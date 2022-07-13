Загадка 1600-летней железной колонны, которая никогда не ржавеет

Учёные из Индийского технологического института Канпур назвали колонну “живым свидетельством мастерства металлургов Древней Индии”, объяснив, что конструкция из железа имеет особый защитный слой. Анализ старой технологии производства железа выявил, что в технологическом процессе образовывалась защитная плёнка с содержанием фосфора - это и препятствует коррозии по сей день. По словам доктора Баласубраманьяма из Института, в наши дни фосфор удаляют из железа, но древние индийцы этого не делали. Это сохраняло прочность железа, а также привело к образованию своеобразной защиты. В современном железе содержание фосфора составляет менее 0,05%, но кованое железо, из которого изготовлена колонна, содержит 1 процент фосфора.