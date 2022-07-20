12 загадочных предметов, назначение которых сразу не разгадаешь

До того, как Интернет вошел в нашу жизнь, люди искали что-то в энциклопедиях или просто спрашивали друг друга. Однако с появлением всемирной сети, все стало намного проще. Существует много онлайн-сообществ, где люди могут подсказать, что это за вещь, и для чего её используют. Смотрите далее в посте.

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Расширяющееся металлическое кольцо с декоративным колпачком и ручками 0 Источник: Это верх винтажного кошелька или сумочки, с помощью которого их открывали и закрывали.

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Что это за металлические детали в углах этой лестницы и какова их цель? 0 Источник: Они защищают углы от скопления пыли, и облегчают уборку.

Керамический сосуд в форме унитаза, внутри ложка 0 Источник: Это горчичница, конечно довольно странного вида.

Увидел в туалете старого отеля металлическую деталь в стене 0 Источник: Это держатель для журналов.

Что это за полки в стене? Верхняя побольше, а нижняя поменьше 0 Источник: Это полка для телефона, а внизу место для телефонной книги.

Колючие штуки на земле на заправочной станции 0 Источник: Это защита от птиц, чтобы они не гнездились.

Нашел это в комиссионном магазине. Видимо какой-то инструмент 0 Источник: Похоже на долото для вырезания круга.

Сделано из листового металла, можно монтировать на стену 0 Источник: Настенное крепление и отражатель для масляной лампы.

Низкие зеркала с обеих сторон в передней части купе монорельса в аэропорту 0 Источник: Зеркала сделаны для проверки пространства под сиденьями, на предмет подозрительного и оставленного без присмотра багажа.

Металлический куб с овальной прорезью 0 Источник: Скорее всего его используют как открывалку для бутылок. Следы износа на металле подтверждают эту идею.

Деревянная платформа на вершине горы — как пандус в никуда 0 Источник: Это платформа для запуска дельтаплана. Спортсменам нужно немного больше места, чтобы стартовать.