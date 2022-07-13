FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1453 поста • 272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Загадка 1600-летней железной колонны, которая никогда не ржавеет

Загадка 1600-летней железной колонны, которая никогда не ржавеет

Автор:
13 июля 2022 12:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Индия   древнее   древний мир   интересно   исторические здания   история   колонны   мечеть   памятники   факты   
689
5
В индийской мечети Кувват-уль-Ислам в Нью-Дели есть любопытное сооружение, которое будоражит умы учёных - 1600-летняя железная колонна. Её главная загадка в том, что всё это время она стоит на открытом пространстве - и ни разу не поддавалась коррозии.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Индия   древнее   древний мир   интересно   исторические здания   история   колонны   мечеть   памятники   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Андрей 16 минут назад
но древние индийцы этого не делали. Это сохраняло прочность железа

Позвольте позанудствовать. Фосфор придает железу хладоломкость, именно поэтому он считается вредной примесью и его стараются как можно сильнее удалить. Ни о какой "прочности железа" при таком содержании и речи быть не может.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Сергей 2 минуты назад
Не люди а, скорее всего, собаки поработали!:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 15 минут назад
Фосфор и для человека полезен. Примерно так же на организм действует, как на железный столб. Окислительные реакции они и в Африке, и в Индии, и в живом организме. А фосфор - антиоксидант, однако!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Кардан от древнего пепелаца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 39 минут назад
А если бы вместо фосфатации (применяется для защиты АК, к-стати) использовали насыщение азотом (как у питолетов Глок старого поколения), даже бы и не выцвела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи
Авария дня. Массовое ДТП с участием автобуса в Сочи
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#в мире#природа#автомобили#красота#Жизнь#истории#США
#Юмор#животные#подборка#картинки#кино#автомир#дтп#аварии#Приколы#авто аварии
#интересно#прикол#люди#интересное#СССР#удивительно#позитив#Еда#сатира#Ynews
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни «Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна 25 сантиметров любви 25 сантиметров любви Интересные фотофакты из анналов истории Интересные фотофакты из анналов истории Пять самых знаменитых телеграмм в истории Пять самых знаменитых телеграмм в истории Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века

На что жалуетесь?

Вернуться