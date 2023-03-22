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15 загадочных предметов, функционал которых не угадать с первого раза

15 загадочных предметов, функционал которых не угадать с первого раза

Автор:
22 марта 2023 22:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Загадочные   Предметы   Угадать   первый   раз   функционал   
3569
16

В мире слишком много вещей, и практически невозможно с ними со всеми ознакомиться. А при непрерывном производстве и модернизации неудивительно, что старые предметы долго хранятся и в конечном итоге их функции забываются. В этом посте вы увидите фотографии незнакомых вещей, которые вызвали любопытство у пользователей.

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Метки: Загадочные   Предметы   Угадать   первый   раз   функционал   
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8  комментариев
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
10- не просто Ящики Для Сена,- кормушки для всяких копытных и прочих любителей!!! )))
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816
Kra 52 минуты назад
5 - это не пресс для гамбургеров, а пресс для котлет для гамбургеров ))
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4k
lexa 2 часа назад
я не понял , украшение для сада или зада?

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1k
SoulSeeker 2 часа назад
Номер 9 - это не просто "орудие для самообороны", это так называемый black Jack - этой штукой били по затылку с высокой вероятностью отправить человека в бессознательное состояние без внешних повреждений или пролома черепа.
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