15 загадочных предметов, функционал которых не угадать с первого раза

В мире слишком много вещей, и практически невозможно с ними со всеми ознакомиться. А при непрерывном производстве и модернизации неудивительно, что старые предметы долго хранятся и в конечном итоге их функции забываются. В этом посте вы увидите фотографии незнакомых вещей, которые вызвали любопытство у пользователей.
1. Я нашла это много лет назад в благотворительном магазине и подумала, что это мило
2. Он сделан из металла, и оба шарика крепко приклеены
3. Маленький винтажный керамический контейнер с пробкой, примерно сороковых годов
4. Что это за маленькое металлическое блюдо с контейнером в форме яйца и миниатюрной нарезкой салями?
6. Деревянная машинка с пронумерованными циферблатами, но на некоторых из них есть надписи "гостиная", "женский вход" и "ванная комната”
7. Посеребренный, тонкий материал
8. Что это за стеклянный предмет? Он довольно тяжелый, с очень узким отверстием сверху
9. Кожаная вещь с ремешком, который оборачивается вокруг тыльной стороны ладони. Внутри лежит тяжёлый шарик
10. Что это за деревянные конструкции, которые выглядят наполовину построенными и беспорядочно разбросаны по полю
11. Металлический карандаш с жестким фитилем и батарейкой внутри
12. Нет никакой маркировки, с красной бархатной внутренней частью
13. Прозрачная пластиковая штука, которая поворачивается как ножницы
15. Найден на работе, на складе. Пластиковый корпус, пластиковые шарики, странный запах
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