FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6590 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Неудачные ремейки на неамериканские фильмы

Неудачные ремейки на неамериканские фильмы

Автор:
16 июля 2022 08:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   фото   
1001
13

Давайте вспомним особо яркие провалы голливудского ремейкинга, когда студии брались за создание собственных версий неамериканских фильмов и переоценили свои силы.

Голливуд давным-давно держит за собой звание того самого места, где производят лучшее в мире кино. И большей частью выходящих там проектов он подтверждает этот статус. Но вот что Голливуду даётся не так хорошо, так это ремейки. Причём и на свои, то есть американские фильмы, и на иностранные. Хорошие и плохие картины, являющиеся переделкой старых, появляются в соотношении где-то 50/50 — один получится удачным, а второй с треском провалится и всех разочарует.


Нью-Йоркское такси (2004)

×
×

Ремейк фильма «Такси» (Франция, 1998).

Оценки ремейка: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.5
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.9


Олдбой (2013)


Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года.

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.4


1+1: Голливудская история (2019)


Ремейк фильма «1+1» (Франция, 2011).

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.2; IMDb 7.0
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.8; IMDb 8.5

Ох, особенно часто у Голливуда не удаются ремейки французских фильмов.


Смерть на похоронах (2010)


Ремейк фильма «Смерть во время похорон» (Великобритания, 2007).

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.0; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.3

Как вы заметили по коллажу, актёр Питер Динклэйдж сыграл в обеих версиях комедии. Причём его героя звали по-разному — в ремейке он стал Фрэнком, а в оригинале носил своё же имя Питер.


Ужин с придурками (2010)


Ремейк фильма «Ужин с придурком» (Франция, 1998)

Оценки ремейка: КиноПоиск 6.1; IMDb 5.9
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.4; IMDb 7.6


Плетёный человек (2006)


Ремейк одноимённого британского фильма 1973 года.

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 3.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.1; IMDb 7.5


Забавные игры (2007)


Ремейк одноимённого австрийского фильма 1997 года. Обе версии снял один и тот же режиссёр — Михаэль Ханеке. Причём чуть ли не кадр в кадр, только с англоязычными актёрами.

Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 6.6; IMDb 6.5


Унесённые (2002)


Ремейк фильма «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» (Италия, 1974).

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.8; IMDb 3.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.5



13-й район: Кирпичные особняки (2013)


Ремейк фильма «13-й район» (Франция, 2004). В создании обеих версий принимал участие Люк Бессон в качестве продюсера и сценариста.

Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 5.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.5; IMDb 7.1

Также в обоих фильмах сыграл французский актёр Давид Белль. В голливудской его реплики переозвучил Вин Дизель.


Мёд в голове (2018)


Ремейк одноимённого немецкого фильма 2014 года. Обе версии снял Тиль Швайгер.

Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.5

Провал ремейка Тиль Швайгер называл низшей точкой своей карьеры.


Бонус: «Солярис» (2002)

Американская экранизация одноимённого романа Станислава Лема. Картина не является ремейком советского фильма Андрея Тарковского 1972 года (хотя на первых этапах производства являлась), но их вполне можно сравнивать.

Оценки голливудской версии: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.2
Оценки советской версии: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.0


Бонус 2: «Идеальные незнакомцы» (Италия, 2015)

Удивительное дело, ведь ремейки этой итальянской драматической комедии были сняты в 18 странах мира (она даже попала в книгу рекордов Гиннесса). Но не в США!

Разумеется, голливудская разработка имела место, вот только она попала в неудачные руки в неудачное время. Производством ремейка занималась компания The Weinstein Company, которая перестала существовать в 2018 году после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Поэтому на данный момент судьба голливудских «Идеальных незнакомцев» неизвестна.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Copycat 5 часов назад
я думаю сейчас 2022й год - вообще не один ремейк не взлетит - по тому что сейчас "ремейк фильма" означает то что туда добавят
- угнетакмых чернокожих
- сильных угнетаемых женщин
- сильных угнетаемых гомиков

многие герои сменят свой пол и цвет кожи

а такое явно не станут смотреть фанаты оригинала

и нормальные люди тоже не станут смотреть по тому что у нормальных людей неосознанное отвращение ко всему через что им пытаются что то навязчиво внушить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
13k
Роман 8 минут назад
Впусти меня забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
693
Гера 58 минут назад
Смерть на похоронах оба фильма хорошие, оригинальный немного пикантнее за счет британской перчинки, американский де привычный на стиль, но я не стал бы прям говорить, что это совсем уж гавно и провал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Вывод: ремейки - зло.
Либо простое отмывание бабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
albedo 2 часа назад
Американцы пытались еще сделать ремейк французского шедевра "Игрушка", где роль Пьера Ришара играл НЕГР!!!!!!
Такое дерьмо получилось!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 2 часа назад
Пришельцы в Америке полная херня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus 4 часа назад
>> Ох, особенно часто у Голливуда не удаются ремейки французских фильмов.

Да ладно! Кто помнит название французского фильма, чьим ремейком является "Правдивая ложь"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Мы тоже не отстаем от пиндоссов, хватает говноримейков, чтоб похвастаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

473134



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора
Удивительное преображение тощего пса, которого заметили среди мусора
За кадром
За кадром
События на Украине 15- 16 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 15- 16 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео
«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео
Художник Ричард Покорны
Художник Ричард Покорны
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус глаза

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#картинки#история#природа#забавно#познавательно#космос#СССР#дтп
#Юмор#интересное#животные#кино#Приколы#люди#красота#сарказм#фильм#знаменитости
#интересно#факты#подборка#Разное#в мире#новости#Жизнь#сатира#аварии#комментарии
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек 19 любопытных фотографий, которые показывают, что на самом деле происходит за кадром киносъёмок 19 любопытных фотографий, которые показывают, что на самом деле происходит за кадром киносъёмок 13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel 13 худших фильмов, снятых по комиксам Marvel 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино 16 любопытных закадровых фотографий, которые показывают, что происходит на съёмках кино 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования 10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования «Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы «Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы

На что жалуетесь?

Вернуться