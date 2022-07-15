Как выглядел настоящий Джеймс Бонд

Но вот имя герою он взял от человека, которого уважал как специалиста в сфере, где Флеминг имел интерес вне литературной и деятельности и разведки.

Ян Флеминг обожал любительскую орнитологию, уделял много времени наблюдению за птицами, коллекционировал чучела редких видов и всячески изучал научные труды в этой области.