30 занимательных фактов из серии «Сегодня я узнал»

2. «Сегодня я узнал о Лорен Стрэтфорд (Уилсон), которая написала книгу о том, что состояла в сатанинском культе и принесла ему в жертву собственного ребенка. Когда репортеры одного журнала выяснили, что у нее никогда не было детей, она сменила имя и на этот раз заявила, что является жертвой Холокоста. Ее снова разоблачил тот же журнал».