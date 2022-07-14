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12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии

12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии

Автор:
14 июля 2022 09:39
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемка   тайны   фильм   фото   
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Кино — удивительное искусство, имеющее свои тонкости и хитрости. Наверняка в мире практически не найдётся людей, которые были бы полностью равнодушны к нему.

Мы с интересом ждём киноновинки, предвкушая, как они буквально прикуют наш взгляд к экрану. Однако почти никто и никогда не задумывается о том, как создаются наши любимые шедевры, что делает их настолько запоминающимися и реалистичными? Большое спасибо стоит сказать кинорежиссёрам и остальным создателям кинокартин. В их арсенале есть уйма необычных приёмов, позволяющих оживить кадр, сделать его сочным и запоминающимся. Ниже мы расскажем о некоторых из них.


Костюмы и их стирка

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Костюмы в кадре должны выглядеть идеально, поэтому, чтобы ткань не выцвела и не потеряла свой цвет, к стирке стараются не прибегать. Чтобы костюмы оставались свежими, их обрабатывают водкой с отдушкой.


Вместо динамики ожидание


Съёмки для актёров — это далеко не всегда динамичное действо. Большую часть времени исполнители ролей проводят в ожидании своей сцены, терпеливо сидя на съёмочной площадке по несколько часов подряд.


Бесконечное курение


Курение в кадре выглядит очень естественно, однако сигареты для актёров создаются специальные. В их составе безопасный травяной сбор, который можно курить от дубля к дублю без вреда для здоровья.


Мокрая дорога для красоты


Чтобы сцены, снятые на фоне ночного города, выглядели более эстетично, проезжую часть принято смачивать водой. Так свет фонарей отражается на влажной поверхности и создаёт очень яркую картинку.


Странный язык статистов


Статисты на фоне главных актёров никогда не говорят вслух. Они всего лишь шевелят губами, шёпотом произнося рандомные цифры. Чего только не сделаешь, лишь бы кадр получился динамичным.


Повелитель автографов


Сделать приятное людям, охотящимся за автографами знаменитостей, легко. Специально для этого на съёмочной площадке есть человек, который попросту подделывает росписи звёзд и дарит их поклонникам.


Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить воды


В кадре танцевальный зал в большом дворце должен выглядеть ослепительно. Для достижения такого эффекта полы, где будут танцевать главные герои, смачивают водой. Затея опасная, ведь можно поскользнуться, но смотрится эффектно!


Титры


Длительные, практически бесконечные титры в конце фильма – это далеко не весь список людей, принявших участие в съёмках. На самом деле в большинстве фильмов имена всех участников упомнить просто невозможно.


Имитация крови


Во времена чёрно-белого кино кровь в кадре имитировали при помощи шоколадного сиропа. Сегодня для достижения реалистичности используют смесь из кукурузного сиропа, мыла и красителей.


Хрустящий, но ненастоящий


Снег в кадре практически никогда не бывает натуральным. Для того чтобы отснять сцену на фоне заснеженной местности, используется переработанная бумага. Ею покрывают деревья, землю и даже дома.


Недостаток статистов восполнят чудеса графики

Статисты обходятся фильму слишком дорого. Поэтому, если в кадре должна быть большая аудитория, её чаще всего дорисовывают при помощи компьютерной графики.


Стекло, которым почти невозможно порезаться

Стёкла, которые эффектно разлетаются от выстрела или взаимодействия с главным героем — ненастоящие. Раньше их изготавливали из карамели, а сегодня используется тонкий пластик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемка   тайны   фильм   фото   
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2  комментария
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2k
pinbalist 23 минуты назад
Как может быть "травяной сбор" безопасным? Да, там может не быть никотина, но это один хрен дым и смолы.
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615
Bassreflex Полчаса назад
Тут недавно Мэл Гибсон одну такую тайну про Голливуд рассказал... На 100 лет хватит
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