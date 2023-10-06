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Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках

Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках

Автор:
06 октября 2023 11:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   фото   
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Давайте сравним главных злодеев и действующих лиц из фильмов ужасов и их ремейков, чтобы понять, стоит ли игра свеч. Или лучше старой доброй классики ничего всё-таки быть не может?

Для успешного проката фильма и заоблачных сборов между оригиналом и ремейком должно пройти 30 лет. Именно так утверждал известный сценарист и автор книг по сценарному мастерству Блейк Снайдер. И действительно, современная киноиндустрия то и дело пытается обрадовать зрителя пересъёмкой культовых картин прошлого. Вот только радует ли? А это уже решать киноманам.


«Кошмар на улице вязов»

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Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера (1984) против Джеки Эрл Хейли в роли Фредди Крюгера (2010).

Кинопоиск: 7,7 и 5,6

IMDb: 7,4 и 5,2


«Детские игры»

Кукла Чаки (1998) и Чаки (2019).

Кинопоиск: 6,8 и 5,8

IMDb: 6,6 и 5,7


«Кэрри» и «Телекинез»

Сисси Спейсек в роли Кэрри Уайт (1976) и Хлоя Грейс Морец в роли Кэрри Уайт (2013).

Кинопоиск: 7,2 и 5,9

IMDb: 7,4 и 5,8


«Кладбище домашних животных»

Кот Черч (1989) и Черч (2019).

Кинопоиск: 7,1 и 5,7

IMDb: 6,5 и 5,7


«Кэндимэн»

Тони Тодд в роли Кэндимэна (1992) и Яхья Абдул-Матин II в роли Кэндимэна (2020).

Кинопоиск: 6,7 и 5,4

IMDb: 6,7 и 5,9


«Ночь страха»

Криса Сарандон в роли Джерри Дандриджа (1985) и Коллин Фаррелл в роли Джерри (2011).

Кинопоиск: 6,8 и 6,8

IMDb: 7 и 6,4


«Зловещие мертвецы»

Эллен Сэндвайсс в роли Шерил (1981) против Джейн Леви в роли Мии (2013).

Кинопоиск: 7,2 и 6,1

IMDb: 7,4 и 6,5


«Хэллоуин»

Ник Кастл в роли Майкла Майерса (1978) и Джеймс Джуд Кортни в роли Майкла Майерса (2018).

Кинопоиск: 7 и 5,8

IMDb: 7,7 и 6,5


«Суспирия»

Лела Сваста в роли Матери Суспириорум (1977) и Тильда Суинтон в роли матери Хелены Маркос (2018).

Кинопоиск: 7 и 6,6

IMDb: 7,3 и 6,7


«Дурная кровь»

Патриция МакКормак в роли Роды Пенмарк (1956) и Маккенна Грейс в роли Эммы (2018).

Кинопоиск: 7,3 и 5,8

IMDb: 7,4 и 5,9


«Маньяк»

Джо Спинелл в роли Фрэнка Зито (1980) и Элайджа Вуд в роли Фрэнка Зито (2012).

Кинопоиск: 6,1 и 5,8

IMDb: 6,4 и 6,1

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Метки: актеры   кино   ремейк   роль   съемка   фильм   фото   
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pynh 42 минуты назад
и везде стало хуже
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