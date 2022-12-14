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Так и живём... Голая правда о семейной жизни

Так и живём... Голая правда о семейной жизни

Автор:
14 декабря 2022 18:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   муж и жена   отношения   подборка   супруги   
2569
17
Главное в любом браке — это сохранять оптимизм и уметь прощать незначительные косяки друг другу. Ещё есть миллион других мелочей, но это сугубо индивидуальное.
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Метки: Прикол   Юмор   муж и жена   отношения   подборка   супруги   
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5  комментариев
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2k
MPEG-8 41 минуту назад
У нас в гаражах лет 7-мь назад был случай, мужик дома задолбался, что жена прёт домой ото всюду цветы в горшках, ну както взял он да повыкидывал часть, а жена ему в отместку пока тот на вахте был, раздала вещи с его гаража, примерно так на пол миллиона. Часть вернули, а часть так и не нашли.
Живут вместе до сих пор.
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915
Шурман 3 минуты назад
Буквально на днях :)
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Бернгард Кёне

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