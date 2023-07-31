14 отличных фильмов из 20 века, у которых есть плохой ремейк, снятый уже в 21 веке

Давайте посмотрим, какие классические картины из прошлого века за последние 23 года обзавелись необязательными ремейками, которые не смогли дотянуть до качества предшественника. И ни новые технологии, ни опыт прогрессивного человечества им не помог.
Предлагаем вам посталкивать и посравнивать некоторое количество «неповторимых оригиналов» и «жалких пародий» из мира кино. Поскольку кинематографу уже более ста лет, у нас есть уникальная возможность сопоставлять фильмы из двух разных столетий.
Удачный оригинал: Планета обезьян (1968)
Провальный ремейк: Планета обезьян (2001).
Кинопоиск: 7.7 / 6.8
IMDb: 8.0 / 5.7
Удачный оригинал: Кэрри (1976)
Провальный ремейк: Телекинез (2013).
Кинопоиск: 7.2 / 5.9
IMDb: 7.4 / 5.8
Удачный оригинал: Убийцы леди (1955)
Провальный ремейк: Игры джентльменов (2004).
Кинопоиск: 7.1 / 7.0
IMDb: 7.6 / 6.2
В ремейке случилась редкая для Тома Хэнкса неположительная роль.
Удачный оригинал: Плетёный человек (1973)
Провальный ремейк: Плетёный человек (2006)
Кинопоиск: 7.1 / 5.5
IMDb: 7.5 / 3.8
Удачный оригинал: Унесённые необыкновенной судьбой в лазурное море в августе (1974)
Провальный ремейк: Унесённые (2002)
Кинопоиск: 7.0 / 5.9
IMDb: 7.5 / 3.6
Ремейк является чуть ли не главным триумфатором одной кинопремии. Правда речь о «Золотой малине».
Удачный оригинал: Бен-Гур (1959)
Провальный ремейк: Бен-Гур (2016).
Кинопоиск: 8.1 / 5.9
IMDb: 8.1 / 5.7
Удачный оригинал: Женщины (1939)
Провальный ремейк: Женщины (2008).
Кинопоиск: 7.5 / 6.2
IMDb: 7.7 / 5.0
Удачный оригинал: Шарада (1963)
Провальный ремейк: Правда о Чарли (2002).
Кинопоиск: 7.9 / 5.6
IMDb: 7.9 / 4.7
Ремейк был хорош хотя бы тем, что в нём тоже собрали неплохой актёрский состав. Помимо тех, кто на фото, тут ещё и Тим Роббинс.
Удачный оригинал: День, когда остановилась Земля (1951)
Провальный ремейк: День, когда Земля остановилась (2008).
Кинопоиск: 7.0 / 6.3
IMDb: 7.8 / 5.5
Перестановка слов местами в названии ремейку не помогла.
Удачный оригинал: Омен (1976)
Провальный ремейк: Омен (2006).
Кинопоиск: 7.6 / 6.1
IMDb: 7.5 / 5.5
Удачный оригинал: Робокоп (1987)
Провальный ремейк: РобоКоп (2014).
Кинопоиск: 7.6 / 6.1
IMDb: 7.6 / 6.1
Удачный оригинал: Ночь живых мертвецов (1968)
Провальный ремейк: Ночь живых мертвецов 3D (2006).
Кинопоиск: 7.2 / 2.6
IMDb: 7.8 / 3.1
Удачный оригинал: Соломенные псы (1971)
Провальный ремейк: Соломенные псы (2011).
Кинопоиск: 7.7 / 6.4
IMDb: 7.4 / 5.8
Удачный оригинал: Кошмар на улице Вязов (1984)
Провальный ремейк: Кошмар на улице Вязов (2010).
Кинопоиск: 7.7 / 5.6
IMDb: 7.4 / 5.2
Источник:
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Провальный ремейк: Планета обезьян (2001)"
Имейте каплю уваженья к этой драме!
А "День когда Земля остановилась" мне понравился новый, и не затянутый и со смыслом...