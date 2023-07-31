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14 отличных фильмов из 20 века, у которых есть плохой ремейк, снятый уже в 21 веке

14 отличных фильмов из 20 века, у которых есть плохой ремейк, снятый уже в 21 веке

Автор:
31 июля 2023 09:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   
2506
15

Давайте посмотрим, какие классические картины из прошлого века за последние 23 года обзавелись необязательными ремейками, которые не смогли дотянуть до качества предшественника. И ни новые технологии, ни опыт прогрессивного человечества им не помог.

Предлагаем вам посталкивать и посравнивать некоторое количество «неповторимых оригиналов» и «жалких пародий» из мира кино. Поскольку кинематографу уже более ста лет, у нас есть уникальная возможность сопоставлять фильмы из двух разных столетий.

Удачный оригинал: Планета обезьян (1968)

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Провальный ремейк: Планета обезьян (2001).

Кинопоиск: 7.7 / 6.8
IMDb: 8.0 / 5.7


Удачный оригинал: Кэрри (1976)

Провальный ремейк: Телекинез (2013).

Кинопоиск: 7.2 / 5.9
IMDb: 7.4 / 5.8



Удачный оригинал: Убийцы леди (1955)

Провальный ремейк: Игры джентльменов (2004).

Кинопоиск: 7.1 / 7.0
IMDb: 7.6 / 6.2

В ремейке случилась редкая для Тома Хэнкса неположительная роль.


Удачный оригинал: Плетёный человек (1973)

Провальный ремейк: Плетёный человек (2006)

Кинопоиск: 7.1 / 5.5
IMDb: 7.5 / 3.8


Удачный оригинал: Унесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе (1974)

Провальный ремейк: Унесённые (2002)

Кинопоиск: 7.0 / 5.9
IMDb: 7.5 / 3.6

Ремейк является чуть ли не главным триумфатором одной кинопремии. Правда речь о «Золотой малине».


Удачный оригинал: Бен-Гур (1959)

Провальный ремейк: Бен-Гур (2016).

Кинопоиск: 8.1 / 5.9
IMDb: 8.1 / 5.7


Удачный оригинал: Женщины (1939)

Провальный ремейк: Женщины (2008).

Кинопоиск: 7.5 / 6.2
IMDb: 7.7 / 5.0


Удачный оригинал: Шарада (1963)

Провальный ремейк: Правда о Чарли (2002).

Кинопоиск: 7.9 / 5.6
IMDb: 7.9 / 4.7

Ремейк был хорош хотя бы тем, что в нём тоже собрали неплохой актёрский состав. Помимо тех, кто на фото, тут ещё и Тим Роббинс.


Удачный оригинал: День, когда остановилась Земля (1951)

Провальный ремейк: День, когда Земля остановилась (2008).

Кинопоиск: 7.0 / 6.3
IMDb: 7.8 / 5.5

Перестановка слов местами в названии ремейку не помогла.


Удачный оригинал: Омен (1976)

Провальный ремейк: Омен (2006).

Кинопоиск: 7.6 / 6.1
IMDb: 7.5 / 5.5


Удачный оригинал: Робокоп (1987)

Провальный ремейк: РобоКоп (2014).

Кинопоиск: 7.6 / 6.1
IMDb: 7.6 / 6.1


Удачный оригинал: Ночь живых мертвецов (1968)

Провальный ремейк: Ночь живых мертвецов 3D (2006).

Кинопоиск: 7.2 / 2.6
IMDb: 7.8 / 3.1


Удачный оригинал: Соломенные псы (1971)

Провальный ремейк: Соломенные псы (2011).

Кинопоиск: 7.7 / 6.4
IMDb: 7.4 / 5.8


Удачный оригинал: Кошмар на улице Вязов (1984)

Провальный ремейк: Кошмар на улице Вязов (2010).

Кинопоиск: 7.7 / 5.6
IMDb: 7.4 / 5.2


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Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
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5k
Babangdida 19 минут назад
"Удачный оригинал: Планета обезьян (1968)
Провальный ремейк: Планета обезьян (2001)"
Имейте каплю уваженья к этой драме!
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2k
RaiJu Полчаса назад
Мотылек (1973) и ремейк Мотылек (2017)
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3k
portroy 45 минут назад
Ого, пойду новых Бен-Гура и Омена посмотрю, спасибо автору, даже не знал про ремейки.
А "День когда Земля остановилась" мне понравился новый, и не затянутый и со смыслом...
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5k
Losterdin 57 минут назад
у Крюгера есть ремейк оказывается
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4k
Сергей Семенов Час назад
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
планета обезьян новая вполне зашла
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Сергей Семенов Час назад
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Сергей Семенов Час назад
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