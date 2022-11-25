Бесшабашные поступки и откровения: порция настоящей романтики

Создать романтическую атмосферу не так уж и сложно. Нужно немного денег, чуть-чуть фантазии и бичпакет. Можно обойтись и без денег, если знаете, на какой клумбе можно надёргать цветы.

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