргиз Закирова, гражданка США родом из Узбекистана, не сможет приезжать в Россию в течение 50 лет. После февральских событий, Закирова мощно прошлась в своих соцсетях по России и её действиям.

Наргиз всем уже надоела своими высказываниями, когда она в очередной раз прилетела в Москву из родного Узбекистана, ей прямо в Домодедово вручили документ о запрете на въезд до 2072 года. Ночь она провела в аэропорту, а утром улетела обратно, даже чемодан распаковать не успела.

Сейчас Наргиз живёт в Европе и периодически шлёт весточки россиянам. На этот раз она высказалась о своей жизни на «загнивающем Западе».

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Это заявление связано с новостью о создании линз с дополненной реальностью. Судя по всему, таким образом артистка хотела показать, что Запад не такой уж и загнивающий.

Наргиз Закирова видимо совсем не понимает выражения "Загнивающая Европа" и изо всех сил пытается уколоть россиян побольнее. Пока не выходит...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Закирова   Наргиз   Россия   европа   запад   интересное   певица   фото   шоу бизнес   
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41  комментарий
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5k
Том Сойер 2 часа назад
А каким боком эта лысая овца относится к линзам с дополненной реальностью...? Она их что ли создала? Вот же идиотка......
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7k
Wollas 15 секунд назад
"Наргиз всем уже надоела своими высказываниями" - Вот пока это на Фишках не выложили, я и не знал, что этот человек существует.
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11k
P.F. 2 минуты назад
Кому интересно это пьяное лысое чучело?
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79k
parallax 6 минут назад
Мазохисты, б'ля. Ненавидят страну и её народ, но окончательно уезжают из неё, только не по собственной воле.
Кто и что мешало этой шмаре, ещё лет 20 назад безвозвратно свалить на Запад?
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7k
au3 14 минут назад
Вообще с таким запретом въезда должен комплектоваться запрет на продажу и проигрывание по масс медиа ее "музыки".
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4k
Евгений Д 20 минут назад
Каждое дерьмо воняет как может, но лишь бы хоть как то нагадить России, больше то ни на что не способна
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4k
Умница-красавица Полчаса назад
Линзы с дополненной реальностью - это очень своевременно. Надел - и типа ты в Африке, тепло и за дровами ходить не надо.
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2k
Григорий Водениктов Полчаса назад
шмара покрытая партаками, блевотное зрелище, нахой оно тут надо?
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960
Шурман Полчаса назад
Я иногда офигеваю с Россиян , вот эти чмошники дают концерты в России потом поносят эту же страну и людей , вы что мазохисты ? свои же деньги им отдаете а потом недоумеваете почему так . Кстати как там Тимати ? этот вообще пропал и даже не слышно :) хоть у кого то мозгов хватает не тявкать , у Собчак вообще странный иммунитет , или она прикрывается тем что дядя Володя ее крестный ?:)
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2k
Андрей Полчаса назад
пох на неё
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324
Александр Зотов 39 минут назад
поёт хорошо, соображает плохо
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619
Александр 45 минут назад
да кому эта лысая вообще интересна со своими высерами?
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1k
Gleb_Skameikin 54 минуты назад
пентаграмма перевернутая на шее говорит о многом, фули о ней писать то?
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581
HalloFreeSpace 55 минут назад
Да все там у них нормально и дальше так будет ... эта байка про "Загнивающую Европу" только для тех , кто дальше Геленджика не ездил . Если че Геленджик это тоже по своему круто )
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2k
GROMOZEKA Час назад
Ну умного от нее ничего я не ожидал.
И мои ожидания она полностью оправдала
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−174
Thomsen Час назад
У неё на башке тату в форме Узбекистана или Сев.Америки? Не голова, а контурная карта.
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4k
A Час назад
Кому нахрен нужна эта новость про какую-то лысую чурку?
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8k
Игорь Час назад
судя по ее виду - она догнивает
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3k
Babangdida 2 часа назад
А на фуа-гра ей делать рекламму тут?
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