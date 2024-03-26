Рейтинг 10 современных ремейков, которые пытались повторить успех советских фильмов и мультфильмов

«Раньше было лучше» — такой вердикт о современном кино нередко можно услышать не только от старшего, но и от младшего поколений, росших на советской классике. Так ли это на самом деле, давайте узнаем, проанализировав оценки ремейков популярных фильмов и мультфильмов прошлого века.
Ниже представлен рейтинг 10 ремейков советской классики от худших к лучшим.
Оценка: 5,5
Фильм снят Ильёй Учителем на основе мультфильма 1979 года. В киноадаптации задействованы знаменитые актёры: Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов и Сергей Гармаш. А также приглашённая звезда — Полина Гагарина.
Оценка: 6,3
Вторая часть кинотрилогии с Александром Петровым основана на одноимённом произведении Н. В. Гоголя и сильно уступает советской экранизации 1967 года.
Оценка: 6,5
Экранизация рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», которая, вероятно, потеряла баллы из-за невнятных сюжетных поворотов и значительных расхождений с оригиналом. Многим история о двух братьях знакома не только по книге, но и по киноадаптации 1953 года.
Оценка: 6,8
Многие почитатели Пушкина были разочарованы такой версией одного из известнейших произведений русского классика. А вот музыкальный фильм «Евгений Онегин» 1958 года погружает зрителя в живую историю любви.
Оценка: 7
Фильм получил смешанные отзывы. Большим разочарованием для зрителей стали новые незапоминающиеся песни, а ведь именно музыкальной составляющей так славятся «Бременские музыканты» 1969 и 1973 годов.
Оценка: 7
Ремейк военной драмы о женщинах-защитницах Родины также не смог превзойти или хотя бы сравняться с экранизацией 1972 года одноимённой повести Бориса Васильева. Хотя оценка определённо говорит о том, что фильм имеет свои достоинства.
Оценка: 7,2
Ремейк мультфильма 1975 года получил в целом положительные отзывы. И несмотря на трудности, вызванные пандемией, эта версия сказки Петра Ершова заняла третье место по кассовым сборам в России в 2021 году.
Оценка: 7,3
Киноадаптация мультфильма 1971 года является самым кассовым фильмом за всю историю российского проката (более 7 миллиардов рублей).
Оценка: 7,8
Сказку экранизировали несколько раз, но самая известная адаптация — «В некотором царстве…» 1957 года.
Оценка: 7,9
Одна из самых нашумевших экранизаций классики последних лет, которая, несмотря на большинство положительных оценок, имеет довольно противоречивые отзывы. В любом случае, споров стало ещё больше: какая из трёх отечественных экранизаций лучше?
Источник:
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я все понимаю, ремейки типа мода, но когда уже наши киноделы начнут выдавать что то новое, а главное свое, а не типа "наш ответ" чему то с голивуду
На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне же эта экранизация понравилась меньше всего