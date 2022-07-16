Неудачные ремейки на неамериканские фильмы

Давайте вспомним особо яркие провалы голливудского ремейкинга, когда студии брались за создание собственных версий неамериканских фильмов и переоценили свои силы.
Голливуд давным-давно держит за собой звание того самого места, где производят лучшее в мире кино. И большей частью выходящих там проектов он подтверждает этот статус. Но вот что Голливуду даётся не так хорошо, так это ремейки. Причём и на свои, то есть американские фильмы, и на иностранные. Хорошие и плохие картины, являющиеся переделкой старых, появляются в соотношении где-то 50/50 — один получится удачным, а второй с треском провалится и всех разочарует.
Нью-Йоркское такси (2004)
Ремейк фильма «Такси» (Франция, 1998).
Оценки ремейка: КиноПоиск 4.3; IMDb 4.5
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.9
Олдбой (2013)
Ремейк одноимённого южнокорейского фильма 2003 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.4; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.1; IMDb 8.4
1+1: Голливудская история (2019)
Ремейк фильма «1+1» (Франция, 2011).
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.2; IMDb 7.0
Оценки оригинала: КиноПоиск 8.8; IMDb 8.5
Ох, особенно часто у Голливуда не удаются ремейки французских фильмов.
Смерть на похоронах (2010)
Ремейк фильма «Смерть во время похорон» (Великобритания, 2007).
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.0; IMDb 5.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.3
Как вы заметили по коллажу, актёр Питер Динклэйдж сыграл в обеих версиях комедии. Причём его героя звали по-разному — в ремейке он стал Фрэнком, а в оригинале носил своё же имя Питер.
Ужин с придурками (2010)
Ремейк фильма «Ужин с придурком» (Франция, 1998)
Оценки ремейка: КиноПоиск 6.1; IMDb 5.9
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.4; IMDb 7.6
Плетёный человек (2006)
Ремейк одноимённого британского фильма 1973 года.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 3.7
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.1; IMDb 7.5
Забавные игры (2007)
Ремейк одноимённого австрийского фильма 1997 года. Обе версии снял один и тот же режиссёр — Михаэль Ханеке. Причём чуть ли не кадр в кадр, только с англоязычными актёрами.
Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 6.6; IMDb 6.5
Унесённые (2002)
Ремейк фильма «Отнесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе» (Италия, 1974).
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.8; IMDb 3.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.0; IMDb 7.5
13-й район: Кирпичные особняки (2013)
Ремейк фильма «13-й район» (Франция, 2004). В создании обеих версий принимал участие Люк Бессон в качестве продюсера и сценариста.
Оценки ремейка: КиноПоиск 5.5; IMDb 5.6
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.5; IMDb 7.1
Также в обоих фильмах сыграл французский актёр Давид Белль. В голливудской его реплики переозвучил Вин Дизель.
Мёд в голове (2018)
Ремейк одноимённого немецкого фильма 2014 года. Обе версии снял Тиль Швайгер.
Оценки ремейка: КиноПоиск 7.2; IMDb 5.2
Оценки оригинала: КиноПоиск 7.9; IMDb 6.5
Провал ремейка Тиль Швайгер называл низшей точкой своей карьеры.
Бонус: «Солярис» (2002)
Американская экранизация одноимённого романа Станислава Лема. Картина не является ремейком советского фильма Андрея Тарковского 1972 года (хотя на первых этапах производства являлась), но их вполне можно сравнивать.
Оценки голливудской версии: КиноПоиск 6.1; IMDb 6.2
Оценки советской версии: КиноПоиск 8.0; IMDb 8.0
Бонус 2: «Идеальные незнакомцы» (Италия, 2015)
Удивительное дело, ведь ремейки этой итальянской драматической комедии были сняты в 18 странах мира (она даже попала в книгу рекордов Гиннесса). Но не в США!
Разумеется, голливудская разработка имела место, вот только она попала в неудачные руки в неудачное время. Производством ремейка занималась компания The Weinstein Company, которая перестала существовать в 2018 году после обвинения Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
Поэтому на данный момент судьба голливудских «Идеальных незнакомцев» неизвестна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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многие герои сменят свой пол и цвет кожи
а такое явно не станут смотреть фанаты оригинала
и нормальные люди тоже не станут смотреть по тому что у нормальных людей неосознанное отвращение ко всему через что им пытаются что то навязчиво внушить
Либо простое отмывание бабла.
Такое дерьмо получилось!!!!
Да ладно! Кто помнит название французского фильма, чьим ремейком является "Правдивая ложь"?