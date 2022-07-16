Неудачные ремейки на неамериканские фильмы

Удивительное дело, ведь ремейки этой итальянской драматической комедии были сняты в 18 странах мира (она даже попала в книгу рекордов Гиннесса). Но не в США!

Разумеется, голливудская разработка имела место, вот только она попала в неудачные руки в неудачное время. Производством ремейка занималась компания The Weinstein Company, которая перестала существовать в 2018 году после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Поэтому на данный момент судьба голливудских «Идеальных незнакомцев» неизвестна.