Загадка 1600-летней железной колонны, которая никогда не ржавеет

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В индийской мечети Кувват-уль-Ислам в Нью-Дели есть любопытное сооружение, которое будоражит умы учёных - 1600-летняя железная колонна. Её главная загадка в том, что всё это время она стоит на открытом пространстве - и ни разу не поддавалась коррозии.
В комплексе мечетей Кувват-уль-Ислам в Нью-Дели, Индия, есть интересный объект - 1600-летняя железная колонна, которая никогда не ржавеет и за всё время не подвергалась коррозии. Колонну высотой 7 метров, диаметром 41 см и весом в 6 тонн называют "древним чудом металлообработки". Считается, что её воздвигли во времена правления царя Кумарагупты I династии Гупта - в период 320-540 годов.
Тот факт, что колонна тысячу лет простояла на открытом пространстве, но так и не подвергалась коррозии, беспокоил умы многих учёных. Они десятилетиями пытались "разгадать" загадки колонны, и небольшую ясность удалось внести только в 2003 году. Долгое время многие полагали, что колонна сделана из какого-то неземного железа, а другая версия предполагала, что в ходе создания колонны индийские металлурги того времени использовали особый сплав.
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Учёные из Индийского технологического института Канпур назвали колонну “живым свидетельством мастерства металлургов Древней Индии”, объяснив, что конструкция из железа имеет особый защитный слой. Анализ старой технологии производства железа выявил, что в технологическом процессе образовывалась защитная плёнка с содержанием фосфора - это и препятствует коррозии по сей день. По словам доктора Баласубраманьяма из Института, в наши дни фосфор удаляют из железа, но древние индийцы этого не делали. Это сохраняло прочность железа, а также привело к образованию своеобразной защиты. В современном железе содержание фосфора составляет менее 0,05%, но кованое железо, из которого изготовлена колонна, содержит 1 процент фосфора.
Как это часто бывает с древними чудесами, колонна немного пострадала от рук людей. Считалось, что она принесёт удачу тому, кто полностью обхватит её руками - люди годами пытались "обнять" колонну, что привело к видимому обесцвечиванию у основания. Позже местные власти осознали опасность, и возвели вокруг колонны защитное ограждение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Индия древнее древний мир интересно исторические здания история колонны мечеть памятники факты
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Позвольте позанудствовать. Фосфор придает железу хладоломкость, именно поэтому он считается вредной примесью и его стараются как можно сильнее удалить. Ни о какой "прочности железа" при таком содержании и речи быть не может.