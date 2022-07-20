12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь

2279
13
До того, как Интернет вошел в нашу жизнь, люди искали что-то в энциклопедиях или просто спрашивали друг друга. Однако с появлением всемирной сети, все стало намного проще. Существует много онлайн-сообществ, где люди могут подсказать, что это за вещь, и для чего её используют. Смотрите далее в посте.
Расширяющееся металлическое кольцо с декоративным колпачком и ручками
Это верх винтажного кошелька или сумочки, с помощью которого их открывали и закрывали.
×
×
Что это за металлические детали в углах этой лестницы и какова их цель?
Они защищают углы от скопления пыли, и облегчают уборку.
Керамический сосуд в форме унитаза, внутри ложка
Это горчичница, конечно довольно странного вида.
Что это за полки в стене? Верхняя побольше, а нижняя поменьше
Это полка для телефона, а внизу место для телефонной книги.
Колючие штуки на земле на заправочной станции
Это защита от птиц, чтобы они не гнездились.
Нашел это в комиссионном магазине. Видимо какой-то инструмент
Похоже на долото для вырезания круга.
Сделано из листового металла, можно монтировать на стену
Настенное крепление и отражатель для масляной лампы.
Низкие зеркала с обеих сторон в передней части купе монорельса в аэропорту
Зеркала сделаны для проверки пространства под сиденьями, на предмет подозрительного и оставленного без присмотра багажа.
Металлический куб с овальной прорезью
Скорее всего его используют как открывалку для бутылок. Следы износа на металле подтверждают эту идею.
Деревянная платформа на вершине горы — как пандус в никуда
Это платформа для запуска дельтаплана. Спортсменам нужно немного больше места, чтобы стартовать.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 13 предметов, которые озадачили людей, и они решили спросить в Интернете
- 12 фотографий, которые раскрывают внутреннюю суть разных предметов
- 15 таинственных объектов, предназначение которых для многих оказалось загадкой
- Как художник создал свою страну, в которой есть министерства пива и караоке
- 13 находок пользователей, которые понятия не имеют для чего нужны эти предметы
Новости партнёров
Автор, если копируешь с Редита посты, так хоть самостоятельно оформление уже напрягись хотя бы сделать нормально.
В советское время такие держатели в каждом туалете были.
Причем один журнал на нескольких языках
А это что за девайс?!!