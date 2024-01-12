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11 загадочных объектов, назначение которых действительно сложно угадать

11 загадочных объектов, назначение которых действительно сложно угадать

Автор:
12 января 2024 22:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Назначение   Предметы   Угадать   сложно   сообщество   участники   
1420
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В Интернете существуют сообщества, которые занимаются идентификацией загадочных вещей. Его участники публикуют фотографии странных объектов, назначение которых трудно определить с первого взгляда. А остальные члены сообщества пытаются угадать, как эти предметы могут быть использованы. Взгляните на эти любопытные загадки.

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Метки: Загадочные   Назначение   Предметы   Угадать   сложно   сообщество   участники   
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9  комментариев
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11k
Billi_Bons 58 минут назад
Какая связь и назначение эти предметов?
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11k
Dabus 6 минут назад
Очень распространённая штука на Филиппинах и в Африке, они там разбивают кокос на две половины и потом, сидя на такой табуреточке этим скребком выковыривают с половинок белое кокосовое "мясо" как они его называют
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252
iskra 17 минут назад
Насчет фоторамки не понял. Что куда совать?
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169
2023 Час назад
Пластырь для похудения? А как это работает? Надо им рот заклеить? ))
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