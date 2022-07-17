Как русская эскадра спасала пострадавших от землетрясения итальянцев

Землетрясение 1908 года. Открытка тех лет с указанием Реджио и Мессины

Одним из самых страшных землетрясений XX века считается Мессинское, которое случилось в 1908 году, и это, пожалуй, самое крупное стихийное бедствие, произошедшее на территории Италии. Тогда, к счастью жителей прибрежного города, неподалеку оказались итальянская и русская эскадра, чьи моряки первыми пришли на помощь тем, кто выжил в этом бедствии.

Мессина — городок в современной Италии, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его история уходит в далекое прошлое, ещё во времена Древней Греции. Именно греки основали поселение на месте современного города, и, как считают некоторые историки, пролив между Сицилией и материковой Италией стал источником мифа о Сцилле и Харибде. Город занимает третье место по величине в Сицилии, и практически всё в нём, так или иначе, связано с морем и большим портом. Как раз размеры этого порта позволили разместить корабли русской эскадры, и это в свою очередь спасло много жизней.

Согласно современным исследованиям землетрясение случилось 28 декабря 1908 года в 5.20 по местному времени, а эпицентр находился в Мессинском проливе на глубине около 9 километров. Его сила достигала около 7,1-7,5 баллов по шкале Рихтера, что привело к катастрофическим последствиям — около 90% всех построек в Мессине было разрушено. Город Реджо-ди-Калабрия, расположенный через пролив, на материковой части Италии, пострадал не меньше. Большинство людей в тот момент спали в своих постелях, и поэтому количество жертв оказалось столь велико. После подземных толчков спустя примерно 15-20 минут на побережье последовательно обрушились три волны цунами. Это повлекло ещё больше жертв, так как люди, спасаясь из обваливающихся зданий, бросились к морю. А оно, по словам свидетелей «отступило, чтобы спустя некоторое время обрушиться на нас».