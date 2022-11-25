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Бесшабашные поступки и откровения: порция настоящей романтики

Бесшабашные поступки и откровения: порция настоящей романтики

Автор:
25 ноября 2022 17:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Романтика   Юмор   мужчины и женщины   отношения   подборка   
2417
18
Создать романтическую атмосферу не так уж и сложно. Нужно немного денег, чуть-чуть фантазии и бичпакет. Можно обойтись и без денег, если знаете, на какой клумбе можно надёргать цветы.
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Метки: Прикол   Романтика   Юмор   мужчины и женщины   отношения   подборка   
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21k
homerchik Час назад
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Кот Скрипалей 55 минут назад
Чувак даже с больницы сдриснул и клумбу раздраконил ради зазнобы. Вот это я понимаю высокие отношения...
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