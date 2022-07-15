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Как выглядел настоящий Джеймс Бонд

Как выглядел настоящий Джеймс Бонд

Автор:
15 июля 2022 10:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: джеймс бонд   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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Читала подборку воспоминаний Яна Флеминга, он рассказывал, что собрал своего знаменитого суперагента из целой серии реальных английских разведчиков и добавил кое-что от себя самого.

Но вот имя герою он взял от человека, которого уважал как специалиста в сфере, где Флеминг имел интерес вне литературной и деятельности и разведки.

Ян Флеминг обожал любительскую орнитологию, уделял много времени наблюдению за птицами, коллекционировал чучела редких видов и всячески изучал научные труды в этой области.

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Когда он подбирал имя для Агента 007, он хотел взять что-то максимально простое и нейтральное, и нашел его на обложке одной из своих настольных книг. «Это короткое, неромантичное, англосаксонское и, прежде всего, мужское имя, было то, что мне нужно», - вот так сам Флеминг охарактеризовал свой выбор.

Американский орнитолог Джеймс Бонд (1900 – 1989) был почти ровесником англичанина Флеминга и считался специалистом по птицам островов Карибского бассейна. Вероятно, труды Бонда-ученого были действительно хорошо изучены Флемингом, потому что в его бондиане не раз встречаются «пасхалочки» в виде очень точных описаний птиц конкретно Вест-Индии.

В жизни настоящий Джемс Бонд и автор книжного Бонда познакомились, когда серия книг и кино уже были на пике славы. При встрече Флеминг подарил ученому одну из своих новых книг с надписью «Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности».

А в одной из частей бондианы агент притворяется орнитологом, и является с реальной книгой Бонда-ученого – тоже своеобразный привет от писателя своему наставнику по научному увлечению.


Интересно, что совсем недавно, в позапрошлом году, польская комиссия «Институт национальной памяти» обнаружила, что на территории Польши с конца 1960-х действовал настоящий английский шпион под дипломатическим прикрытием, и звали его Джеймс Альберт Бонд (годы его жизни 1928–2005).

Это забавное совпадение, но не удивительное, раз уж Флеминг постарался взять действительно распространенное имя своему герою.

Про этого настоящего агента Флеминг, конечно, не знал, поскольку к моменту начала деятельности реального шпиона бондиана уже была написана и известна.


Как на ваш взгляд, друзья, кто из актеров, сыгравших Бонда, больше всего подходил на эту роль?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: джеймс бонд   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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