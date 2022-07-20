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12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь

12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь

Автор:
20 июля 2022 21:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Загадочные   Назначение   Не разгадаешь   Предметы   знания   интернет   спросить   
2279
13
До того, как Интернет вошел в нашу жизнь, люди искали что-то в энциклопедиях или просто спрашивали друг друга. Однако с появлением всемирной сети, все стало намного проще. Существует много онлайн-сообществ, где люди могут подсказать, что это за вещь, и для чего её используют. Смотрите далее в посте.
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Источник:

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Метки: Загадочные   Назначение   Не разгадаешь   Предметы   знания   интернет   спросить   
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8  комментариев
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234k
Rusbond 2 часа назад
Удобная штука. Кто знает, как они называются и где можно купить?
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38k
Example 6.2.6 13 минут назад
Поставил минус за у**ищное оформление поста. Сначала надо давать пояснение, где предмет какой итд.. потом саму картинку предмета, чтоб человек мог подумать что это и зачем, а потом в конце уже писать ответ.
Автор, если копируешь с Редита посты, так хоть самостоятельно оформление уже напрягись хотя бы сделать нормально.
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1k
Anners Час назад
Причём, для какого-то очень мягкого материала, несомненно.
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80k
parallax 2 часа назад
"Это держатель для журналов."

В советское время такие держатели в каждом туалете были.

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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Вот держатель для журналов в туалет!
Причем один журнал на нескольких языках
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