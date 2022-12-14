Так и живём... Голая правда о семейной жизни

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Главное в любом браке — это сохранять оптимизм и уметь прощать незначительные косяки друг другу. Ещё есть миллион других мелочей, но это сугубо индивидуальное.
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16.
Интересно, есть ли какая-то взамосвязь между любовью к англицизмам и незнанием русского языка?
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