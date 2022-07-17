Как русская эскадра спасала пострадавших от землетрясения итальянцев

Буйство стихий вызывает страх и панику у большинства людей: сложно спокойно наблюдать подобное, понимая настолько ничтожен человек в сравнении с силами, что с лёгкостью сметают целые города и меняют ландшафт планеты. Человечество сталкивалось с катастрофами всю свою историю, и некоторые из них были столь глобальны, что дошли до нас сквозь тысячелетия через древние хроники.
Землетрясение 1908 года. Открытка тех лет с указанием Реджио и Мессины
Одним из самых страшных землетрясений XX века считается Мессинское, которое случилось в 1908 году, и это, пожалуй, самое крупное стихийное бедствие, произошедшее на территории Италии. Тогда, к счастью жителей прибрежного города, неподалеку оказались итальянская и русская эскадра, чьи моряки первыми пришли на помощь тем, кто выжил в этом бедствии.
Мессина — городок в современной Италии, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его история уходит в далекое прошлое, ещё во времена Древней Греции. Именно греки основали поселение на месте современного города, и, как считают некоторые историки, пролив между Сицилией и материковой Италией стал источником мифа о Сцилле и Харибде. Город занимает третье место по величине в Сицилии, и практически всё в нём, так или иначе, связано с морем и большим портом. Как раз размеры этого порта позволили разместить корабли русской эскадры, и это в свою очередь спасло много жизней.
Согласно современным исследованиям землетрясение случилось 28 декабря 1908 года в 5.20 по местному времени, а эпицентр находился в Мессинском проливе на глубине около 9 километров. Его сила достигала около 7,1-7,5 баллов по шкале Рихтера, что привело к катастрофическим последствиям — около 90% всех построек в Мессине было разрушено. Город Реджо-ди-Калабрия, расположенный через пролив, на материковой части Италии, пострадал не меньше. Большинство людей в тот момент спали в своих постелях, и поэтому количество жертв оказалось столь велико. После подземных толчков спустя примерно 15-20 минут на побережье последовательно обрушились три волны цунами. Это повлекло ещё больше жертв, так как люди, спасаясь из обваливающихся зданий, бросились к морю. А оно, по словам свидетелей «отступило, чтобы спустя некоторое время обрушиться на нас».
Сейсмограмма Мессинского землетрясения
Землетрясение разрушило все пути сообщения — область фактически оказалась отрезана от страны. Сложно судить, сколько людей погибло от самого землетрясения, оказавшись под обломками, а сколько чуть позже от удара цунами. Более поздние данные гласят, что минимальное число жертв достигло почти 70 000 человек. Некоторые специалисты дают куда более мрачную оценку и увеличивают число погибших до 200 000. Разрыв связи привёл к тому, что весть о случившемся дошла до правительства страны не сразу, а лишь на следующий день. Несколько торпедных катеров итальянского флота, уцелевших после катаклизма, добрались до непострадавших районов и сообщили о случившемся.
Последствия Мессинского землетрясения
29 декабря сообщение о катастрофе достигло русской эскадры, стоявшей на рейде города Аугусты (итал. Augusta), после чего русские корабли выдвинулись в сторону пострадавших городов. Через некоторое время прибыли и британские суда, находившиеся неподалеку, на рейде Сиракуз. Участник одной из итальянских спасательных команд, которые также оказались на месте бедствия, впоследствии писал: «Описания в газетах Реджио и его окрестностей ниже правды. Никакое слово, даже самое преувеличенное, не может дать вам представление. Представьте все, что может быть печальнее, мрачнее. Представьте себе полностью разрушенный город, ошеломленные улицы, гниющие трупы на каждом углу, и вы получите приблизительное представление о том, что такое Реджо, каким прекрасным городом он когда-то был».
Последствия Мессинского землетрясения
Русские корабли Балтийского флота первыми прибыли на рейд Мессины — броненосцы «Цесаревич», «Слава» и броненосный крейсер «Адмирал Макаров». Чуть позже к ним присоединился крейсер «Богатырь» и канонерские лодки «Гиляк» и «Кореец II». Сформировали спасательные партии, направили их на берег, а на кораблях развернули импровизированные госпитали и перевязочные пункты. Через несколько часов к русским морякам присоединились итальянские, которые до этого эвакуировали с побережья выживших. Ещё спустя некоторое время подоспели силы английского флота, затем немецкие и французские корабли.
Русские моряки с броненосца «Слава» разбирают завалы на месте разрушенной гражданской больницы
Только по примерным оценкам историков русские моряки извлекли из-под завалов свыше тысячи выживших. Операция по спасению людей и разбору завалов продолжалась не один день, и помогли все страны, которые в том или ином виде присутствовали в регионе.
Узнав о случившемся, Николай II распорядился оказывать любую посильную помощь пострадавшим. В память об этом в Италии установили бюст императора в городе Таормина, а в Мессине в честь русской эскадры назвали несколько улиц — улица Российских героев-моряков 1908 года, улица Русских моряков, улица Русских моряков Балтийской эскадры. Город фактически пришлось отстраивать заново. Что примечательно, в 1943 году бомбежки разрушили почти всю историческую часть, после чего Мессина получила неофициальное прозвище «город без памяти», так как не раз теряла все памятники, некоторые из которых существовали с античности.
Почтовая марка СССР, посвящённая 70-летию подвига русских моряков в Мессине
Итальянское правительство наградило командующего эскадрой, флагманского врача, командиров кораблей и врачей, а также всех без исключения русских моряков. На золотых медалях командующего состава выбиты слова «За оказание помощи пострадавшим во время бедствия в Мессине и Калабрии», а на серебряных медалях матросов — «В память бедствия, постигшего Мессину и Калабрию». Также этому событию посвящён один из рассказов известного писателя Валентина Пикуля под названием «Ничего, синьор, ничего, синьорита!».
Памятник русским морякам в Мессине в наши дни
Помощь моряков до сих пор остаётся славной страницей в истории русского флота, и даже сейчас, спустя более чем сто лет после случившегося, несколько улиц в Мессине хранят в своих названиях память об этом подвиге, а памятник их героизму продолжает украшать этот город.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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