15 загадочных предметов, функционал которых не угадать с первого раза

В мире слишком много вещей, и практически невозможно с ними со всеми ознакомиться. А при непрерывном производстве и модернизации неудивительно, что старые предметы долго хранятся и в конечном итоге их функции забываются. В этом посте вы увидите фотографии незнакомых вещей, которые вызвали любопытство у пользователей.