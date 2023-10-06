Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках

Давайте сравним главных злодеев и действующих лиц из фильмов ужасов и их ремейков, чтобы понять, стоит ли игра свеч. Или лучше старой доброй классики ничего всё-таки быть не может?
Для успешного проката фильма и заоблачных сборов между оригиналом и ремейком должно пройти 30 лет. Именно так утверждал известный сценарист и автор книг по сценарному мастерству Блейк Снайдер. И действительно, современная киноиндустрия то и дело пытается обрадовать зрителя пересъёмкой культовых картин прошлого. Вот только радует ли? А это уже решать киноманам.
«Кошмар на улице вязов»
Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера (1984) против Джеки Эрл Хейли в роли Фредди Крюгера (2010).
Кинопоиск: 7,7 и 5,6
IMDb: 7,4 и 5,2
«Детские игры»
Кукла Чаки (1998) и Чаки (2019).
Кинопоиск: 6,8 и 5,8
IMDb: 6,6 и 5,7
«Кэрри» и «Телекинез»
Сисси Спейсек в роли Кэрри Уайт (1976) и Хлоя Грейс Морец в роли Кэрри Уайт (2013).
Кинопоиск: 7,2 и 5,9
IMDb: 7,4 и 5,8
«Кладбище домашних животных»
Кот Черч (1989) и Черч (2019).
Кинопоиск: 7,1 и 5,7
IMDb: 6,5 и 5,7
«Кэндимэн»
Тони Тодд в роли Кэндимэна (1992) и Яхья Абдул-Матин II в роли Кэндимэна (2020).
Кинопоиск: 6,7 и 5,4
IMDb: 6,7 и 5,9
«Ночь страха»
Криса Сарандон в роли Джерри Дандриджа (1985) и Коллин Фаррелл в роли Джерри (2011).
Кинопоиск: 6,8 и 6,8
IMDb: 7 и 6,4
«Зловещие мертвецы»
Эллен Сэндвайсс в роли Шерил (1981) против Джейн Леви в роли Мии (2013).
Кинопоиск: 7,2 и 6,1
IMDb: 7,4 и 6,5
«Хэллоуин»
Ник Кастл в роли Майкла Майерса (1978) и Джеймс Джуд Кортни в роли Майкла Майерса (2018).
Кинопоиск: 7 и 5,8
IMDb: 7,7 и 6,5
«Суспирия»
Лела Сваста в роли Матери Суспириорум (1977) и Тильда Суинтон в роли матери Хелены Маркос (2018).
Кинопоиск: 7 и 6,6
IMDb: 7,3 и 6,7
«Дурная кровь»
Патриция МакКормак в роли Роды Пенмарк (1956) и Маккенна Грейс в роли Эммы (2018).
Кинопоиск: 7,3 и 5,8
IMDb: 7,4 и 5,9
«Маньяк»
Джо Спинелл в роли Фрэнка Зито (1980) и Элайджа Вуд в роли Фрэнка Зито (2012).
Кинопоиск: 6,1 и 5,8
IMDb: 6,4 и 6,1
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