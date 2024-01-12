11 загадочных объектов, назначение которых действительно сложно угадать

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В Интернете существуют сообщества, которые занимаются идентификацией загадочных вещей. Его участники публикуют фотографии странных объектов, назначение которых трудно определить с первого взгляда. А остальные члены сообщества пытаются угадать, как эти предметы могут быть использованы. Взгляните на эти любопытные загадки.
1. Я нашел это в старом доме моих бабушки и дедушки. Это было в старой шкатулке для драгоценностей. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи относительно того, что это могло быть?
Это похоже на старый распылитель духов. Вы набираете духи в маленький круглый флакончик, завинчиваете пробку и нажимаете на маленькую ручку, чтобы распылить.
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3. Что это за странная раздвоенная штука?
Эта вилка используется для нарезки мяса. С ее помощью можно удерживать мясо сверху.
4. Я нашла это в ящике стола дома. Теперь я боюсь это выбрасывать. Что это?
Это инструмент для подтягивания пружин, и прилагается к батуту.
6. Чайка уронила это рядом со мной после того, как я дал ей немного хлеба
Известно, что некоторые виды птиц (в основном вороны) дарят подарки. Чайка подарила вам раковину.
7. Есть идеи, что это может быть? Какие-то щипцы?
Это зажим для брезента, например, палатки. Черная часть облегчает захват и предотвращает разрыв.
8. Кто-нибудь знает, что это за инструмент и для чего его можно использовать?
Это открывалка для крышек и банок.
9. Кто-нибудь может мне сказать, что это?
Это старинное телеграфное распределительное устройство.
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