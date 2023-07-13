15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно

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Иногда в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с вещами, которых никогда раньше не видели. И их назначение остается для нас загадкой. Но, к счастью, есть знающие пользователи Интернета, которые всегда готовы предоставить правильные ответы.
1. Что это за мини-столик с конусом?
С помощью этого устройства делают вафельные рожки для мороженого.
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2. Обнаружила эти крошечные круглые коричневые крупинки на чехле второго матраса
Это похоже на пену из матраса. Она проникает сквозь ткань и затем превращается в шарики.
3. Для чего предназначена эта чаша? На дне у нее маленькое отверстие
Она служит для проращивания луковичных растений.
5. Я нашла эту безделушку в коробке с ненужными украшениями. Большой диск скользит вверх и вниз по цепочке
Цепочка для старинных женских часов.
6. Деревянные слоники с продетым сквозь них стержнем. Стержень выдвигается, и слоники снимаются
Подставка для салфеток.
7. Прочное кирпичное строение в лесу рядом с моим домом
Это старая табличка с названием района или локации.
9. Теннисная ракетка с крючком сзади, на длинной цепочке с шариком на конце
Этот предмет используется для измерения высоты сетки в большом теннисе. Крючок подвешивается к верхней части сетки, и сетка натягивается до тех пор, пока мяч не коснется корта.
10. Стеклянные предметы с декоративным узором
Это подставки под ножки мебели или пианино, чтобы предотвратить повреждение пола.
11. В маленьком испанском городе увидел деревянные или пластиковые доски перед дверями, интересно для чего они?
Они используются для защиты от бездомных собак, чтобы они не писали на дверь.
13. В нашем общежитии колледжа есть странные ниши в стенах
Это похоже на телефонную “будку”. В какой-то момент в ней, вероятно, находился телефон.
14. Пластиковое кольцо с тремя металлическими когтями, найденное на пляже в Шотландии
Этими "когтями" вытаскивают рыболовные сети.
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