Бесшабашные поступки и откровения: порция настоящей романтики

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Создать романтическую атмосферу не так уж и сложно. Нужно немного денег, чуть-чуть фантазии и бичпакет. Можно обойтись и без денег, если знаете, на какой клумбе можно надёргать цветы.
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