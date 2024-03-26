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Рейтинг 10 современных ремейков, которые пытались повторить успех советских фильмов и мультфильмов

Рейтинг 10 современных ремейков, которые пытались повторить успех советских фильмов и мультфильмов

Автор:
26 марта 2024 09:00
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   
1389
11

«Раньше было лучше» — такой вердикт о современном кино нередко можно услышать не только от старшего, но и от младшего поколений, росших на советской классике. Так ли это на самом деле, давайте узнаем, проанализировав оценки ремейков популярных фильмов и мультфильмов прошлого века.


Ниже представлен рейтинг 10 ремейков советской классики от худших к лучшим.

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Оценка: 5,5

Фильм снят Ильёй Учителем на основе мультфильма 1979 года. В киноадаптации задействованы знаменитые актёры: Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов и Сергей Гармаш. А также приглашённая звезда — Полина Гагарина.

Оценка: 6,3

Вторая часть кинотрилогии с Александром Петровым основана на одноимённом произведении Н. В. Гоголя и сильно уступает советской экранизации 1967 года.

Оценка: 6,5

Экранизация рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», которая, вероятно, потеряла баллы из-за невнятных сюжетных поворотов и значительных расхождений с оригиналом. Многим история о двух братьях знакома не только по книге, но и по киноадаптации 1953 года.

Оценка: 6,8

Многие почитатели Пушкина были разочарованы такой версией одного из известнейших произведений русского классика. А вот музыкальный фильм «Евгений Онегин» 1958 года погружает зрителя в живую историю любви.

Оценка: 7

Фильм получил смешанные отзывы. Большим разочарованием для зрителей стали новые незапоминающиеся песни, а ведь именно музыкальной составляющей так славятся «Бременские музыканты» 1969 и 1973 годов.

Оценка: 7

Ремейк военной драмы о женщинах-защитницах Родины также не смог превзойти или хотя бы сравняться с экранизацией 1972 года одноимённой повести Бориса Васильева. Хотя оценка определённо говорит о том, что фильм имеет свои достоинства.

Оценка: 7,2

Ремейк мультфильма 1975 года получил в целом положительные отзывы. И несмотря на трудности, вызванные пандемией, эта версия сказки Петра Ершова заняла третье место по кассовым сборам в России в 2021 году.

Оценка: 7,3

Киноадаптация мультфильма 1971 года является самым кассовым фильмом за всю историю российского проката (более 7 миллиардов рублей).

Оценка: 7,8

Сказку экранизировали несколько раз, но самая известная адаптация — «В некотором царстве…» 1957 года.

Оценка: 7,9

Одна из самых нашумевших экранизаций классики последних лет, которая, несмотря на большинство положительных оценок, имеет довольно противоречивые отзывы. В любом случае, споров стало ещё больше: какая из трёх отечественных экранизаций лучше?


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Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   
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6  комментариев
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94
Голован Щекн Час назад
и как всегда самые честные оценки от самого неподкупного кинопоиска
я все понимаю, ремейки типа мода, но когда уже наши киноделы начнут выдавать что то новое, а главное свое, а не типа "наш ответ" чему то с голивуду
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493
Alex Roland Полчаса назад
"Бременские музыканты" - наш ответ "Стране чудес Вилли" ))))) И у нас страшнее ... там куклы - у нас мутанты ....
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493
Alex Roland Полчаса назад
Понимаю когда новое - хорошо забытое старое .. но когда помнишь старое и оно лучше .. новое меркнет ...
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14k
Андрей А Полчаса назад
Вчера посмотрел "Мастера и Маргариту".
На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне же эта экранизация понравилась меньше всего
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153
DuckTales 2 часа назад
А зори здесь тихие... Ходил в кино тогда, вполне нормальный фильм получился. Народ плакал.
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2294 поста (2251 в горячем)

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