12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии

Мы с интересом ждём киноновинки, предвкушая, как они буквально прикуют наш взгляд к экрану. Однако почти никто и никогда не задумывается о том, как создаются наши любимые шедевры, что делает их настолько запоминающимися и реалистичными? Большое спасибо стоит сказать кинорежиссёрам и остальным создателям кинокартин. В их арсенале есть уйма необычных приёмов, позволяющих оживить кадр, сделать его сочным и запоминающимся. Ниже мы расскажем о некоторых из них.

Костюмы и их стирка